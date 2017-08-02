 "Знаток" истории Второй мировой войны и главарь "ДНР" Захарченко "расстрелял" Зою Космодемьянскую. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, об этом пишет на своей странице в соцсети блогер Денис Казанский
. Теперь в интервью пропагандистам Захарченко заявил, что Зою Космодемьянскую расстреляли.
Напомним, что Зою Космодемьянскую
, попавшую в плен во время поджога домов, немцы казнили через повешение. Смотрите также: "Я не говорю о Киеве. Нужно пройти Берлин и взять Британию. Англосаксы - все зло российское. Если мы ее возьмем, наступит "золотой век" России", - боевик Захарченко о планах "ДНР". ВИДЕО
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В тревожные октябрьские дни 1941 года, когда москвичи готовились к уличным боям Зоя Космодемьянская в числе других комсомольцев пошла записываться в создаваемые отряды для разведывательно-диверсионной работы в тылу врага. Сначала кандидатура хрупкой, перенесшей недавно острую форму менингита и страдавшей «нервной болезнью» девушки была отвергнута, но благодаря своей настойчивости Зоя убедила военную комиссию принять ее в отряд.
17 ноября 1941 года военное командование издало приказ в котором предписывалось «лишить германскую армию возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть под открытым небом».
Во исполнении этого приказа 18 ноября (по другой информации - 20) командиры диверсионных групп получили задание сжечь 10 занятых немцами деревень. На все отводилось от 5 до 7 дней. В один из отрядов входила Зоя.
Возле деревни Головково отряд наткнулся на засаду и в ходе перестрелки оказался рассеян. Часть бойцов погибла, часть попала в плен. Оставшиеся, в числе которых была Зоя, объединились в небольшую группу под командованием Бориса Крайнова. Следующей целью партизан была деревня Петрищево. Туда пошли трое - Борис Крайнов, Зоя Космодемьянская и Василий Клубков. Зое удалось поджечь три дома, в одном из которых был узел связи, но в условленное место встречи она так и не пришла. По разным данным Зоя отсидела в лесу один или два дня и вернулась в село, чтобы выполнить задание до конца.
Немцы к встрече с партизанкой были готовы, проинструктировали они и местных жителей. При попытке поджечь дом С. А. Свиридова, хозяин оповестил квартировавшихся там немцев и Зоя была схвачена. Избитую девушку отвели в дом семьи Кулик.
Свидетели показали, что в пытках участвовали и местные жительницы А. В. Смирнова и Ф. В. Солина, дома которых пострадали от поджогов партизан.
Утром 29 ноября 1941 года избитую, комсомолку Зою Космодемьянскую вывели на улицу. Там немцы уже подготовили виселицу. На грудь девушки повесили табличку, на которой на русском и немецком было написано: «Поджигатель домов». Посмотреть на зрелище собралось много немцев и местных. Фашисты фотографировали.
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Ты еще про 28 панфиловцев расскажи...Там один ваня добробабин, один из 28-ми, гейрой совецкаго союзу, считавшийся погибшим у Дубосеково, но случайно оказавшийся полицаем в Виннице чего стоит...Учи историю не по совецким газетам...
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и эту Зою/Таню - таки расстреляли...
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http://argumentua.com/stati/fotomontazh-kak-oruzhie-sovetskoi-propagandy
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Местные ее поймали
- а немцы повесили...
Что тебе не так?
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http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_13537/
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Он в меньшинстве...А вот ДЭНЭЭРИЯ, вот где кладезь кадров!...
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Цитата: "Перед войной в 1938-1939 гг. 14-летняя девочка по имени Зоя Космодемьянская неоднократно находилась на обследовании в Ведущем научно-методическом центре детской психиатрии и лежала в стационаре в детском отделении больницы им. Кащенко. У неё подозревали шизофрению. Сразу после войны в архив нашей больницы пришли два человека и изъяли историю болезни Космодемьянской."
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…А теперь - немножко о том задании, при выполнении которого, собственно, и погибла Космодемьянская, и сотни молодых юношей и девушек из советских "отрядов самоубийц". Задание основывалось на выполнении приказа Ставки Верховного Главнокомандования (читай - лично Сталина, подпись-то его под приказом) от 17.11.1941 № 428. Это один из самых жестоких, тупых и кровожадных документов за всю историю СССР. Этим приказом Сталин требовал уничтожать все населённые пункты, оставшиеся на оккупированной немцами территории вплотную к фронту.
Ещё раз. Сталин приказал "разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог". Под этот приказ попадали тысячи сёл. Фронт был широк, сёл было много, людей на оккупированных территориях остались миллионы.
В приближении зимы - приказ датирован ноябрём. Зная, что для крестьян сгоревший дом будет означать голодную и мучительную смерть. Зная, что особо немцев это не остановит и не задержит. Приравнивая человеческую жизнь к жизни мухи-однодневки - и по ценности, и по сроку жизни…
Приказ № 428 вы, пожалуйста, найдите и прочитайте сами. Он короткий. Но это важно. И именно этот приказ, заведомо ублюдочный, заведомо преступный, выполняла Зоя Космодемьянская. Её группа, с поломанными пистолетами, пол-литрой водки на человека (чтобы не разводить костры холодными ночами) и бутылками с зажигательной смесью должны были сжечь десять деревень в Подмосковье.
Её и поймали-то после поджога трёх крестьянских домов - причём по наводке самих крестьян, которые почему-то не оценили ни приказа Сталина, ни малолетнюю дурочку с "коктейлем Молотова", решившую уничтожить все их шансы пережить зиму. Поймали и повесили. А жители села стояли у виселицы, смотрели и поддакивали, глядя, как юная девушка на их глазах превращается в бронзового идола.
Людей, чья вина состояла в том, что они не успели или не захотели сбежать в тыл по следам бодро бегущей советской армии, приговорил к лютой морозно-огненной смерти человек из Кремля. Выполнить приказ должны были мушки-однодневки, зомби-камикадзе, цена жизней которых была и оказалась близкой к нулю. Часть крестьян, ловивших поджигателей собственных домов, расстреляли в 1945 году чекисты. Великий грех - не дать сжечь свой дом во имя Иосифа свет Виссарионовича.
Такая история Зомби, ой, то есть Зои Космодемьянской. Миф или не миф - решайте сами. Но не может быть героизмом то, что стоит на жидком, мерзком, кроваво-красном фундаменте лжи.
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и еще часть донбасят, вполне себе довольна происходящим
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царева всегда хватало только на ШТО
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психических отклонений нет, просто дурак.
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рыг
анально
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утонул, повесился
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Я не знаю, что у него в голове. Это только мои личные субъективные ощущения.
Он не хочет мира. Вообще никакого.
Даже если Трамп подарит ему Украину и Аляску - он не успокоится.
Представьте себе, что творится в голове правителя которого 15 лет облизывают холуи всех мастей, которого просят и умоляют, который может казнить и миловать любого смертного в любой точке земного шара.
Каждый день, каждый час, каждую минуту у тебя в руках самая большая власть в этом мире. И так 15 лет.
Нет оппозиции, народ всем доволен.
Он приходит в Крым и его там встречают как Мессию и плачут от радости. Искренне плачут. И на Донбассе тоже самое.
Может он верит, что будут плакать в Одессе и Днепре, и даже в Киеве.
Денег у него столько, что даже если захочет - потратить не сможет.
Женщины - любые и в любое время суток. Нужно мальчиков - приведут.
Это человек, которому доступны любые развлечения и любые извращения.
Ему скучно. А война - это наркотик, который бодрит и дает силы вставать утром с постели.
Ты вершитель судеб людских. Люди для тебя муравьи.
Война не для результата. Война как процесс.
Ему не нужен никакой мир. Он умрет если заключит мир.
Ему нужна война. Это последнее что его возбуждает и держит в этом бренном мире.
Кто знает, может что-то такое думали и американцы, когда вводили свои суперсанкции.
Они ему как бы говорят:
- Эй парень, остановись! Поигрался в геополитику и хватит! Мы не шутим!
И он тоже не шутит. Люди присевшие на такой сильный наркотик не останавливаются.
И он тоже не остановится!!!https://site.ua/alex.zavodyuk/8792-putin-uje-ne-ostanovitsya/
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К сожалению, пиплу нравятся вожди не умные, честные и профессиональные, а похожие на сам пипл. Как бы ни говорили, что х-ла и захерченка "навязали", но ведь очевидно же, что если бы роисскре и дамбазкайе быдло кто-то спросил, они бы выбрали х-ла и захера. Как и мы - очередного барыгу, ведь другого мерила успеха, кроме бабла, мы не знаем, верно? Вот это-то и есть самое печальное.
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Но вот что характерно: Зою-то казнили с подачи местных, РУССКИХ жителей! Не Бандера, не Шухевич, а жители с.Петрищева РУЗСКОГО района!
Кстати - если бы вы знали, как местная тутешняя дамбассятина бесится, когда их спрашиваешь, кто сдал гестаповцам нашу местную "Молодую Гвардию"! Не "западенци - холуи и предатели", а здешние великодуховные донбасситы!
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им не стыдно что эта гнида третий год портит воздух?
а по теме на самом деле пох расстреляли или повесили
современное поколение вообще не знает кто это такая
у Гроймана спросили бы ради интереса, чтобы он ответил
соратница Ленина?
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Проханов после его слов пердак разорвало...Зойку.
На самом деле сказ о Зойке Космодемянской это миф, придуманый совецкой пропагандой, как и о 28 панфиловцах, и иные.
Токо ватанам лугандонии правда не нужна.
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https://www.youtube.com/watch?v=IHYiy7B71H4
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Её ж утопили на Волынской резне!
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Похоже тут не смеятся надо - как минимум провести серьезную информационную компанию на предмет террористических высказываний и действий
Руки то у него по локоть в крови - сами кураторы х*йла и зачистят.
Или "Минск" не позволяет такого переговорщика лишиться?
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