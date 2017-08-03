 Движение по Харьковскому шоссе в Киеве восстановлено. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Вчера вечером жители домов в районе Харьковского шоссе в Киеве перекрыли улицу, протестуя против отключения им энергоснабжения. На протест вышли жители нескольких домов, которые были построены киевским застройщиком Анатолием Войцеховским. В этих домах, которые до сих пор подключены к электроснабжению по временной схеме, три дня назад отключили свет. Из-за этого пропала и вода - в домах используются электронасосы. Здания давно заселены, но не приняты на баланс, поэтому поставки воды и энергии осуществлялись как на строительную площадку по временной схеме. Однако и они были прекращены из-за долгов, которые накопились у застройщика перед "Киевэнерго".
Сегодня с утра шли переговоры местных властей, "Киевэнерго" и протестующих. В результате были достигнуты договоренности о выходе из ситуации, а электроснабжение домов было возобновлено. Также протестующие прекратили блокирование проезда по Харьковскому шоссе.
По достигнутой с "Киевэнерго" договоренностью жильцам возобновили подачу электроэнергии временно. Также будет составлен график погашения и реструктуризации накопившейся задолженности, которую должны будут погасить жильцы домов. Кроме того, для официального подключения квартир к электроснабжению необходимо будет провести работы по выполнению необходимых технических условий, то есть работы по прокладке необходимых сетей и установке соответствующего оборудования.
Протестующие с вчерашнего вечера заблокировали движение по Харьковскому шоссе в Киеве.
Полиция во избежания ДТП перекрыла движение по Харьковскому шоссе.
Общественный порядок на месте протеста охраняли Нацгвардейцы.
После переговоров и возобновление подачи электроэнергии в дома протестующие прекратили блокирование Харьковского шоссе. Движение по нему возобновлено в обычном режиме.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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