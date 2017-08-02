 "Нет бестолковых погромов и купания в фонтанах. Мне нравится, как Украина отмечает день ВДВ", - житомирские десантники почтили память погибших побратимов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Житомир.Инфо
, почтить память побратимов пришли и десантники. Капелланы прочитали молитву и вспомнили поименно всех погибших в боях с российскими наемниками и террористами на Донбассе.
"Мне очень нравится, как Украина отмечает День ВДВ - нет купания в фонтанах, нет бестолковых погромов рынков. Люди просто встречаются на могилах побратимов и спокойно отмечают свой праздник", - говорит десантник Геннадий Иванов. Читайте также: С начала АТО погибло 467 украинских десантников, - Муженко
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такова судьба у них)
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.
Кроме этого, у кацапов спокон веков ещё и разные там мули практиковалис такие как снохачество, а щас, шо ни кацап то об анале кодохтоет. Такчта у них скрЕпанутых там чортишо в хромосомном наборе тварицца
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Синдро́м Да́уна (трисомия по хромосоме 21) - одна из форм геномной патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46, поскольку хромосомы 21-й пары, вместо нормальных двух, представлены тремя копиями.
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Перед бійцями.
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А в "країні" моксель - покидьки!
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Всем в будущем удачи и вернутся живыми!
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Низький уклін вам, рідні. Ви наша честь, наша гордість, наші сподівання.
Пишаюсь вами..
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Люблю вас, хлопці.
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Рейд. Сила непокоренных - документальный фильм про украинских десантников
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На срусвесну напиши.
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