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 Общество
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Все про:ВДВ (247) Житомир (499)

 "Нет бестолковых погромов и купания в фонтанах. Мне нравится, как Украина отмечает день ВДВ", - житомирские десантники почтили память погибших побратимов. ВИДЕО

Несколько сотен людей пришли сегодня на военное кладбище в Житомире, чтобы в День ВДВ почтить память погибших десантников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.Инфо, почтить память побратимов пришли и десантники. Капелланы прочитали молитву и вспомнили поименно всех погибших в боях с российскими наемниками и террористами на Донбассе.

"Мне очень нравится, как Украина отмечает День ВДВ - нет купания в фонтанах, нет бестолковых погромов рынков. Люди просто встречаются на могилах побратимов и спокойно отмечают свой праздник", - говорит десантник Геннадий Иванов.

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Потому что у нас люди, а в рашке - бешенные звери
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ну человек спросил- я ответил))
такова судьба у них)
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не спорьте по пустякам, фатум там нипричем, я вас рассужу -
.

Кроме этого, у кацапов спокон веков ещё и разные там мули практиковалис такие как снохачество, а щас, шо ни кацап то об анале кодохтоет. Такчта у них скрЕпанутых там чортишо в хромосомном наборе тварицца
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Всё, что нужно знать о "дополнительной" хромосоме:
Синдро́м Да́уна (трисомия по хромосоме 21) - одна из форм геномной патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46, поскольку хромосомы 21-й пары, вместо нормальных двух, представлены тремя копиями.
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Бог не отвечает за весь тот ужас, что творится на земле
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Бог знает все . Если знает,то зачем позволяет ? Если позволяет - значит несет ответственность. Вопрос в другом. Может это необходимо.
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Бог создал человека и дал ему разум и волю действоать. И сам человек винивен в своих поступках и будет отвечать за них.
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в рашке ВДВ нет в рашке есть мясо на убой.
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С праздником ВДВ. У меня тесть тоже ВДВ-ник, более 100 прыжков с парашютом. Так вот он всегда говорит встретимся с побратимами и тихонечко помянем друзей сослуживцев. А купания в фонтанах это удел долбаобов и тех кто чистил картошку на кухне.
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А мне нравится как отмечают обе страны. В Украине все культурно и адекватно, что показывает, что десантники отличные ребята. На расии все в говне, бухле и драках, что показывает, что расея дно из жлобов. Да и то как пропагандон НТВ схватил сегодня, тоже забавно
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Два мира - две разных цивилизации... И никакие мы нахрен не братья... По Киеву сегодня видел достаточно много десантников - умные, серьезные и трезвые лица... И есть Москва, тот же парк Горького, весь обосцаный дебилами...
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Как там у Макаревича -- они не такие, как мы.
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Це тому що Українські Десантники - ЛЮДИ!
А в "країні" моксель - покидьки!
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Ну шо кацапосвини, будете и дальше Нам говорить что Мы с вами Адин народ?!
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Всех с праздником и 25-тую отдельно.
Всем в будущем удачи и вернутся живыми!
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Для чистоты процесса - у нас нет праздника день ВДВ !
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Вічна слава ГЕРОЯМ, нашим хлопчикам..
Низький уклін вам, рідні. Ви наша честь, наша гордість, наші сподівання.
Пишаюсь вами..
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праздника нет...но есть поминовение..от этого не уйти и этого у украинского ВДВ не отнять!!!
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В нас в Дніпрі також з дітлахами хлопці поприходили. Молебен, всі тверезі, випили по бокалу пива. І розійшлись.. Дякувати Богу, що наші Десантники не такий мотлох як кацапські висерки..
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Мені вже і фотки прислали наші хлопці. Не знаю, як вони там бідні, бо в нас спека страшна. Просто не можна на вулицю вийти, така задуха, ні вітерця ні свіжого повітря, все колом стоїть та шквариться на сонці.. Але, вони ж десантники, і не таке на війні витримують.!
Люблю вас, хлопці.
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класний фільм. Наприкінці, хлопців показують, такі різні, хтось стидається навіть у камеру дивитись, червоніє. Але всі такі СПРАВЖНІ, без бахвальства та якихось кривлянь.
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Ты уже с фонтана или только собираешься?
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Кому из нас, чмошный кацап, интересно, что ты сейчас делаешь? :D
На срусвесну напиши.
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Василий Маргелов (основатель ВДВ) - родился в Екатеринорславе (ныне Днепр). Белорусс. Каким боком он к сепарам?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Нет бестолковых погромов и купания в фонтанах. Мне нравится, как Украина отмечает день ВДВ", - житомирские десантники почтили память погибших побратимов. ВИДЕО
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