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Все про:Абхазия (307) боеприпасы (1222) взрыв (4230)

 На складе боеприпасов "Минобороны" Абхазии произошел взрыв. ВИДЕО+ФОТО

абхазия взрыв склад

На складах боеприпасов министерства обороны оккупированного Россией региона Грузии - Абхазии, неподалеку от поселка Приморское, произошел взрыв боеприпасов.

Представитель МЧС Абхазии заявил Русской службе Би-би-си, что на военном складе минобороны Абхазии произошел пожар, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, на место происшествия выдвинулись три гарнизона пожарных. Причина возникшего пожара в настоящий момент неясна. Собеседники Би-би-си, находящиеся в абхазском поселении Приморское подтверждают, что слышали похожие на взрывы звуки.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Включение абхазских и южноосетинских формирований в армию РФ - очередной шаг России по аннексии Абхазии и Южной Осетии, - МИД Грузии

Абхазский журналист Низфа Аршба сообщила Би-би-си, что в результате взрыва "многие люди" получили ранения.

На складе боеприпасов Минобороны Абхазии произошел взрыв 01



Напомним, в результате российско-грузинской пятидневной войны в 2008 году Россия признала независимость двух грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии - и ввела дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира - за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру - признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.
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грузинские бендеровцы шалят, либо кацапская безалаберность....
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путен бедоносец посетил Абхазию.Эту тварь ни куда нельзя приглашать.
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Кстати абхазия пишется с маленькой буквы. Ето не государство а территория кремля.
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Абхазия пишется с большой буквы, т.к. это область Грузии.
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Молодцы,ребята не спят,а теперь когда Трамп подписал санкции то ли еще будет каждые хуйлососы будут избавлятся от хуйла мол мы его и видом невидывали и слыхом не слыхивали а обвинение о связях с хуйлом это провокация политических конкурентов.
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Пуканы взорвались, когда узнали, что Трамп подписал санкции.
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Грибок украсил немного скучный и засраный пейзаж.
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в результате российско-грузинской пятидневной войны в 2008 году Россия признала независимость двух грузинских регионов - Абхазии и Южной ОсетииИсточник:https://censor.net.ua/v450159

Вообще-то это случилось гораздо раньше.
Еще в начале 90-х до первой чеченской чечены воевали на стороне абхазов с Грузией.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомНа складе боеприпасов "Минобороны" Абхазии произошел взрыв. ВИДЕО+ФОТО
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