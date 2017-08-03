 19-летняя дочь Пескова приехала в оккупированный Крым рассказывать о судостроении. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информер", девушка посетила полуостров для ознакомления с проблемами судоремонтного завода "Южный Севастополь" и поиска выхода из сложившейся на предприятии ситуации.
Являясь советником президента АВАНТИ по молодежному предпринимательству, она рассказала, как привлечь местную молодежь в судоремонтную отрасль.
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Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный заявлял, что медовый месяц Дмитрий Песков проводил на самой дорогой парусной яхте в мире - Maltese Falcon - у берегов Италии.
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трюм маловат и корма подгуляла, но специалист по "кораблестроению" выдающийся.
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http://fakty.ictv.ua/ru/svit/20170602-yelyzaveta-pyeskova-ya-donka-golovnogo-milyardera-i-zlodiya-rosiyi/
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Я представляю себе, какую дырку в голове своего папика, рыжего усатого идиота она бы проделала за такую подставу )))
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