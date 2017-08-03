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Все про:Киев (17767) протест (5486) Войцеховский (5) электроэнергия (48)

 Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве, на Харьковском шоссе в районе Дарницкой площади, местные жители до сих пор блокируют движение, протестуя против отключения электричества в нескольких домах.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, около 100 человек заблокировали проезжую часть и трамвайные пути. Жители домов, построенных компаниями Анатолия Войцеховского с грубыми нарушениями, требуют возобновить подачу электроэнергии. Она была отключена несколько дней назад, потому что дома не были введены в эксплуатацию надлежащим образом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве из-за отсутствия электроснабжения в домах люди перекрыли движение транспорта на Дарницкой площади. ФОТО

Напомним, ранее народный депутат от БПП Дмитрий Белоцерковец заявил, что создатель строительной аферы Анатолий Войцеховский сбежал в Россию на следующий день после того, как судья Печерского районного суда г. Киева Вячеслав Пидпалый выпустил его под минимальный залог 14 млн грн. По его словам, Войцеховский оставил после себя как минимум 40 незаконных недостроев за период 2009-2014 года. "С 2014 по 2016 год КГГА было остановлено около 50 попыток нового незаконного строительства со стороны Войцеховского", - сообщает Белоцерковец.


Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве 01Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве 02Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве 03Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве 04



(Фото и видео Цензор.НЕТ)
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судья Печерского районного суда г. Киева Вячеслав Пидпалый выпустил его под минимальный залог 14 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/p450211
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А що б отой суддя сів на місце Войцеховського, за те що випустив його, то б інші судді такими б «гуманними» не були
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та не сел . ему не дойдёт . если голову ему его корупционную отрубать тогда дойдёт .
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Не ну и скажите, разве власти не дибилы?
Шоколадные властные тугодумы реально полагают, что всё рассосётся само собой, люди разойдутся и пойдут сидеть в свои квартиры в кромешной темноте?
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Не, давай за счет киевлян достроим дома для людей, которые покупали кубометры воздуха, а не квартиры.
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Ты это прекращай во всём обвинять простых людей. Они ни в чём не виноваты, не совершали преступлений.
А вот за этот беспредел по отношению к людям, отвечает власть. Она виновата в этом всём.
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Власть виновата однозначно, но и людям же надо читать договора..
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Какие договора? Что ты несёшь в каждой ветке на эту тему? Покупатель товара (в данном случае - квартиры) должен перепроверять весь пакет разрешительных и согласовательных документов, который государство даёт застройщику?
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Буратино тоже был ни в чем не виноват, просто ему с деревом не повезло
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А Буратино в Государстве жил и содержал за свои налоги контролирующие и правоохранительные структуры? Ты вот уже сам приводишь аналогию, что порошенко за пару лет правления продолжает уничтожать государство и выстраивать зоны бандитизма и беззакония.
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Власти Киева , конечно были в доле этих незаконных строек. Но куда люди смотрели?, надеялись, что если что будут дорогу перекрывать? Ну, перекрывайте, ставьте палатки и т.д. раз хотели сэкономить и вляпаться в аферу : "Значительная доля квартир продавалась по так называемым предварительным договорам. "Люди, вкладывая деньги, по сути, не были инвесторами, а приобретали лишь право в будущем (когда/если дом будет введен в эксплуатацию) подписать с застройщиком договор купли-продажи квартиры. Условия предварительных договоров - кабальные: застройщик ничего не должен инвестору. Неудивительно, что вернуть средства по такому договору проблематично" http://www.ukrrudprom.com/digest/Kazus_Voytsehovskogo_kak_postroit_nedvigimost_bez_dokumentov.html
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Вся проблема в том, что практически все стройки работали и работают именно по таким договорам. У человек, который хотел приобрести новое жилье, выбора не было.
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Я не совсем в курсе - а в достроенных домах разве нельзя купить квартиру?
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можно... вот мы купили в построенном и сданом доме...ключевое слово сданом...
покупали с юристом...
много для себя нового открыли...
законы не для людей писаны...
поэтому не судите их...
купили у мальчика, который рискнул и выкупил квартиру на стадии котлована...
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мальчик рискнул и заработал, они рискнули и пролетели. Это две стороны риска. Шоссе тут причем?
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ты - дебил?
мы имели дело с нормальным адекватным юристом....
такие к суду не имеют отношение...
в суде сидят заведомо прикормленые судьи...
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Вместе с Войцеховским ответственность должны нести те, кто позволял ему строить, кто закрывал глаза на эти стройки. Ну и естественно судья, отпустивший его под залог.
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Интересно, а сколько судья себе в карман положила?
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тупое стадо. решают проблему создавая проблемы другим людям, которые ниче не решают))) идите блокируйте дом Порошеску, это его СБУ не отстреливает привентивно суддей, которые выносят решения против интересов украинцев
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Стадо это такие как ты, ниче жлоб реши в своей комуналке студент.
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Да все прекрасно знали,кто такой Войцеховский и его УКО-групп,так тяжело перед покупкой квартиры у этого застройщика залезть в инет и потратить час своего времени?Войцеховский -идеологический наследник Остапа Бендера,приехав в Киев без денег он занял 2 тыс.гривен,договорился с хозяином участка,нанял бомжей,раздал им каски и жилеты и начал проводить экскурсии будущих инвесторов))Он даже собственного зиц-председателя Фунта организовал,выписал престарелого дедушку,выделил ему 5 тыс.долларов и все сделки через него проводил.Во времена Януковича вся прокуратура у него была куплена,действовал нагло - самозахват земли,строительство,узаконивание незаконного строительства через купленных судей.Продажа квартир шла по классическому принципу пирамиды и крах её был только вопросом времени.Про качество построенного жилья отдельный разговор,тут места не хватит про всё рассказать.Народ,хотите приобрести жильё с гарантией,покупайте у проверенных застройщиков(к примеру Укрбуд),да дороже,но скупой платит дважды.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЖители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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