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Все про:заложник (1211) Киевская область (1643) наркотики (1544) Нацполиция (8223) реабилитация (164)

 Полиция "накрыла" четыре незаконных реабилитационных центра на Киевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Полиция Киевской области пресекла деятельность трех незаконных реабилитационных центров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве.

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Сообщается, что несколько месяцев назад правоохранители получили оперативную информацию о деятельности группы лиц, занимавшихся незаконным сбытом психотропного вещества "сибазон" (диазепам).

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, в начале полицейские задержали 27-летнюю сотрудницу медицинского учреждения, которая занималась сбытом запрещенного препарата. Далее правоохранители установили, что к распространению "сибазона" может быть причастен коллега задержанной - 40-летний врач, который работает на неполную ставку в государственном медучреждении. По долгу службы человек получал указанный препарат и использовал его в практике, а медсестра вероятно имела доступ к нему. Поэтому полицейских заинтересовал журнал обращения учетных препаратов, после изучения которого нашли немало нарушений со стороны еще одной работницы, которая несла ответственность за достоверность внесенных данных.

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В ходе дальнейших следственных мероприятий полиция установила причастность врача и медсестры к созданию и деятельности четырех незаконных реабилитационных центров, один из которых функционировал в столице, а остальные - в Киевской области.

Так называемые рехабы выглядели, как обычные частные дома. В них "лечили" своих пациентов от различных видов зависимости: наркомании, алкоголизма и игромании. Всего в этих заведениях находилось до 50 человек, то есть по 10-15 пациентов в каждом "центре", а срок "лечения" составлял от нескольких недель до года.

Полицейские установили семь фактов содержания в "центрах" лиц против их воли. По показаниям пострадавших, их туда привозили работники заведения или родные, которые сразу оплачивали стоимость пребывания (7-12 тысяч гривен в месяц) и пакет лекарств, которые назначал "врач". За отказ добровольно проходить "лечение", в том числе запрещенными психотропными препаратами, к пациентам применяли физическую силу, наручники и держали в отдельных помещениях, похожих на подвалы.

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Как отмечается, в рабочем кабинете врача, по месту его жительства и других фигурантов, а также в их автомобилях полиция провела санкционированные обыски. В результате обнаружили и изъяли диазепам. Во время обыска на территории "центров" правоохранители также обнаружили и изъяли большое количество запрещенных препаратов, а также наручники и биту. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Подозреваемые задержаны, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, которые могут быть причастны к контрабанде, изготовлению и распространению психотропных препаратов.

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Что то здесь не так. Ну, не верю этой статье и все! Но кто нам правду скажет !
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Двоякое чувство вызывает материал, но это наверное должны комментировать те, у кого в семье эта страшная беда - наркоман.
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Там, де немає законного шляху вирішення проблеми, миттєво з'являються незаконні. Я не можу осудити ні лікарів, ні родичів "реабілітованих".
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Судя по фото, у наркомов не плохие условия содержания... Наркомы бывают агрессивны и непредсказуемы, а там только одна бита и одни наручники... Если государство взяло на себя ответственность бороться с такими реабилитационными центрам, то пусть берут этих всех наркомов под свою опеку... или их всех на радость родственников вернули им обратно...
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однажды соседка достала и решили ее сдать на лечение от алкоголизма. и что Вы думаете? пока сама не придет и не попросится - никак. и терпели ее долго, пока не продала квартиру.
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Так це ж перемога. Наріки тепер сдохнуть від наркоти, ігромани зроблять своїх дітей жебраками на вокзалах. Роздать медалі і премії доблєсним псам ліберастії.
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Довольно чистенько и уютненько, если проблему не решает государство то кому то надо ее решать .
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мусора тему прибивают под себя
15 рыл это пиздеж
35 это факт
35*7 =245К
в месяц, а заносить не хотят)))
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Такие центры нужно не "накрывать" а переподчинить государству...
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Лучше выдавать какие то лицензии, в государственном пока вряд ли будет так цивильненько .
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция "накрыла" четыре незаконных реабилитационных центра на Киевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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