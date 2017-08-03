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 Общество, За рубежом
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Все про:драка (2143) пропаганда (2167) Россия (71697) ТВ (2040)

 "Подошел человек в кадр, закричал матом: "Россия - это пи-пи-пи", - кремлевские пропагандисты рассказали свою версию избиения в День ВДВ. ВИДЕО

Российские пропагандисты изложили свою версию избиения во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ в Москве корреспондента НТВ Никиты Развозжаева мужчиной в футболке с надписью "Оплот". В частности оператор, снимавший эфир с Развозжаевым, заявляет, что напавший мужчина выступал с проукраинских позиций и покрывал матом Россию. Вместе с тем, само видео инцидента содержит фразу мужчины в футболке "Оплота" - "Моя страна, сука, бл#дь, Украину захватит!" Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке российский журналист Евгений Левкович, передает Цензор.НЕТ.
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"Все уже пошутили? А это произошло -) Оператор НТВ Павел Волосатов, ставший свидетелем нападения на своего коллегу, в интервью телеканалу Russia Today заявил, что нападавший выступал с проукраинских позиций. "Я снимал корреспондента в прямом эфире, во время съемки вошёл человек в кадр, закричал матом "Россия - это... пи-пи-пи..., потому что она захватила мою страну", и ударил корреспондента в лицо". При этом фразу нападавшего "Украину захватим, бля!" из сюжета даже не вырезали - он с неё, собственно, и начинается -) Требую произвести вскрытие могилы Оруэлла. Уверен, его в ней нет", - прокомментировал журналист пропагандистскую версию инцидента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "За Веру, Царя и Отечество", - страница "бухого вояки", напавшего на пропагандиста росТВ. ФОТО

Напомним, вчера российского пропагандиста Никиту Развозжаева избили в прямом эфире росТВ во время репортажа из московского Парка Горького, где проходило празднование Дня ВДВ. Удар ему нанес бородатый мужчина в футболке с надписью "Оплот". Члены этой террористической организации - активные участники оккупации части территории украинского Донбасса.

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Ну теперь зато все увидели как разейские СМИ перекручивают реальность.
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Мало пику натовк кацапчику. До дупи їхнє тв разом з ними.
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Оуу, это ж мокшане - у них мозги запоминают не больше 2х действий!
Ща сказали, что "расея - это пи-пи-пи" - и всё, информация затёрла предыдущие сведения о том, что нужно сходить купить новые лапти
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В любому випадку ми в виграші Пропагандисту пику натовкли і ще цього виродка посадять А якщо врахувати що він кричав Рашка - пі то там років двадцять
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Зачем перекручивать? Они создали свою новую
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Походу, мокшане не врубаются, что заменив текст на картинке не изменить настроения в обществе! Ведь это бешеное быдло, желающее бить всех и вся, никуда не исчезнет и продолжить лупасить по мордасам пропогандонов, их жён и детей! Зато в телевизоре всё будет чики-пуки
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отброссия-это страна "поставленная" на тотальной лжи!!!!
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Понятно,рыжий с микрофоном не захотел крикнуть - Чечня круто!
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Так это и есть свобода выражений по-русски. Ведь россия очень щедрая на физические замечания от вежливых человечков.
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"Требую произвести вскрытие могилы Оруэлла."(с) - Оруэлл - это, можно сказать, летописец современной эрэфии.
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Ну кто бы сомневался, что у кацапов опять "укроДРГ" окажутся во всем виноваты.
А тот хмырь футболку с логотипом сепарского "Оплота" для маскировки надел. А на самом деле в кармане у него целая пачка визиток Яроша была.
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И вообще это был опухший от постоянной выпивки Яценюк
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а в трусах он носил портрет Пороха... Мне мент рассказывал, что сам видел, когда ОПЛОТовца жидобиндеровского дрючили в ментовке
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Ничего нового, все по старинке: нас там нет, это не мы, и т.д. Территория паталогических пистунов
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Пометал икру перед свиньями!!!
ГыыыЫЫЫЫ....
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Є тварини, а є тварюки і між ними велика різниця.
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Классический образчик "киселик-ТВ". А ватные гэбючишки верят, верят ....
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Мальчика в трусиках с микрофоном, как Исусика сначала распяли а потом избили.
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Военное начальство одной из боевых бригад в зоне АТО не скрывает своего российского происхождения и пророссийских взглядов.
Об этом заявил военный эксперт Алексей Арестович.
"Вот сейчас я интересовался ситуацией на фронте. Не буду говорить, какая бригада, но ее командир родом из Владивостока, а начальник штаба - Краснодарского края. Бригада не воюет, когда они там на месте. Только он поехал куда-то - бригада неделю стреляет, все страшно довольные. Когда возвращается - снова сидят, потому что прекрасно знают", - рассказал он.
По словам Арестовича, возмущение военнослужащих бригады вызвало празднование начальством 9 мая.
"Один мой знакомый зашел в блиндаж, где сидело все это начальство, и на 9 мая они смотрели телеканал Звезда, чуть ли не путались в георгиевских ленточках, разливали водку и говорили наши деды воевали. Это полковник украинской армии! Командир бригады. Боевая бригада стоит на нуле в очень важном месте. Что с такими вещами делать?" - возмутился эксперт.
Он также отметил, что подобный коллаборационизм должен жестко пресекаться.
"Нужны соответствующие кадровые выводы. Но украинское общество построено так, что, например, такая вещь как кум или человеческая симпатия, они часто-густо побеждают в вопросе национальной безопасности. И если это бытовое, ваша соседка любит Путина, то это одно, а когда командир боевой бригады, то это - другое. С бабушками бороться может не надо, а вот с лидерами бабушек, тут нужно работать как израильтяне. Человек сел в машину и взорвался подголовник, если мы не можем законным образом с этим справиться", - заключил Арестович.
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Арестович не военный эксперт, а артист который изображает военного эксперта...меди-персона это называется. Так что не надо рекламировать здесь пустомелю из телевизора. То что на уровне бригадных командиров все сложно общеизвестно, но не надо тут цитировать откровенные выдумки товарища Арестовича и разрушать веру в нашу армию
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так версія про укродеверсантів вже є, тепер чекаєм продовження що все знято "в галівуде на дєнгі госдєпа"))
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Он был нанят рекламировать фошыздский танк Оплот. Нет, ну правда же. )
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Хтось ще дивується з цих пропагандонів? Я- ні. В ямі на болоті дна немає,
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Это тупое хлебало с кулаками - и ваша кропотливая работа, господа НТВшные гниды. Вы старательно "воспитывали" молодёжь последние 15 лет. Когда вы начали врать и лить кровищу с экрана, парню было 17 лет... Приходит время собирать камни.
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Это херня!
У Аленей скоро сам унтерполпоручик Гирькин окажется заместителем Яроша...
"Подошел человек в кадр, закричал матом: "Россия - это пи-пи-пи", - кремлевские пропагандисты рассказали свою версию избиения в День ВДВ - Цензор.НЕТ 2483
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Не-е-е, ребята... Вы опять "расейских" не так поняли... Человек в футболке рекламировал украинский танк "Оплот"!!!! Это самый прожжённый "правосек"! А Киселёв не США в "ядерный пепел" предлагал превратить, а ИГИЛ и "марсиан"...
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UA Марьяна
"Требую произвести вскрытие могилы Оруэлла."(с) - Оруэлл - это, можно сказать, летописец современной эрэфии
========
С затянутой кумачом трибуны выступал оратор из внутренней партии - тощий человечек с необычайно длинными руками и большой лысой головой, на которой развевались отдельные мягкие прядки волос. Корчась от ненависти, карлик одной рукой душил за шейку микрофон, а другая, громадная на костлявом запястье, угрожающе загребала воздух над головой.

Металлический голос из репродукторов гремел о бесконечных зверствах, бойнях, выселениях целых народов, грабежах, насилиях, пытках военнопленных, бомбардировках мирного населения, пропагандистских вымыслах, наглых агрессиях, нарушенных договорах.

Слушая его, через минуту не поверить, а через две не взбеситься было почти невозможно. То и дело ярость в толпе перекипала через край, и голос оратора тонул в зверском реве, вырывавшемся из тысячи глоток. Свирепее всех кричали школьники. Речь продолжалась уже минут двадцать, как вдруг на трибуну взбежал курьер и подсунул оратору бумажку. Тот развернул ее и прочел, не переставая говорить. Ничто не изменилось ни в голосе его, ни в повадке, ни в содержании речи, но имена вдруг стали иными. Без всяких слов по толпе прокатилась волна понимания
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Фраза "помолчите пожалуйста" - це така російська лайка. Якщо бачите росіянина який так матюкається одразу бийте в харю.
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То что все кацапорылые лжецы и подлые подонки , для меня не есть новостью !
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Наглядная иллюстрация "им ссы в глаза - божья роса".
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Об этом еще вчера поздно вечером сказал один известный украинский блоггер.
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😊 красота дегенераты избивают кацапских пропогандонов. Тут уж не до правды
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«Радостное отупение - это нормальное состояние человечества. Оно лишь принимает разные формы. Когда происходит столкновение культур, потеря глобальных ценностей, - вот, как сейчас, - оно становится рельефнее, ярче. Но всегда и во все времена состояние радостного отупения устраивало большинство людей…».
(С. Лукьяненко, «Звёзды - холодные игрушки»).
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нападавший выступал с проукраинских позиций. "Я снимал корреспондента в прямом эфире, во время съемки вошёл человек в кадр, закричал матом "Россия - это... пи-пи-пи..., потому что она захватила мою страну", и ударил корреспондента в лицо"

Ок, можете его расстрелять к хуям, Украина не против.
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РОИСЯ - ПЕРВАЯ В МИРЕ СТРАНА, РАЗРУШЕННАЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕВИЗОРА...
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вже ютуб почистили ,з матами вже й не знайдеш.
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Ваеваленки поверят оператору., а не своим ушам с глазами...
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Вот они журнашлюхи кацапские,во всей своей красе,на ровном месте нагло врут! Это получается своих людей за быдло считают окончательно! Уроды!
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«Россияне уверены: «Вокруг враги, ВСЕ - враги… Всё равно мы лучше их! Мы силачи. Украина, к ноге!».
«Риторика враждебного окружения порождает коллективную ксенофобию. А культ власти - всеобщую покорность и послушание.Достижение лучшей жизни виделось только по экстенсивному пути, посредством захвата новых территорий. Богатство должно было прирасти то с Сибирью, то с Казахстаном, то с Кавказом, то ещё с чем-то. Какая это война и победа, если не присоединены новые территории?».
«Русский идёт по порочному кругу истории, не сознавая, что это круг и он порочен…».
(В. Ерофеев, русский писатель, «Энциклопедия русской души»).
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Пропогандоны на Раісісі сильніші за відморозків, бухарів і ВДВешників. Бухарь може дати в рило пропогандону в прямому єфірі і той потухне, але пропогандони потім бухаря оббрешуть і затягають по судах.
Менти на Рфі сильніше журнашлюх, вони можуть їм наваляти дубінаторами і ім за це нічого не буде.
Сильніші всіх на Рфі чічі і даги, вони не тільки можуть наваляти журнашлюхам, ментам і бухарям, але ті ще потім будуть прости в них вибачення в прямому ефірі.
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Вопрос к богу: - А когда Россия станет супердержавой?
Бог: - Я не доживу.
Ложь погубила СССР, ложь погубит и Россию.
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Та все так и было! Просто одну букавку перепутали. В каЦапии возможно всЁ.
Это операторское чучело просто перепутало:
Гоголя с Гегелем
Гегеля с Бебелем
Бебеля с Бабелем
Бабеля с кабелем
кабеля с кобелем
а кобеля с сукой.
Главное, в уши вдуть лохторату то шо нада.
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«На грунт наследственности скверной,
Добавить драк и почвы нервной,
Чуть закрепить спиралью генной, -
И снова homo ты пещерный…».
( И. А. Кологривов, «Баловство», сборник «размышлизмов»).
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Как там на Западе награждают врунов? Премия Пиноккио? Нос скоро до пола достанет))) Молодец - врет, и не краснеет!!!)))
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«На грунт наследственности скверной,
Добавить драк и почвы нервной,
Чуть закрепить спиралью генной, -
И снова homo ты пещерный…».
( И. А. Кологривов, «Баловство», сборник «размышлизмов»).
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Расейским пропагандонам хоть сцы в глаза а им божья роса, хоть бей им в челюсть - а им "бьют значит любят расею") и вообще дивиз НТВ "за русь усрусь")
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гадаю,це політтехнологічна заготовка! журналіста використали в темну! Планували те, що сказав оператор! Але Бог "шельму метит" !
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А ролик-то постановочный!!! Посмотрите внимательно - ведущий играет не подкопаешься. а чувак с надписью Оплот на футболке играет плохо и видно, что именно играет. Кто сам снимал новостные сюжеты тот должен быстро это увидеть. Бородатое гомно хреново выкрикнуло месседж со словом Украина. я еще вчера понял, что он должен был представлять украинца, а оно не справилось с задачей поэтому росс-ТВ дало комментарий, чтобы фейк этот реабилитировать . Есть и другие признаки постановочного ролика, но это долго нужно писать, доказывать, но все равно основная масса людей будет думать что он настоящий((
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у меня претензия только к удару, что о нем скажешь?
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Вот по удару скажи сам, если специалист...я на улице со студенческих лет не дрался... в любом случае второй дубль здесь снять было невозможно. вокруг много людей и все такое.. удар вроде настоящий, но чтоб вырубить бить-то надо было в бороду, а не понятно куда
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Тема Росії так і не розкрита. Вона "пі-пі", чти не "пі-пі"?
Оператор каже, що пі-пі.
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Шикарно!!!!!!!!!!! Теперь его отловят и посадят за шпионаж в пользу Украины!
измена, хуле!
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Очкатый проститут. Вот так вот смотришь на людей и даже не знаешь ,что вся их карьера построена на проституции.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Подошел человек в кадр, закричал матом: "Россия - это пи-пи-пи", - кремлевские пропагандисты рассказали свою версию избиения в День ВДВ. ВИДЕО
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