 "Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок": как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В частности ветеран АТО, который находится в Бердичеве в 142-м учебном центре ССО, рассказал и показал фотографии питания, которое предлагается на данной базе для украинских воинов.
"Гранатовый сок. Вероятно - со знаменитых бердичевских гранатовых плантаций. Обед в 142 УЦ ССО начинается через 20 минут. Обед приготовлен военными поварами и вольнонаемными гражданскими", - подписал он фото.
"Во всех столовках я фоткаю плакат "Тимофеич присматривает за тобой". Сегодня на обед - гороховый суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок.
И чай. И еще что-то с баклажанами", - добавил он и опубликовал еще несколько фотографий.
"Ужин на полигоне ССО приближается)) Это все - в палатке. Еду трижды в день привозят из ппд. Итого - в меню: Колбаса салями, масло, салат со свежей капустой, куриные грудки, тушеные в сметане, каша пшонка, печень говяжья, тушеная с луком, печень куриная, тушеная, с зеленью, хлеб разный, горчица, хрен, кетчуп, чай зеленый и черный", - рассказал он об ужине на полигоне учебного центра.
Обходной маневр: OPAL лишил Украину пятой части газовых транзитных доходов
"Газпром" логично нарастил на 40 процентов транзит газа через трубопровод OPAL, куда топливо поступает с "Северного потока" - экономически это существенно выгоднее поставок в Европу через Украину. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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і взагалі вам нікнейми куратори присвоюють?))
Відразу видно їх рівень дебілізму)
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Это фейк а не новость.
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это мясо?
круто, никто в АТО не хочет?
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А закидывать противника трупами это тактика безголовой кацапии.
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СМЕРТЬ ВОРОГАМ.
СМЕРТЬ ВОНЮЧЕЙ ПАРАШКЕ.
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СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
путин хуйло!
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коли е ти, по сраку деревьяний))
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тема то насквозь позитивная
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стопудово
глянешь на это рыло, и никакой кусок в горло не полезет)
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ВСУ+ Громадяни України = СИЛА!
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А то если смешат его с рыбой, будет срочное ССО в течении 5 минут.
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курятину размазали по всем лотка со ставридой
а в АТО реально кормят нормально
а тема показушная
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Или опять пофиздеть?
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Чисто и аккуратно... салаты по виду свежие...меню разнообразное....
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а вот про столовку, надо самому смотреть. доверия популистам слабое.
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В учебных подразделениях ВСУ украинских бойцов кормят отвратительной едой, один вид которой вызывает тошноту. Фото сегодняшнего ужина в одном из военных учебных подразделений ВСУ. Его выпускники должны быть лучшими в вооруженных силах Украины.
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский журналист Ростислав Демчук
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