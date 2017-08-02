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 Пьяный водитель уснул за рулем, остановившись среди улицы в Тернополе. ВИДЕО

Водитель автомобиля Форд Транзит уснул за рулем автомобиля, не съехав с проезжей части улицы Русской в Тернополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, патрульный экипаж, прибывший на место, выяснил, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Алкотестер зафиксировал превышение нормы в 22 раза - 4,27 промилле алкоголя в крови при норме 0,2.

После составления админпротоколов, нетрезвого водителя отстранили от управления автомобилем и изъяли водительское удостоверение.

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Ну ничего удивительного ,как вы яхту назовёте,так она и поплывёт ...
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Какого в Тернополе не поменяли название улицы русской? Патриоты хреновы.
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То на Цензоре такие редакторы... То Раву Руську назовут Равой Русской... То улицу Руську Русской...
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Безграмотные? Не знают разницы между русской и руською?
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Улицы русской в Тернополе нет. Есть "руська" улица. А это совсем разные понятия.
"Русская" это в переводе "російська". А руська это от слова Русь.
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Варвары, разбудили спящего человека, который никого не трогал.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПьяный водитель уснул за рулем, остановившись среди улицы в Тернополе. ВИДЕО
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