 13 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты на складе почтовой компании в Одессе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, 26 ящиков с табачными изделиями канадского и швейцарского производства без акцизных марок были обнаружены в помещении одной из отечественных компаний почтовых перевозок. Предварительная стоимость товара составила 325 тыс. грн.
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Ось тут про власника цих сигарет.
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А як же інакше?
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