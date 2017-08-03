 Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, около 100 человек заблокировали проезжую часть и трамвайные пути. Жители домов, построенных компаниями Анатолия Войцеховского с грубыми нарушениями, требуют возобновить подачу электроэнергии. Она была отключена несколько дней назад, потому что дома не были введены в эксплуатацию надлежащим образом.
Напомним, ранее народный депутат от БПП Дмитрий Белоцерковец заявил, что создатель строительной аферы Анатолий Войцеховский сбежал в Россию на следующий день после того, как судья Печерского районного суда г. Киева Вячеслав Пидпалый выпустил его под минимальный залог 14 млн грн. По его словам, Войцеховский оставил после себя как минимум 40 незаконных недостроев за период 2009-2014 года. "С 2014 по 2016 год КГГА было остановлено около 50 попыток нового незаконного строительства со стороны Войцеховского", - сообщает Белоцерковец.
(Фото и видео Цензор.НЕТ)
1292 27
Три прифронтовых села на Донетчине после годичного перерыва подключены к электроснабжению, - Жебривский(5)
Электроснабжение восстановлено для 80% жителей оккупированного Крыма, - Минэнерго РФ(56)
Объекты флота оккупантов в Крыму перешли на генераторы(15)
Оккупированный РФ Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ(297)
У "Укрэнерго" появилась возможность не в ущерб нашим жителям отключить электричество на оккупированных территориях, - Жебривский(71)
Оккупированная часть Донецкой области отключена от электричества из-за долгов террористов, - Тука(141)
Ответить
----------
А що б отой суддя сів на місце Войцеховського, за те що випустив його, то б інші судді такими б «гуманними» не були
Ответить
Ответить
Шоколадные властные тугодумы реально полагают, что всё рассосётся само собой, люди разойдутся и пойдут сидеть в свои квартиры в кромешной темноте?
Ответить
Ответить
А вот за этот беспредел по отношению к людям, отвечает власть. Она виновата в этом всём.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
покупали с юристом...
много для себя нового открыли...
законы не для людей писаны...
поэтому не судите их...
купили у мальчика, который рискнул и выкупил квартиру на стадии котлована...
Ответить
Ответить
мы имели дело с нормальным адекватным юристом....
такие к суду не имеют отношение...
в суде сидят заведомо прикормленые судьи...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить