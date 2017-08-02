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Все про:история (1367) Захарченко Александр (219)

 "Знаток" истории Второй мировой войны и главарь "ДНР" Захарченко "расстрелял" Зою Космодемьянскую. ВИДЕО

Главарь донецких террористов Александр Захарченко "блеснул" своими знаниями истории Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети блогер Денис Казанский. Теперь в интервью пропагандистам Захарченко заявил, что Зою Космодемьянскую расстреляли.
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Напомним, что Зою Космодемьянскую, попавшую в плен во время поджога домов, немцы казнили через повешение.

Смотрите также: "Я не говорю о Киеве. Нужно пройти Берлин и взять Британию. Англосаксы - все зло российское. Если мы ее возьмем, наступит "золотой век" России", - боевик Захарченко о планах "ДНР". ВИДЕО
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"Знаток" истории Второй мировой войны и главарь "ДНР" Захарченко "расстрелял" Зою Космодемьянскую - Цензор.НЕТ 3793

В тревожные октябрьские дни 1941 года, когда москвичи готовились к уличным боям Зоя Космодемьянская в числе других комсомольцев пошла записываться в создаваемые отряды для разведывательно-диверсионной работы в тылу врага. Сначала кандидатура хрупкой, перенесшей недавно острую форму менингита и страдавшей «нервной болезнью» девушки была отвергнута, но благодаря своей настойчивости Зоя убедила военную комиссию принять ее в отряд.
17 ноября 1941 года военное командование издало приказ в котором предписывалось «лишить германскую армию возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть под открытым небом».
Во исполнении этого приказа 18 ноября (по другой информации - 20) командиры диверсионных групп получили задание сжечь 10 занятых немцами деревень. На все отводилось от 5 до 7 дней. В один из отрядов входила Зоя.
Возле деревни Головково отряд наткнулся на засаду и в ходе перестрелки оказался рассеян. Часть бойцов погибла, часть попала в плен. Оставшиеся, в числе которых была Зоя, объединились в небольшую группу под командованием Бориса Крайнова. Следующей целью партизан была деревня Петрищево. Туда пошли трое - Борис Крайнов, Зоя Космодемьянская и Василий Клубков. Зое удалось поджечь три дома, в одном из которых был узел связи, но в условленное место встречи она так и не пришла. По разным данным Зоя отсидела в лесу один или два дня и вернулась в село, чтобы выполнить задание до конца.
Немцы к встрече с партизанкой были готовы, проинструктировали они и местных жителей. При попытке поджечь дом С. А. Свиридова, хозяин оповестил квартировавшихся там немцев и Зоя была схвачена. Избитую девушку отвели в дом семьи Кулик.
Свидетели показали, что в пытках участвовали и местные жительницы А. В. Смирнова и Ф. В. Солина, дома которых пострадали от поджогов партизан.
Утром 29 ноября 1941 года избитую, комсомолку Зою Космодемьянскую вывели на улицу. Там немцы уже подготовили виселицу. На грудь девушки повесили табличку, на которой на русском и немецком было написано: «Поджигатель домов». Посмотреть на зрелище собралось много немцев и местных. Фашисты фотографировали.
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А выгоняемым из домов местным военное командование предоставило номера в "Метрополе", или обрекло на смерть на морозе ?
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Ага! Только в деревне немцев не было...А зоя и подельники, выполняя приказ хромого горца, в 25 градусный мороз спалили 4 крестьянские хаты...Харе ретранслировать кацапские мифы!
Ты еще про 28 панфиловцев расскажи...Там один ваня добробабин, один из 28-ми, гейрой совецкаго союзу, считавшийся погибшим у Дубосеково, но случайно оказавшийся полицаем в Виннице чего стоит...Учи историю не по совецким газетам...
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Ага, ты еще скажи что эта я фото зафотошопил,
и эту Зою/Таню - таки расстреляли...

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Та чё ты бухтишь?
Местные ее поймали
- а немцы повесили...
Что тебе не так?
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ты же вроде нормальный, я тебя давно на Цензоре вижу- так че ты копипастишь дырявые савковые фейки?
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эта прошмандовка жгла мирных людей вместе с их домами
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Имелся в виду приказ Сталина № 0428 о сожжении населённых пунктов на оккупированной территории, который знаменитый советский диверсант Илья Старинов характеризует как преступный с точки зрения моральной и бессмысленный, более того - вредный с точки зрения военной. Так как отсутствовала точная информация о домах в которых расположились немцы- поэтому они сжигали почти все дома подряд. [4][5].

http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_13537/
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Кудах-кудах-кудах - відповіла ДНРівська птахоферма.
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когда этого дебила отправят к киви и моторыле?
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Это у него тяжелая наследственность такая. От бабушки из Рейкъявика досталась...
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Так у нас в Украине большинство чиновников с такими дипломами и с-но с такими знаниями. И чем выше должность, тем ниже интеллект.
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Вы проффессора имеете ввиду?...
Он в меньшинстве...А вот ДЭНЭЭРИЯ, вот где кладезь кадров!...
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Козломордый, не путай Украину с Московией...
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ВОТ К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПАССИВНАЯ ЗООФИЛИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ну правильно. Повесили, а потом расстреляли (или наоборот). Они ж фашисты...
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Тогда уж и с монтажной пеной тоже возможны комбинации.
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Кстати, каждый раз, вспоминая этот кацапский фейк, думаю насколько ж они на голову двинутые, что в принципе такое смогли придумать.
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"Напомним, что Зою Космодемьянскую, попавшую в плен во время поджога домов, немцы казнили через повешение. Источник: https://censor.net.ua/v450101" - напомним Цензору, что поджигательницу сельских домов поймали и выдали немцам сами крестьяне... - и повешение ее проходило под их бурное одобрение...
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-Коли почали розбиратися, що відбулося в селі Петрищево, виявилося, що все виглядало інакше, - свідчив колишній чекіст Борис Чмельов. - Зоя порушила наказ командира партизанського загону і підпалила сарай селянина. Німці схопили дівчину і стратили. Подвигу ніякого не було.

Цитата: "Перед войной в 1938-1939 гг. 14-летняя девочка по имени Зоя Космодемьянская неоднократно находилась на обследовании в Ведущем научно-методическом центре детской психиатрии и лежала в стационаре в детском отделении больницы им. Кащенко. У неё подозревали шизофрению. Сразу после войны в архив нашей больницы пришли два человека и изъяли историю болезни Космодемьянской."
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http://www.liveinternet.ru/users/4198118/post417401007/

…А теперь - немножко о том задании, при выполнении которого, собственно, и погибла Космодемьянская, и сотни молодых юношей и девушек из советских "отрядов самоубийц". Задание основывалось на выполнении приказа Ставки Верховного Главнокомандования (читай - лично Сталина, подпись-то его под приказом) от 17.11.1941 № 428. Это один из самых жестоких, тупых и кровожадных документов за всю историю СССР. Этим приказом Сталин требовал уничтожать все населённые пункты, оставшиеся на оккупированной немцами территории вплотную к фронту.
Ещё раз. Сталин приказал "разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог". Под этот приказ попадали тысячи сёл. Фронт был широк, сёл было много, людей на оккупированных территориях остались миллионы.
В приближении зимы - приказ датирован ноябрём. Зная, что для крестьян сгоревший дом будет означать голодную и мучительную смерть. Зная, что особо немцев это не остановит и не задержит. Приравнивая человеческую жизнь к жизни мухи-однодневки - и по ценности, и по сроку жизни…
Приказ № 428 вы, пожалуйста, найдите и прочитайте сами. Он короткий. Но это важно. И именно этот приказ, заведомо ублюдочный, заведомо преступный, выполняла Зоя Космодемьянская. Её группа, с поломанными пистолетами, пол-литрой водки на человека (чтобы не разводить костры холодными ночами) и бутылками с зажигательной смесью должны были сжечь десять деревень в Подмосковье.
Её и поймали-то после поджога трёх крестьянских домов - причём по наводке самих крестьян, которые почему-то не оценили ни приказа Сталина, ни малолетнюю дурочку с "коктейлем Молотова", решившую уничтожить все их шансы пережить зиму. Поймали и повесили. А жители села стояли у виселицы, смотрели и поддакивали, глядя, как юная девушка на их глазах превращается в бронзового идола.
Людей, чья вина состояла в том, что они не успели или не захотели сбежать в тыл по следам бодро бегущей советской армии, приговорил к лютой морозно-огненной смерти человек из Кремля. Выполнить приказ должны были мушки-однодневки, зомби-камикадзе, цена жизней которых была и оказалась близкой к нулю. Часть крестьян, ловивших поджигателей собственных домов, расстреляли в 1945 году чекисты. Великий грех - не дать сжечь свой дом во имя Иосифа свет Виссарионовича.
Такая история Зомби, ой, то есть Зои Космодемьянской. Миф или не миф - решайте сами. Но не может быть героизмом то, что стоит на жидком, мерзком, кроваво-красном фундаменте лжи.
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Более того. Семью поймавшую поджигательницу собственного дома и таким образом избежавшую голодной и холодной смерти, после освобождения расстреляли. Вот такая петрушка - при немцах выжили, пришли советы - к стенке. Кто большие фашисты, еще вопрос...
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в Рейкьявике ее расстреляли- ему бабушка рассказывала, она сама видела)
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Ипать дебил. Только я не понимаю, зачем его форсить? Ну, дебил, ну захер, ну пропукал что-то.
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Найдены редкие кадры освобождения из немецкого концлагеря бабушки ко-ко-манданте захарченко:
"Знаток" истории Второй мировой войны и главарь "ДНР" Захарченко "расстрелял" Зою Космодемьянскую - Цензор.НЕТ 6267
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уже длительное время для захера не ту гуманитарку шлют... эксперементы над сознанием... регулярно в чай лсд подмешивают....
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Еще одно доказательство,что в краю идиотов может вполне править кухарка - по ленину. И теперь без разницы,смешон он для понимающих или нет. Твое мнение никого не волнует. А вогончик с недалеким народцем все больше набирает ход,катясь под уклон....
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ну я думаю часть донбасят именно этого и хотела
и еще часть донбасят, вполне себе довольна происходящим
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Ты не прав. Довольных уже не осталось.Практически все,кто не задействован в бандитских днэровских делишках - недовольны !Особенно пенсы,работяги и бизнесмены. - Кругом дороговизна при нищенских зарплатах. Бизнес из рук вон - никакой.- Нищета.Какой бизнес ? - Сегодня,целый день в кране прет вода под большим напором. Такого никогда не было.Чтоб целый день. - Думаю это ,чтобы окончательно не раздражать и так недовольное население в жару.
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Придурок! Царев в такие моменты всегда говорил, ГДЕ, ЧТО, КОГДА.
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не вриииииииииииииииии!
царева всегда хватало только на ШТО
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Здесь он немного похож на Олега Даля )) В фильме "Огниво". - Ать два левой...Ать два правой..Вдоль по дороге столбовой ! ))))
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і там майже всі такі стали як захєрченко. не вірите-подивіться їхнє відношення до нас в ютубі.
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Вот вы хохочите с Захарченко, а между тем - он очень умный. Он заранее готовит почву для признания судом его невменяемости, потому что ни один нормальный человек не будет нести такой бред. Так что, когда Путин отправится в Гаагу, Захарченко отделается дуркой.
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много ходов очка оказалось? А вон оно как))
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В диагнозе напишут:
психических отклонений нет, просто дурак.
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СЖИГАТЬ РЮССКИЕ ХАТЫ ЗИМОЙ в дяревне Петрищево легче,это вам не дярёвню Хатынь палить в глухомани Белорусской и обвинять в этом бандеровцев..
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Я не удивлюсь если Плотницкий Олега Кошевого грохнет.
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хахлы вы че не в курсе? было 2 зои комодемьянских. 1 из них радная сестра саши захарченко.ее и расстреляли
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хахлы на РАБссии Климаксной обитают, кацаКрыса тупая
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До того как её растреляли она у него торговала курями!
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Это те куры, которые заражены сальмонеллой?
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Вот и настала пора Захарченко заняться преподавательской деятельностью.Пригласить возглавить ВУЗ ДНР, известного в научных кругах профффесора Януковича В.Ф. Кафедру риторики возглавить не менее известному профффесору словесности -Азарову.
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Путин уже не остановится

Я не знаю, что у него в голове. Это только мои личные субъективные ощущения.
Он не хочет мира. Вообще никакого.
Даже если Трамп подарит ему Украину и Аляску - он не успокоится.
Представьте себе, что творится в голове правителя которого 15 лет облизывают холуи всех мастей, которого просят и умоляют, который может казнить и миловать любого смертного в любой точке земного шара.
Каждый день, каждый час, каждую минуту у тебя в руках самая большая власть в этом мире. И так 15 лет.
Нет оппозиции, народ всем доволен.
Он приходит в Крым и его там встречают как Мессию и плачут от радости. Искренне плачут. И на Донбассе тоже самое.
Может он верит, что будут плакать в Одессе и Днепре, и даже в Киеве.
Денег у него столько, что даже если захочет - потратить не сможет.
Женщины - любые и в любое время суток. Нужно мальчиков - приведут.
Это человек, которому доступны любые развлечения и любые извращения.
Ему скучно. А война - это наркотик, который бодрит и дает силы вставать утром с постели.
Ты вершитель судеб людских. Люди для тебя муравьи.
Война не для результата. Война как процесс.
Ему не нужен никакой мир. Он умрет если заключит мир.
Ему нужна война. Это последнее что его возбуждает и держит в этом бренном мире.
Кто знает, может что-то такое думали и американцы, когда вводили свои суперсанкции.
Они ему как бы говорят:
- Эй парень, остановись! Поигрался в геополитику и хватит! Мы не шутим!
И он тоже не шутит. Люди присевшие на такой сильный наркотик не останавливаются.
И он тоже не остановится!!!https://site.ua/alex.zavodyuk/8792-putin-uje-ne-ostanovitsya/
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Да... пора им с поклонской учебники истории русской писать...
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Бедный Юрий Афанасьев,если бы был жив, ахнул бы от КацаПсинских Студентов и педагоов
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Грустно это. Ни разу не смешно.
К сожалению, пиплу нравятся вожди не умные, честные и профессиональные, а похожие на сам пипл. Как бы ни говорили, что х-ла и захерченка "навязали", но ведь очевидно же, что если бы роисскре и дамбазкайе быдло кто-то спросил, они бы выбрали х-ла и захера. Как и мы - очередного барыгу, ведь другого мерила успеха, кроме бабла, мы не знаем, верно? Вот это-то и есть самое печальное.
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ну, этот придурок с колхозного рынка, у которого "в роду - семь Героев Советского Союза", давно нас радует.
Но вот что характерно: Зою-то казнили с подачи местных, РУССКИХ жителей! Не Бандера, не Шухевич, а жители с.Петрищева РУЗСКОГО района!
Кстати - если бы вы знали, как местная тутешняя дамбассятина бесится, когда их спрашиваешь, кто сдал гестаповцам нашу местную "Молодую Гвардию"! Не "западенци - холуи и предатели", а здешние великодуховные донбасситы!
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и куда смотрят наши силы спецопераций?
им не стыдно что эта гнида третий год портит воздух?
а по теме на самом деле пох расстреляли или повесили
современное поколение вообще не знает кто это такая
у Гроймана спросили бы ради интереса, чтобы он ответил
соратница Ленина?
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Сельдьмаршала держит трава Басуринка непадецки.
Проханов после его слов пердак разорвало...Зойку.

На самом деле сказ о Зойке Космодемянской это миф, придуманый совецкой пропагандой, как и о 28 панфиловцах, и иные.
Токо ватанам лугандонии правда не нужна.
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Лёня Голиков-Захарченко и Марат Казеевич Плотницкий )
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Её сами кацапские "лапти"-местным "лапотным" полицаям сдали,за то,что она их сараи-жилища деревянные сжигала.
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У чувака мозг сильно повреждён алкоголем, хорошо хоть не распял Зою,как славянского мальца ...
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Тем временем в парашке отмечают День ВДВ.
https://www.youtube.com/watch?v=IHYiy7B71H4
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Ой дураааак!
Её ж утопили на Волынской резне!
"Знаток" истории Второй мировой войны и главарь "ДНР" Захарченко "расстрелял" Зою Космодемьянскую - Цензор.НЕТ 4551
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Прокуратура СССРа дохлого еще 1941 году начала расследование по поводу 28 героев Понтыфиловцев,сказку маршала Жюкова превратили в Миф.на том участке фронта в районе разъезда Дубосеково ваще не было боёв...
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Бог с ней, с Зоей - дело прошлое. Про что он сейчас рассуждает - пленных не брать,?
Похоже тут не смеятся надо - как минимум провести серьезную информационную компанию на предмет террористических высказываний и действий
Руки то у него по локоть в крови - сами кураторы х*йла и зачистят.
Или "Минск" не позволяет такого переговорщика лишиться?
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ЗаХер просто картинка для репортажей по Сикелев Соловьев гофно ТВ,изображать ДАУНецое жопалчение для крыс кремля и прочих Прохановых Дугиных Затулиных Марковых Кургинянов и так далее шакалов..
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Знаток" истории Второй мировой войны и главарь "ДНР" Захарченко "расстрелял" Зою Космодемьянскую. ВИДЕО
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