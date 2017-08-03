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Все про:Россия (71697) стрельба (2486) суд (21348)

 Перестрелка в помещении московского облсуда. ВИДЕО камер наблюдения

Вчерашнюю перестрелку в помещении московского областного суда зафиксировала одна из камер наблюдения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации российских СМИ, стрельба началась во время конвоирования подозреваемых в зал заседаний. Пятеро подозреваемых напали на конвой и обезоружили его. Трое из пяти нападавших погибли, другие двое получили тяжелые ранения. Также ранения получили несколько полицейских.

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Московские суды - самые гуманные и безопасные в мире!
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Что то мне кажется. что у нас бы так на смерть не мочили бы нападавших. Побоялись бы. Сделал ли выстрел вверх, предупредил ли о правах, не дай господь не попал в ногу а область сердца ит.д. .
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПерестрелка в помещении московского облсуда. ВИДЕО камер наблюдения
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