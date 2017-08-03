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 Политика Украины, Общество
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Все про:налоги (2584) Порошенко (13510) такси (180)

 "А че таксисты? Их, как свинью стричь - визгу много, а шерсти мало", - российский бизнесмен Чичваркин о встрече с президентом Порошенко. ВИДЕО

Коммерческое прошлое президента Украины Петра Порошенко имеет негативное влияние на управление страной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российский бизнесмен Евгений Чичваркин в своем интервью. По мнению Чичваркина, это сказывается на понимании Порошенко равного применения закона ко всем его субъектам.

"Два часа ночи. Сидим и разговариваем с Петром Порошенко. Я говорю:" Вот посмотрите. Сотрудница Сбербанка платит свои личные налоги плюс за нее платит Сбербанк. Всего получается 56 с половиной процентов. Сейчас стало меньше - около 45 - полная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда. А таксист, который гоняет из Борисполя, не платит ничего. Чего-то платит там - крыше, ментам какие-то копейки. А так - ничего". А он говорит: "А че таксисты? Их, как свинью стричь - визгу много, а шерсти мало". Вот это причина", - рассказал Чичваркин.

Чичваркин рассказал, что встречался с Порошенко два года назад, когда его кандидатура обсуждалась на пост министра экономики Украины и главы "Укрнафты".

Евгений Чичваркин - политический эмигрант и основатель крупнейшей российской сети магазинов "Евросеть". Был вынужден ухать за границу и сейчас живет в Лондоне.

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просто кто везет того и погоняют. но если все перестанут платить и станут таксистами то стране придет писец.
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Це не "шлак", шановний, а ще один "мазок" на картину, яка вимальовує образ Петра Порошенка, як особистості, громадянина, суспільного діяча та ін. Для чого? Хоча б для того, щоб на наступних виборах ні в кого не було ілюзій щодо "однотурового"! (ІМХО)
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витя а ты всем веришь беззаговорочно кто накидывает на порошенко? хуйлу и лаврику веришь? шарию? захарченко и басурину?
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Зате в офшорах на вищать - тихенько стрижуть купони.
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Ну вот и стрижет народ винницкое шобло базарное со своими тарифами, роттердамами, "реформами" и "покращеннями"
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Кацапский бизнек из типа либерастического крыла. Ну, а на цензоре зрада поднимет с пола любую какашку, лишь бы против Пороха.
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во во правильно, чичваркин ольгинец и агент куйла, хочет опорочить честное имя гаранта, ату его!
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Я написала то, что хотела написать. Ваше оставляю вам.
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а мысль развить?а то как то не совсем понятно)
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Все уже сказано. Тем более, вы так востребованы в диалогах, что не хотелось бы вас отвлекать.
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Ну сейчас начнется...
Когда речь заходит о том что таксисты в обязательном порядке должны установить счетчики и кассовые аппараты...начинается вой....бедных таксистов нагибают...
Когда говорят ..а что с тех таксистов можно взять акромя анализов...опять вой...они бабло мешками косят...

ТоваришЧи зрадоботы и всепропальщики...вы бы уже как определились....
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не все ли равно?главное же зраду разогнать)
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ещё один "либеральный оппозиционер". Но почему-то все эти оппозиционеры оппозиционируют врагам хуйла...
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интересно сколько украинцев поверит чичваркину на слово?
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как бы не оказалось, что больше, чем поверят на слово гаранту
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и как бы не оказалось(о, зрада!), что шарию именно у нас верят больше, чем пороху)))
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Да, да. Я видела как вас дружно "охаживали", когда вы писали, что он говорит немало толкового.
Ссыль давать не надо? Помните?
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а я и не отказываюсь, что там много толкового(но не все)я смотрю, порохоботы меня запомнили и теперь вместо ответа по сути будут эту тему вспоминать
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слышь лдюбитель шария, а ты всем кацапам веришь на слово которые пороха обсирают? так может тебе просто свалить к ним на века и не портить тут воздух? ну в самом деле - там твоя комфортная среда
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давай ты не будешь давать мне советы, ок?разберусь уж как то без тупых порохоботов)
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так я и не советую. я забочусь. а то глядишь если порошенко сделает то о чем вы тут верищите уже 3 года и станет диктатором и узурпирует власть то ты и тебе подобные будете уран добывать в Желтых водах. а тм - тебе будет хорошо.. комфортно
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наверное, в любом случае, больше чем Порошенко
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так наверное пора собирать манатья таким и ехать в гости к правдивому чичваркину. там хуйло, там скрепы и все гадят на порошенко. вам там комфортно будет.
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правильно, жарь по методичке, все кто против пороха, то агенты кремля и их надо в рашу выселить)
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твое слабоумие от рождения или приобретенное в ходе жизненного цикла?
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"Коммерческое прошлое президента Украины Петра Порошенко имеет негативное влияние на управление страной." - не только прошлое, но и настоящее...
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Петро, як менеджер пристосований лише до корумпованої системи.

В нормальній системі працювати він не здатний.

Як політик і як державний керівник, він на багато гірший. Тому він і прийшов у владу, де політика на сьогодні є одним із видів бізнесу.
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Не думаю что стоит верить во всем кацапу! Еще не видит не одного кацапа который говорит правду
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гы...уже запоребриков привлекли украину регулировать .кому интересно их мнение?они шо шовинисты,шо либералы,шо комуняки-все из одного теста...хоть один из них ответил на следующие вопросы,прежде чем состояние дел в украине хаять?

Граждане россияне!
Ответьте на один-единственный вопрос: ПОЧЕМУ ВЫ ТАКИЕ НИЩИЕ И ЖИВЁТЕ ХУЖЕ народов ЕВРОПЫ и США??!! И это при том, что Россия - богатейшая страна в мире, которая занимала или занимает:
2-е место по объему добычи нефти (2014) после Саудовской Аравии
2-е место по объему добычи товарного природного газа (2014) после США
2-е место по объему добычи золота (2014) после Китая
1-е место по объему добычи алмазов (2013) уступая по стоимостным объемам только Ботсване
2-е место по объему добычи калийных солей (2010)
2-е место по объему производства алюминия (2011)
2-е место по объему производства никеля (2010)
3-е место по объему производства аммиака (2010)
2-е место по длина железных дорог (2005)
1-е место в мире по разведанным запасам природного газа (32% мировых запасов газа);
1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа (35% мировой добычи газа);
1-е место в мире по добыче нефти и второе место по её экспорту;
1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля (23% мировых запасов углей);
1-е место в мире по запасам торфа (47% мировых запасов торфа);
1-е место в мире по запасам лесных ресурсов (23% мировых запасов леса);
1-е место в мире по запасам поваренной соли и второе место по запасам калийной соли;
1-е место в мире по запасам питьевой воды и второе место по объёму пресной воды;
1-е место в мире по запасам минтая, крабов, осетровых в своей 200-мильной экономической зоне, и второе-третье место по запасам трески, сельдевых, мойвы, сайки, лососевых и др.;
1-е место в мире по разведанным запасам олова, цинка, титана, ниобия;
1-е место в мире по запасам и производству рудничного и рафинированного никеля;
1-е место в мире по разведанным запасам железных руд (около 28% мировых запасов);
1-е место в мире по экспорту стали и третье место по экспорту металлопроката;
1-е место в мире по производству и экспорту первичного алюминия;
1-е место в мире по экспорту азотных удобрений, второе и третье места по экспорту фосфорных и калийных удобрений;
1-е место в мире по запасам алмазов и второе место по их добыче;
1-е место в мире по физическому объему экспорта алмазов;
1-е место в мире по разведанным запасам серебра;
2-е место в мире по разведанным запасам золота;
2-е место в мире по разведанным запасам платины и первое место по её экспорту;
3-е место в мире по размерам государственных золотовалютных резервов;
3-е место в мире по разведанным запасам меди и свинца;
3-е место в мире по разведанным запасам вольфрама и молибдена;
1-е место в мире по протяженности электрифицированных железных дорог;
1-е место в мире по числу ежегодных запусков космических аппаратов;
1-е место в мире по количеству проданных на экспорт самолетов-истребителей;
1-е место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности;
2-е место в мире среди стран, обладающих наибольшим количеством стрелкового оружия;
2-е место в мире по поставкам вооружения всех видов;
2-е место в мире по величине подводного флота;
1-е место в мире по величине национального богатства (при любом методе расчета, как по абсолютной величине, так и на душу населения)
Вы, МЛЯ, такие правильные, ПОЧЕМУ, ССУКА, в ДЕРЬМЕ ЖИВЁТЕ, ЧЁРТ ПОБЕРИ??? Вот о чём вы ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ в первую очередь, а не срать жидким на хохлов и весь мир в америкосовском Ютьюбе (как-то не патриотично), выставляя напоказ своё невежество и недержание мочи и кала, как КАЛО-ССАЛЬНЫЕ придурки.
Знаю, не будет нормального ответа. Никто из крепостной и цареподобострастной кацапни так и не рискнул ответить на вопрос.
Вместо ответа только брызги из рта и задницы - словесный понос и реальный.
И не гоните басен, их есть у меня, ОК?
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чувак, ты страшный кремлебот. куясе ты этим списком свыней озадачил
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"Почему у нас всё есть-
А народу нехрен есть?".
Десь так...
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Хня какая-то. Ну, даже если так, то правильно порох сказал. Это действительно причина. Ну, сказал, как умел. И чё?
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А вот ведь "парадокс" - когда кто-то не платит налоги, он "гад, мерзавец и упырь на теле страны"!
А когда сам не платишь - "я и так мало зарабатываю, отстаньте"...
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Ну я ще розумію коли Цензор друкував оповідання Сракашвілі з циклу - сидимо ми такі з Порошенко на Мальті, друга година ночі ... . Сракашвілі хоч бувший През, бувший губернатор, бувший громадянин. А цей Чічваркін взагалі хто?
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Цікава людина той Чічваркін- та на біса він здався українцям?
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Чичваркин очень не глупый и неординарный человек, напрасно на него наговариваете, если не знаете о ком говорите.
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Я якось зустрічався з Петром Порошенко. Сиділи ми пили йорша і воблою загризали, так Петро сказав, що вобла то херня і бутулізма можна нажраться, а йорш так то взагалі бидло пойло. Гондон етакий.
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о, Господи, какой еще чичваркин? откуда это чудовище бритое вылезло? министр, бля, без портфеля... еще одно гамно решило на Украине попиариться
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Введите ПОЛНЫЙ электронный БЕЗНАЛ, тогда будут видны не только ДОХОДЫ и РАСХОДЫ каждого, но кто сколько и откуда УКРАЛ, под каким предлогом дал ВЗЯТКУ, на какой оффшор вывел деньги, как ханжа пользуется услугами проститутки и т.п. Да НИКОГДА, пока ВОРЫ при власти, сами себе рук никогда не отрубят, подымут вой о "вмешательстве в личное пространство" и прочих "правах", оно и ясно в мутной воде легче ловить жирных карасей!
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Перекличка порохоботов под новостью свидетельствует о ее достоверности.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"А че таксисты? Их, как свинью стричь - визгу много, а шерсти мало", - российский бизнесмен Чичваркин о встрече с президентом Порошенко. ВИДЕО
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