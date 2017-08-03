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 "Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок": как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ветеран АТО опубликовал фоторепортаж о питании в учебном центре ССО в Бердичеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ветеран АТО Мартин Брест написал на своей странице в Facebook.

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В частности ветеран АТО, который находится в Бердичеве в 142-м учебном центре ССО, рассказал и показал фотографии питания, которое предлагается на данной базе для украинских воинов.

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"Гранатовый сок. Вероятно - со знаменитых бердичевских гранатовых плантаций. Обед в 142 УЦ ССО начинается через 20 минут. Обед приготовлен военными поварами и вольнонаемными гражданскими", - подписал он фото.

Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 01

Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 02Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 03Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 04

"Во всех столовках я фоткаю плакат "Тимофеич присматривает за тобой". Сегодня на обед - гороховый суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок.
И чай. И еще что-то с баклажанами", - добавил он и опубликовал еще несколько фотографий.

Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 05Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 06Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 07Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 08Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 09Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 10Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 11Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 12

"Ужин на полигоне ССО приближается)) Это все - в палатке. Еду трижды в день привозят из ппд. Итого - в меню: Колбаса салями, масло, салат со свежей капустой, куриные грудки, тушеные в сметане, каша пшонка, печень говяжья, тушеная с луком, печень куриная, тушеная, с зеленью, хлеб разный, горчица, хрен, кетчуп, чай зеленый и черный", - рассказал он об ужине на полигоне учебного центра.

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Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 13Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 14Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 15Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 16Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 17Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 18Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок: как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве 19
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Краник халявного бабла потихоньку перекрывается "Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок": как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве - Цензор.НЕТ 4877

Обходной маневр: OPAL лишил Украину пятой части газовых транзитных доходов

"Газпром" логично нарастил на 40 процентов транзит газа через трубопровод OPAL, куда топливо поступает с "Северного потока" - экономически это существенно выгоднее поставок в Европу через Украину. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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це мрія кожного ватного трололлоха про те шо Україні вже кінець. і так 26 років ))
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а хто тобі такий уйобочний нік придумав?)))
і взагалі вам нікнейми куратори присвоюють?))
Відразу видно їх рівень дебілізму)
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закончил? - сглотни. у вашего фюрера сегодня траур - очередной ножь в спину от трампа, даже димочка заплакал. скоро прийдется жрать скрепы
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ничо,зима настанет,пиковые нагрузки,то да сё...да плюс трампосанкции...еще проситься будете подержать свой вонючий газ в украинских ПХГ
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Что за бред.Опал загружен на 100 %. Это и есть Северный поток,только сухопутная часть.
Это фейк а не новость.
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Вот только Газпром как всегда скромно умолчал, что перед этим транзит через Украину вырос в среднем до 118,4 млн куб м в сутки по сравнению с 98,7 млн куб. м в среднем за вторую половину июня. С начала июня объемы транзита растут постоянно: 1 июля - 100,2 млн куб. м, 6 июля - 121,1 млн куб. м, 11 июля - 127,4 млн куб. м и т,д, Так что не лишил, а вернулся к обычному режиму прокачки.
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Элитное подразделение, специально образованное для специализированных целей, про боевых бойцов ВСУ не положено упоминать как правило, хотя уже третий год получают опыт, представьте какое количество можно сформировать ССО из этих кадров, прямо на линии боевых действий. А если дать танкистам ВСУ нормально модернизированные танки, а не то, что течет и дребезжит, еще если инженеры из малышева додумались еще сетку против кумулятивную наварить (вроде элементарная хрень, а спасает уча жизней)
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Шах и мат зрадофилы!! Те военные, которые говорят, что их кормят гнилым мясом и картошкой - агенты кремля!! В армии подают теперь не только фуагра но и лобстеров!
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правильно, на 2016 год армия Украины исчислялась в 250 тысяч человек.
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так мы и наступаем, кое у кого за поребриком уже истерика и анти санкции против всего мира
А закидывать противника трупами это тактика безголовой кацапии.
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Героям Слава!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ.
СМЕРТЬ ВОНЮЧЕЙ ПАРАШКЕ.
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алё,капитан...тут про учебный центр ,а не про ато...опять промахнулся? за шо тебе капитана дали с такой целкостью?
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То псевдо- насправді він цілий старший олігофрен.
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ракуху прикрой чмо шоколадное
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значит про шоколадного это была правда
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навищо мени стовп?)
коли е ти, по сраку деревьяний))
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70 бойцов ССО погибли в этой войне. Так что не в мясе счастье.
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давай не будем о грустном
тема то насквозь позитивная
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де це ти знайшов, пасипака?)
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скопировал с поста своего товарища, придурок
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так скажи вашому хуйлу, шо б годував ваших орків краще ))))))) а у нас в арміі все стае краще слава богу!
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мальчик, мне до Киева в такую жару из Днепра ехать недосуг, так шо сам давай, у холопов слуг нет
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хорошо ,если это правда, только чтобы эта война поскорее закончилась и наших воинов вкусно кормили-дома.Храни Боже наших воинов.
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"Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок": как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве - Цензор.НЕТ 2988
стопудово
глянешь на это рыло, и никакой кусок в горло не полезет)
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студенческий строительный отряд)
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Аппетитно....если правда,то кормят наших воинов не плохо
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меня в училище убитыми кабаками 3р в день и сухарями с молью кормили переодически и то масса росла и бегал как кумэта а от такого то и подавно банки надуваться будут
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Все дуже пристойно,шкода,що в Десні не так.
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у меня братан сейчас в учебке Альпийской так там все виды войск так кормят,и, помню кореш подпол из Ирака приезжал у амеров на базе хавали и в зал ходили,тоже все у них пучком было
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Любе! Найменьше покращення ( у будь якій сфері, але в військовій в першу чергу) це - ще один крок до Нормального Суспільства. Де Громадяни працюють, платять податки , і цим самим укріплюють своє ВІЙСЬКО!
ВСУ+ Громадяни України = СИЛА!
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Когда фрукты и овощи будут выдавать не только по сезону а и поздней осенью зимой и весной вот это будет показатель !
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Арбуз лучше забрать с собой.
А то если смешат его с рыбой, будет срочное ССО в течении 5 минут.
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на самом деле ничего особенного
курятину размазали по всем лотка со ставридой
а в АТО реально кормят нормально
а тема показушная
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Показуха-это главный козырь барыжной власти,а на самом деле все хуже намного,тем более что ССО никакой пользы нет,воюют добровольцы,а помогают волонтёры.
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вот у тебя наверное две ноги и две руки есть, голова имеется. а такое ощущение что ты не от человека произошел а от шавки из подворотни. все скулишь и тявкаешь. не надоело?
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А, так это ССО.,. А я думал обычная воинская часть...
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А читать не научены?
Или опять пофиздеть?
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...нахера на плакаті ця харя...треба щоб був там прапор України ...!
"Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок": как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве - Цензор.НЕТ 4499
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На плакате напечатаны его слова...обращение к военнослужащим...так что увы и ах...его фото на плакате не есть лишним....
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...він працює за наші гроші,тому правильно щоб був там прапор України, з цієї дрібниці починається "царскоє вялічие"...
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Не плохо.....можно даже сказать что хорошо...очень хорошо.....
Чисто и аккуратно... салаты по виду свежие...меню разнообразное....
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еда в центре - очень похоже на меню в " Пузатой хате" и на другие рестораны быстрого обслуживания
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В НАТОвском рационе нет и не может быть никакой гречки. Пора отказываться от дореволюционной привычки.
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канонады и полеты каждый день слышно.
а вот про столовку, надо самому смотреть. доверия популистам слабое.
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Где густо, а где пусто!
В учебных подразделениях ВСУ украинских бойцов кормят отвратительной едой, один вид которой вызывает тошноту. Фото сегодняшнего ужина в одном из военных учебных подразделений ВСУ. Его выпускники должны быть лучшими в вооруженных силах Украины.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский журналист Ростислав Демчук

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Ну таки Бердичев шахтерский городок, еще со времен СССР. Там евреи все достают из под земли
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а тепер чекаємо реальні фото від солдатів учебки в фейсбуці! а то, понавчаися у гройсмана най@@ти...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок": как организовано питание в 142-м учебном центре ССО в Бердичеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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