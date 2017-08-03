EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Спорт
  11087  119
Все про:бокс (590) Кличко Владимир (258)

 Владимир Кличко завершает карьеру профессионального боксера. ВИДЕО

Украинский боксер Владимир Кличко завершает свою спортивную карьеру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своем официальном сайте.

Загрузка видео...
"Я достиг всего, о чем мечтал, и сейчас хочу начать мою вторую карьеру после спорта, - сказал Кличко. - Я никогда не думал, что у меня будет такая длинная и невероятно успешная карьера в боксе".

Он отметил, что "в какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы хотим переключить нашу активную часть жизни и подготовиться к следующей главе".

"Я делаю это, да, с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя последующая карьера станет такой же успешной, как предыдущая", сказал он.

"У меня была и есть возможность делать так много благодаря всемирной популярности спорта, моего таланта в нем, и, самое важное, благодаря вам, преданным фанатам", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виталий Кличко назвал поединок брата с Джошуа боем гладиаторов

Напомним, 41-летний Кличко на профессиональном ринге провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Он является олимпийским чемпионом 1996 года, был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000-2003, 2008-2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006-2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011-2015) в супертяжелом весе.

29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском стадионе "Уэмбли" Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF и завоевал пояс суперчемпиона по версии WBA. В контракте на этот бой был прописан пункт о проведении матч-реванша, который планировался на 11 ноября в Лас-Вегасе (США), однако теперь не состоится.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Мудрое решение - с возрастом понты и игры в реванши значат все меньше,
особенно на фоне таких проблем, как война.
Читаешь новости - наши спортсмены победили там, взяли серебро сям - ну и что ???
Спорт важен, когда жизнь оносительно стабильна и достаточно скучна.
Когда независимую Украину в мире мало кто мог показать на карте,
братья Клички сделали для страны больше, чем МИД, и мы это не забудем.
А сегодня у Владимира есть все необходимое для актерской карьеры,
и в Голливуде он может достичь не меньших успехов, чем в спорте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кличкам СПАСИБО за феерические успехи и прославление Украины....на идиотов не обращайте внимание.....они никчемные завистливые кацапы.....Вы уже в Истории,....хотя немного жаль...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шкода що тепер. Трохи б раніше, залишився б непереможеним.!
А взагалі то, дякуємо тобі, Володимире. Ти гідно ніс почесне звання Українець у цілому світі. Гідно захищав нашу країну.
Ми тобою пишаємось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мог бы бить дворовых мешков как это делает Поветкин, но нет, уважаю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тількі неслухай Шуфрича,Фірташа,Льовочкіна і не лізь в політутику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто кум Шуфрича - Владимир или Виталий?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он лекции в университетах начал читать http://isport.ua/boxing/299498--Vladimir-Klichko-prochital-kurs-lekcij-v-universitete-Sankt-Gallena
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошо сказал,дай БОГ тебе Вова!Только надо было сказать уже в конце для цензора:шоколад,чёколад,соя,батон,липэцьк,барыгаи ..разная поебень!Радости было б...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почалася карєра кума Шуфрича -Медведчука -Путлєра.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плохой пипец эры Кличков!
Один уходит побитый,
А непобедимый Педалик облажался в мерах и запачкался с Фирташем.
Начали хорошо, кончили плохо. Оба...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
первая часть карьеры Вована -была отличная и более менее честная и порядочная хоть и тяжелая...а вторая завершающая-позор со скрипом..жадность к деньгам..хотя жыдовская кровушка дает о себе знать-в бою с Фюри ставки на победу англика были 1-5..было поставлено около 400тыс £..заработали 2млн..кто спец в боксе видел -Кличко стоял тупо зарабатывал бабки..ну конечно же он знал сейчас возьму бабки-матч реванш прописан контрактом и легко дам бабмбулей и завершу карьеру на вершине..обламали пацана..вот вам и вся правда ребятки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодцы Клички, огромное им спасибо, много сделали для Украины...
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоСпортВладимир Кличко завершает карьеру профессионального боксера. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти