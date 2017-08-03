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Перестрелка в помещении московского облсуда. ВИДЕО камер наблюдения
Вчерашнюю перестрелку в помещении московского областного суда зафиксировала одна из камер наблюдения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации российских СМИ, стрельба началась во время конвоирования подозреваемых в зал заседаний. Пятеро подозреваемых напали на конвой и обезоружили его. Трое из пяти нападавших погибли, другие двое получили тяжелые ранения. Также ранения получили несколько полицейских.
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