 Полиция "накрыла" четыре незаконных реабилитационных центра на Киевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сообщается, что несколько месяцев назад правоохранители получили оперативную информацию о деятельности группы лиц, занимавшихся незаконным сбытом психотропного вещества "сибазон" (диазепам).
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Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, в начале полицейские задержали 27-летнюю сотрудницу медицинского учреждения, которая занималась сбытом запрещенного препарата. Далее правоохранители установили, что к распространению "сибазона" может быть причастен коллега задержанной - 40-летний врач, который работает на неполную ставку в государственном медучреждении. По долгу службы человек получал указанный препарат и использовал его в практике, а медсестра вероятно имела доступ к нему. Поэтому полицейских заинтересовал журнал обращения учетных препаратов, после изучения которого нашли немало нарушений со стороны еще одной работницы, которая несла ответственность за достоверность внесенных данных.
В ходе дальнейших следственных мероприятий полиция установила причастность врача и медсестры к созданию и деятельности четырех незаконных реабилитационных центров, один из которых функционировал в столице, а остальные - в Киевской области.
Так называемые рехабы выглядели, как обычные частные дома. В них "лечили" своих пациентов от различных видов зависимости: наркомании, алкоголизма и игромании. Всего в этих заведениях находилось до 50 человек, то есть по 10-15 пациентов в каждом "центре", а срок "лечения" составлял от нескольких недель до года.
Полицейские установили семь фактов содержания в "центрах" лиц против их воли. По показаниям пострадавших, их туда привозили работники заведения или родные, которые сразу оплачивали стоимость пребывания (7-12 тысяч гривен в месяц) и пакет лекарств, которые назначал "врач". За отказ добровольно проходить "лечение", в том числе запрещенными психотропными препаратами, к пациентам применяли физическую силу, наручники и держали в отдельных помещениях, похожих на подвалы.
Как отмечается, в рабочем кабинете врача, по месту его жительства и других фигурантов, а также в их автомобилях полиция провела санкционированные обыски. В результате обнаружили и изъяли диазепам. Во время обыска на территории "центров" правоохранители также обнаружили и изъяли большое количество запрещенных препаратов, а также наручники и биту. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.
Подозреваемые задержаны, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, которые могут быть причастны к контрабанде, изготовлению и распространению психотропных препаратов.
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15 рыл это пиздеж
35 это факт
35*7 =245К
в месяц, а заносить не хотят)))
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