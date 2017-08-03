 Полторак наградил воинов-десантников в зоне АТО. ВИДЕО

"Успешное выполнение боевых задач в подразделениях ВДВ во многом зависит от того, как десантники уважают друг друга, как они ценят братские взаимоотношения, и как они помогают друг другу, - отметил министр обороны и добавил: - Когда пришла война, вам удалось собраться в один кулак и дать отпор врагу".
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От имени Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины - генерал армии Украины Степан Полторак вручил десантникам государственные награды. В частности, один из лучших воинов-десантников получил орден "За мужество".
Кроме того, министр обороны вручил военнослужащим ведомственные награды, ценные подарки и денежные премии. Он поблагодарил военнослужащих ВДВ за мужество, самопожертвование и героизм.
Напомним, 2 августа украинские военнослужащие отмечают профессиональный праздник - День высокомобильных десантных войск Украины, установленный Указом Президента Украины № 457/2012 в 2012 году. Ранее, начиная с 1999 года, он отмечался как День аэромобильных войск, согласно Указу Президента Украины № 937/99.
Высокомобильные десантные войска являются отдельным родом войск ВСУ, который предназначен для действий в тылу противника, действий в ходе специальных, антитеррористических и миротворческих операций и выполнения заданий, которые невозможно эффективно решить другими силами и средствами.
Соединения, части и подразделения высокомобильных десантных войск действуют как воздушный десант и ведут десантно-штурмовые (аэромобильные) действия. С начала боевых действий на Донбассе Высокомобильные десантные войска вместе с другими частями и подразделениями ВСУ противостоят российскому агрессору.
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Слава ВСУ!
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Непонятно, отчего мы вырываем миллиарды из социалки и даем их на оборону, но наша ''оборонка'' при этом стоит
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