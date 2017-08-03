 Владимир Кличко завершает карьеру профессионального боксера. ВИДЕО

"Я достиг всего, о чем мечтал, и сейчас хочу начать мою вторую карьеру после спорта, - сказал Кличко. - Я никогда не думал, что у меня будет такая длинная и невероятно успешная карьера в боксе".
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Он отметил, что "в какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы хотим переключить нашу активную часть жизни и подготовиться к следующей главе".
"Я делаю это, да, с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя последующая карьера станет такой же успешной, как предыдущая", сказал он.
"У меня была и есть возможность делать так много благодаря всемирной популярности спорта, моего таланта в нем, и, самое важное, благодаря вам, преданным фанатам", - добавил Кличко.
Напомним, 41-летний Кличко на профессиональном ринге провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Он является олимпийским чемпионом 1996 года, был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000-2003, 2008-2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006-2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011-2015) в супертяжелом весе.
29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском стадионе "Уэмбли" Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF и завоевал пояс суперчемпиона по версии WBA. В контракте на этот бой был прописан пункт о проведении матч-реванша, который планировался на 11 ноября в Лас-Вегасе (США), однако теперь не состоится.
особенно на фоне таких проблем, как война.
Читаешь новости - наши спортсмены победили там, взяли серебро сям - ну и что ???
Спорт важен, когда жизнь оносительно стабильна и достаточно скучна.
Когда независимую Украину в мире мало кто мог показать на карте,
братья Клички сделали для страны больше, чем МИД, и мы это не забудем.
А сегодня у Владимира есть все необходимое для актерской карьеры,
и в Голливуде он может достичь не меньших успехов, чем в спорте.
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А взагалі то, дякуємо тобі, Володимире. Ти гідно ніс почесне звання Українець у цілому світі. Гідно захищав нашу країну.
Ми тобою пишаємось.
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Старость - не радость!
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Один уходит побитый,
А непобедимый Педалик облажался в мерах и запачкался с Фирташем.
Начали хорошо, кончили плохо. Оба...
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