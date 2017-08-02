 На складе боеприпасов "Минобороны" Абхазии произошел взрыв. ВИДЕО+ФОТО

Представитель МЧС Абхазии заявил Русской службе Би-би-си , что на военном складе минобороны Абхазии произошел пожар, передает Цензор.НЕТ По его словам, на место происшествия выдвинулись три гарнизона пожарных. Причина возникшего пожара в настоящий момент неясна. Собеседники Би-би-си, находящиеся в абхазском поселении Приморское подтверждают, что слышали похожие на взрывы звуки.Абхазский журналист Низфа Аршба сообщила Би-би-си, что в результате взрыва "многие люди" получили ранения.

Напомним, в результате российско-грузинской пятидневной войны в 2008 году Россия признала независимость двух грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии - и ввела дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира - за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру - признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.