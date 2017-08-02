 На складе боеприпасов "Минобороны" Абхазии произошел взрыв. ВИДЕО+ФОТО

Представитель МЧС Абхазии заявил Русской службе Би-би-си, что на военном складе минобороны Абхазии произошел пожар, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на место происшествия выдвинулись три гарнизона пожарных. Причина возникшего пожара в настоящий момент неясна. Собеседники Би-би-си, находящиеся в абхазском поселении Приморское подтверждают, что слышали похожие на взрывы звуки.
Абхазский журналист Низфа Аршба сообщила Би-би-си, что в результате взрыва "многие люди" получили ранения.
Напомним, в результате российско-грузинской пятидневной войны в 2008 году Россия признала независимость двух грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии - и ввела дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира - за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру - признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.
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Вообще-то это случилось гораздо раньше.
Еще в начале 90-х до первой чеченской чечены воевали на стороне абхазов с Грузией.
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