 Пьяный водитель уснул за рулем, остановившись среди улицы в Тернополе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, патрульный экипаж, прибывший на место, выяснил, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Алкотестер зафиксировал превышение нормы в 22 раза - 4,27 промилле алкоголя в крови при норме 0,2.
После составления админпротоколов, нетрезвого водителя отстранили от управления автомобилем и изъяли водительское удостоверение. Смотрите также: "Документы отдайте! Завтра сами все привезете. Все. До свиданья", - пьяный водитель попытался сбежать от херсонских патрульных. ВИДЕО
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"Русская" это в переводе "російська". А руська это от слова Русь.
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