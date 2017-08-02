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 Общество
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Все про:контрабанда (1977) Одесса (5790) сигареты (674)

 13 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты на складе почтовой компании в Одессе. ВИДЕО

В Одессе правоохранители изъяли 13 тыс. пачек сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, 26 ящиков с табачными изделиями канадского и швейцарского производства без акцизных марок были обнаружены в помещении одной из отечественных компаний почтовых перевозок. Предварительная стоимость товара составила 325 тыс. грн.

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Депутатом Козловський (власник цих сигарет) став як член партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

А як же інакше?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество13 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты на складе почтовой компании в Одессе. ВИДЕО
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