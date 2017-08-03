 "Подошел человек в кадр, закричал матом: "Россия - это пи-пи-пи", - кремлевские пропагандисты рассказали свою версию избиения в День ВДВ. ВИДЕО

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"Все уже пошутили? А это произошло -) Оператор НТВ Павел Волосатов, ставший свидетелем нападения на своего коллегу, в интервью телеканалу Russia Today заявил, что нападавший выступал с проукраинских позиций. "Я снимал корреспондента в прямом эфире, во время съемки вошёл человек в кадр, закричал матом "Россия - это... пи-пи-пи..., потому что она захватила мою страну", и ударил корреспондента в лицо". При этом фразу нападавшего "Украину захватим, бля!" из сюжета даже не вырезали - он с неё, собственно, и начинается -) Требую произвести вскрытие могилы Оруэлла. Уверен, его в ней нет", - прокомментировал журналист пропагандистскую версию инцидента.
Напомним, вчера российского пропагандиста Никиту Развозжаева избили в прямом эфире росТВ во время репортажа из московского Парка Горького, где проходило празднование Дня ВДВ. Удар ему нанес бородатый мужчина в футболке с надписью "Оплот". Члены этой террористической организации - активные участники оккупации части территории украинского Донбасса.
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Ща сказали, что "расея - это пи-пи-пи" - и всё, информация затёрла предыдущие сведения о том, что нужно сходить купить новые лапти
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"Россия - это пи-пи-пи", -
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А тот хмырь футболку с логотипом сепарского "Оплота" для маскировки надел. А на самом деле в кармане у него целая пачка визиток Яроша была.
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https://www.youtube.com/watch?v=RtXLOgAZMDY
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ГыыыЫЫЫЫ....
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Об этом заявил военный эксперт Алексей Арестович.
"Вот сейчас я интересовался ситуацией на фронте. Не буду говорить, какая бригада, но ее командир родом из Владивостока, а начальник штаба - Краснодарского края. Бригада не воюет, когда они там на месте. Только он поехал куда-то - бригада неделю стреляет, все страшно довольные. Когда возвращается - снова сидят, потому что прекрасно знают", - рассказал он.
По словам Арестовича, возмущение военнослужащих бригады вызвало празднование начальством 9 мая.
"Один мой знакомый зашел в блиндаж, где сидело все это начальство, и на 9 мая они смотрели телеканал Звезда, чуть ли не путались в георгиевских ленточках, разливали водку и говорили наши деды воевали. Это полковник украинской армии! Командир бригады. Боевая бригада стоит на нуле в очень важном месте. Что с такими вещами делать?" - возмутился эксперт.
Он также отметил, что подобный коллаборационизм должен жестко пресекаться.
"Нужны соответствующие кадровые выводы. Но украинское общество построено так, что, например, такая вещь как кум или человеческая симпатия, они часто-густо побеждают в вопросе национальной безопасности. И если это бытовое, ваша соседка любит Путина, то это одно, а когда командир боевой бригады, то это - другое. С бабушками бороться может не надо, а вот с лидерами бабушек, тут нужно работать как израильтяне. Человек сел в машину и взорвался подголовник, если мы не можем законным образом с этим справиться", - заключил Арестович.
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У Аленей скоро сам унтерполпоручик Гирькин окажется заместителем Яроша...
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"Требую произвести вскрытие могилы Оруэлла."(с) - Оруэлл - это, можно сказать, летописец современной эрэфии
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С затянутой кумачом трибуны выступал оратор из внутренней партии - тощий человечек с необычайно длинными руками и большой лысой головой, на которой развевались отдельные мягкие прядки волос. Корчась от ненависти, карлик одной рукой душил за шейку микрофон, а другая, громадная на костлявом запястье, угрожающе загребала воздух над головой.
Металлический голос из репродукторов гремел о бесконечных зверствах, бойнях, выселениях целых народов, грабежах, насилиях, пытках военнопленных, бомбардировках мирного населения, пропагандистских вымыслах, наглых агрессиях, нарушенных договорах.
Слушая его, через минуту не поверить, а через две не взбеситься было почти невозможно. То и дело ярость в толпе перекипала через край, и голос оратора тонул в зверском реве, вырывавшемся из тысячи глоток. Свирепее всех кричали школьники. Речь продолжалась уже минут двадцать, как вдруг на трибуну взбежал курьер и подсунул оратору бумажку. Тот развернул ее и прочел, не переставая говорить. Ничто не изменилось ни в голосе его, ни в повадке, ни в содержании речи, но имена вдруг стали иными. Без всяких слов по толпе прокатилась волна понимания
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Вчера ранним вечером читал прогноз, что так оно и будет. Любопытно!
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(С. Лукьяненко, «Звёзды - холодные игрушки»).
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Ок, можете его расстрелять к хуям, Украина не против.
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«Риторика враждебного окружения порождает коллективную ксенофобию. А культ власти - всеобщую покорность и послушание.Достижение лучшей жизни виделось только по экстенсивному пути, посредством захвата новых территорий. Богатство должно было прирасти то с Сибирью, то с Казахстаном, то с Кавказом, то ещё с чем-то. Какая это война и победа, если не присоединены новые территории?».
«Русский идёт по порочному кругу истории, не сознавая, что это круг и он порочен…».
(В. Ерофеев, русский писатель, «Энциклопедия русской души»).
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Менти на Рфі сильніше журнашлюх, вони можуть їм наваляти дубінаторами і ім за це нічого не буде.
Сильніші всіх на Рфі чічі і даги, вони не тільки можуть наваляти журнашлюхам, ментам і бухарям, але ті ще потім будуть прости в них вибачення в прямому ефірі.
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Бог: - Я не доживу.
Ложь погубила СССР, ложь погубит и Россию.
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Это операторское чучело просто перепутало:
Гоголя с Гегелем
Гегеля с Бебелем
Бебеля с Бабелем
Бабеля с кабелем
кабеля с кобелем
а кобеля с сукой.
Главное, в уши вдуть лохторату то шо нада.
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Добавить драк и почвы нервной,
Чуть закрепить спиралью генной, -
И снова homo ты пещерный…».
( И. А. Кологривов, «Баловство», сборник «размышлизмов»).
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Добавить драк и почвы нервной,
Чуть закрепить спиралью генной, -
И снова homo ты пещерный…».
( И. А. Кологривов, «Баловство», сборник «размышлизмов»).
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Оператор каже, що пі-пі.
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измена, хуле!
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