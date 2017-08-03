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 19-летняя дочь Пескова приехала в оккупированный Крым рассказывать о судостроении. ВИДЕО

Елизавета Пескова, 19-летняя дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, приехала в оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информер", девушка посетила полуостров для ознакомления с проблемами судоремонтного завода "Южный Севастополь" и поиска выхода из сложившейся на предприятии ситуации.

Являясь советником президента АВАНТИ по молодежному предпринимательству, она рассказала, как привлечь местную молодежь в судоремонтную отрасль.

Читайте также: "Мне смешно, когда говорят, что я должна жить в России", - дочь Пескова о проживании в Париже. ФОТОрепортаж

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный заявлял, что медовый месяц Дмитрий Песков проводил на самой дорогой парусной яхте в мире - Maltese Falcon - у берегов Италии.

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Видно, что большой специалист, особенно в судостроении...
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Треба бало починати з керчинського "мосту". Але ще не пізно, розкаже...
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Может она думает, что судостроение - это производство разных судков как для еды, так и для испражнений. А в этих вещах она определённо должна разбираться.
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что может знать эта соска о судостроении?
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Угу, а если бы ее в салоне самолета "отодрали" то она бы советы по конструированию самолетов бы раздавала...
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Поздравьте ее с днем строителя - строит из себя в свои 19 лет хрен знает что!
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дура приехала и несет херню, не понимая о чем говорит))
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В 19 лет, она такой же судостроитель, как я Энштейн...
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Зря ты так! Ты ещё можешь объяснить парадокс близнецов или объяснить релятивизм времени, а она может только НАСОСАТЬ!
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Вся в папиньку - полная врождённая еб@нутость, убожество мышления и хроническая 3/14здливость...
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Мы много раз видели и слышали самого Пескова, так чему удивляться?
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Ну судя по фейсу етого недоразумения Пескова Бог уже наказал.
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Прикольно, недоучившаяся курица учит людей жить. Я рыдалъ
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Как бы право имеет. Хотя бы исходя из успеха в жизни...зароботках!
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Пусть кацапов и учит. Не хотел бы я, чтобы такие как она наших корабелов пытались учить
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Не знаю конечно что зарабатывает это недоразумение, но подозреваю что "зарабатывает" папашка который ей и отстегивает. Если эту ситуацию называть успехом в жизни, то конечно. А шо если папаша коньки откинет? Успех закончится? Пойдёт дальше в Парижском бутике подрабатывать
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19-летняя дочь Пескова приехала в оккупированный Крым рассказывать о судостроении - Цензор.НЕТ 2141
трюм маловат и корма подгуляла, но специалист по "кораблестроению" выдающийся.
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она конкурирует уже с министром культуры из дыри
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замена поклонской. у той уже "корпус" заржавел.
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Это все равно,что Бари Алибасов приедет на Южмаш "запускать" Шаттлы???!!!...примерно так...
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я спокоен за рассею - если такие консультанты будущие руководители - я полностью спокоен - движение в счастливое прошлое ссср и раншие времена с крепостным правом (когда дети боярина считалис хозаинами и самими умными) обеспеченно.
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вывод - она полная дура и ничего не соображает ни в судостроении ни в производстве вообще.
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ну а к чему ей это - если у руских и судостроительства нету - строит корабли образца 30-годов, прошлого столетия.
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Хочет научить юных кацапов Кузю ремонтировать?
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неа,не впечатлила...таки панин будет президентом эрэфии.))
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Да, тогда хладнокровных убийц трудно было найти...
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Але ж і страхопудало, а що ж буде через пару поколінь?
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Это еще что. Вот в Якутии, могут и не из бумаги, да еще и в натуральную величину!
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Эта Пескова еще одна из тех, кто пользуется краденным. А ведь украденное никому в пользу не шло.
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Видно кепські справи з кадрами на тому заводі якщо ця образина приїхала агітувати молодь.
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если бы в Украине власть была не барыжная, то можно было бы быстренько открыть уголовное дело на нее, провести суд, вынести ей приговор и подать в Интерпол запрос на её арест и экстрадицию для отбытия заключения.
Я представляю себе, какую дырку в голове своего папика, рыжего усатого идиота она бы проделала за такую подставу )))
19-летняя дочь Пескова приехала в оккупированный Крым рассказывать о судостроении - Цензор.НЕТ 3679
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какая отвратительная рожа!на неё даже хрен не встанет без пол кила водяры
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Гурман? Что бы тебе Савченко, в одно споднем приснилась !

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думаешь он изпользует видеотелефон (вдумайса в это слово -видеотелефон - сколько лет назад, что то такое козалос будуишчей технологие, стационарный телефон с камерой, а переносной - мобильный с камерой, а ведь это сегодня совсем не что то новое)
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Помяните мое слово,Панове - эта млядежка будет депутатом ХозДупы.
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ну и ванганул - это так же как сказать - завтра будет новый день.
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А что у неё в руках то ? Случайно не американский гаджет ?
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В Инстаграме у себя Лизун-сосун красавица. Ожидание-реальность..
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Та капец, не знакомьтесь в инстаграмме, в реале страшко, с какими то неправильными чертами лица и признаками вырождения.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество19-летняя дочь Пескова приехала в оккупированный Крым рассказывать о судостроении. ВИДЕО
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