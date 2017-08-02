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"Моя страна, сука, бл#дь, Украину захватит", - пропагандиста росТВ избили во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ в Москве. ВИДЕО
Российского пропагандиста Никиту Роозвозжаева избили в прямом эфире росТВ во время репортажа из московского Парка Горького, где проходит празднование Дня ВДВ. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар ему нанес бородатый мужчина в футболке с надписью "Оплот". Члены этой террористической организации - активные участники оккупации части территории украинского Донбасса.
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