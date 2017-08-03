 "А че таксисты? Их, как свинью стричь - визгу много, а шерсти мало", - российский бизнесмен Чичваркин о встрече с президентом Порошенко. ВИДЕО

"Два часа ночи. Сидим и разговариваем с Петром Порошенко. Я говорю:" Вот посмотрите. Сотрудница Сбербанка платит свои личные налоги плюс за нее платит Сбербанк. Всего получается 56 с половиной процентов. Сейчас стало меньше - около 45 - полная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда. А таксист, который гоняет из Борисполя, не платит ничего. Чего-то платит там - крыше, ментам какие-то копейки. А так - ничего". А он говорит: "А че таксисты? Их, как свинью стричь - визгу много, а шерсти мало". Вот это причина", - рассказал Чичваркин.
Чичваркин рассказал, что встречался с Порошенко два года назад, когда его кандидатура обсуждалась на пост министра экономики Украины и главы "Укрнафты".
Евгений Чичваркин - политический эмигрант и основатель крупнейшей российской сети магазинов "Евросеть". Был вынужден ухать за границу и сейчас живет в Лондоне.
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Когда речь заходит о том что таксисты в обязательном порядке должны установить счетчики и кассовые аппараты...начинается вой....бедных таксистов нагибают...
Когда говорят ..а что с тех таксистов можно взять акромя анализов...опять вой...они бабло мешками косят...
ТоваришЧи зрадоботы и всепропальщики...вы бы уже как определились....
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Ссыль давать не надо? Помните?
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В нормальній системі працювати він не здатний.
Як політик і як державний керівник, він на багато гірший. Тому він і прийшов у владу, де політика на сьогодні є одним із видів бізнесу.
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Граждане россияне!
Ответьте на один-единственный вопрос: ПОЧЕМУ ВЫ ТАКИЕ НИЩИЕ И ЖИВЁТЕ ХУЖЕ народов ЕВРОПЫ и США??!! И это при том, что Россия - богатейшая страна в мире, которая занимала или занимает:
2-е место по объему добычи нефти (2014) после Саудовской Аравии
2-е место по объему добычи товарного природного газа (2014) после США
2-е место по объему добычи золота (2014) после Китая
1-е место по объему добычи алмазов (2013) уступая по стоимостным объемам только Ботсване
2-е место по объему добычи калийных солей (2010)
2-е место по объему производства алюминия (2011)
2-е место по объему производства никеля (2010)
3-е место по объему производства аммиака (2010)
2-е место по длина железных дорог (2005)
1-е место в мире по разведанным запасам природного газа (32% мировых запасов газа);
1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа (35% мировой добычи газа);
1-е место в мире по добыче нефти и второе место по её экспорту;
1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля (23% мировых запасов углей);
1-е место в мире по запасам торфа (47% мировых запасов торфа);
1-е место в мире по запасам лесных ресурсов (23% мировых запасов леса);
1-е место в мире по запасам поваренной соли и второе место по запасам калийной соли;
1-е место в мире по запасам питьевой воды и второе место по объёму пресной воды;
1-е место в мире по запасам минтая, крабов, осетровых в своей 200-мильной экономической зоне, и второе-третье место по запасам трески, сельдевых, мойвы, сайки, лососевых и др.;
1-е место в мире по разведанным запасам олова, цинка, титана, ниобия;
1-е место в мире по запасам и производству рудничного и рафинированного никеля;
1-е место в мире по разведанным запасам железных руд (около 28% мировых запасов);
1-е место в мире по экспорту стали и третье место по экспорту металлопроката;
1-е место в мире по производству и экспорту первичного алюминия;
1-е место в мире по экспорту азотных удобрений, второе и третье места по экспорту фосфорных и калийных удобрений;
1-е место в мире по запасам алмазов и второе место по их добыче;
1-е место в мире по физическому объему экспорта алмазов;
1-е место в мире по разведанным запасам серебра;
2-е место в мире по разведанным запасам золота;
2-е место в мире по разведанным запасам платины и первое место по её экспорту;
3-е место в мире по размерам государственных золотовалютных резервов;
3-е место в мире по разведанным запасам меди и свинца;
3-е место в мире по разведанным запасам вольфрама и молибдена;
1-е место в мире по протяженности электрифицированных железных дорог;
1-е место в мире по числу ежегодных запусков космических аппаратов;
1-е место в мире по количеству проданных на экспорт самолетов-истребителей;
1-е место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности;
2-е место в мире среди стран, обладающих наибольшим количеством стрелкового оружия;
2-е место в мире по поставкам вооружения всех видов;
2-е место в мире по величине подводного флота;
1-е место в мире по величине национального богатства (при любом методе расчета, как по абсолютной величине, так и на душу населения)
Вы, МЛЯ, такие правильные, ПОЧЕМУ, ССУКА, в ДЕРЬМЕ ЖИВЁТЕ, ЧЁРТ ПОБЕРИ??? Вот о чём вы ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ в первую очередь, а не срать жидким на хохлов и весь мир в америкосовском Ютьюбе (как-то не патриотично), выставляя напоказ своё невежество и недержание мочи и кала, как КАЛО-ССАЛЬНЫЕ придурки.
Знаю, не будет нормального ответа. Никто из крепостной и цареподобострастной кацапни так и не рискнул ответить на вопрос.
Вместо ответа только брызги из рта и задницы - словесный понос и реальный.
И не гоните басен, их есть у меня, ОК?
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А народу нехрен есть?".
Десь так...
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А когда сам не платишь - "я и так мало зарабатываю, отстаньте"...
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