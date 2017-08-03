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 Задержаны двое переселенцев-информаторов наемников РФ на Донетчине, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в районе проведения антитеррористической операции деятельность информаторской сети одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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"Правоохранители установили, что двое вынужденных переселенцев с временно оккупированных террористами территорий "работали" на знакомого боевика террористической организации "ДНР". Мужчина и женщина передавали боевикам информацию для подготовки диверсий против сил антитеррористической операции на территории Бахмутского и Славянского районов Донецкой области. Злоумышленники, в частности информировали террористов о перемещении и места дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил Украины", - рассказали в СБУ.

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Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
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а кто из этих двух девушка???
или просто один пассивный?
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Дерев там багато і гілляк теж. Нахрена їх ще годувати потім?
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паспорта Украины порвать, (померять,сфоткать,посчитать зубы, родинки и т.д., внести в базу) и никогда не выдавать!!
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А эти даже на блок-постах не стояли, так что скоро окажутся на воле.
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