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Все про:армия (8013) Туркменистан (103) учения (1893) Туркменбаши (9) Бердымухамедов (7)

 Метко бросать кинжал и точно стрелять: "супергерой" и президент Бердымухамедов провел мастер-класс для туркменских военных. ВИДЕО

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял личное участие в учениях национальной армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Бердымухамедов демонстрирует военным свое умение бросать кинжал, стрелять из автомата и пистолета. Точность стрельбы президента военные приветствуют аплодисментами. Под руководством, главы Туркменистана отстрелялся и один из военных. Президент лично настраивал ему оптический прицел. Судя по видеозаписи, Бердымухамедов оставил свои автографы на простеленных мишенях.

Видеоролик об учениях, опубликованный изданием "Хроники Туркменистана", снят в стиле американского боевика, где на супергероя похож президент страны.

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Напомним, что в Туркменистане много лет существует культ личности Бердымухамедова. За время его президентства в стране напечатаны десятки книг, где указано его имя как автора. Одна из последних посвящена полезным и лечебным свойствам чая.


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он не судим и не из уголовного мира, просто старается быть примером. Что здесь плохого? Я не пойму
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:D

тебе не кажется, что это очень сильно пованивает.... ээээ....
короче есть еще один такой "пример", который вел корюшку на нерест, учил журавлей летать, находил клад на дне моря и один обыгрывал сборную по хоккею)))
Ты считаешь это нормальным???
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https://www.youtube.com/watch?v=Hb9_HvpXMO4

Президент Туркменистана провел тренировку для министров



ржака))
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Это культ личности. На самом деле все его достижения - фейк.
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А наш рошен чіпляє собі кобуру на ногу але стріляти не вміє. Бердимухамедов показав клас, він не лох у військовій справі, стрільби з гелікоптерів йдуть по рухомих мишенях, по справжніх танках, спецназ їздить на американських MRAP бронемашинах, управління бойовими діями ведеться з сучасного командного пункту. Нам би такого Президента!
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ты дурачок? ты все это "узнал" из 2х минутного видоса? :D
Я был о тебе немного лучшего мнения!
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Тим хто в темі достатньо і двох хвилин щоб відрізнити справжню підготовку від фейкових навчань на полігонах.
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ааа)) ты думаешь что ты в теме))
ну-ну, продолжай дальше так думать- самовнушение сильная шутка)
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Кому это вам..?? Лично мне такое мурло а нах в президенты не вперлось.....
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Нам потрібен Президент-військовий, бо інакше війну не виграти. Влада бариг не хоче обороняти Україну і витрачати гроші на оборону! Подивіться які гелікоптери та броньовані джипи в сраному Туркменістані! Нам до цього рівня ще 20 років реформувати армію!
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Спрашиваю еще раз....кому это вам...???
Сколько там той армии в в том таджикистане...сколько там тех вертиолетов и джипов..??
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Я так понял...что вы...это такие товаришЧи которые мечтают о ежовых рукавицах... которые давно в чужих руках не обьсерались...и потому забыли что это такое.....
И чем вы отличаетесь от винторогиз скотов из паРаши..?? Да ни чем....они тоже аж пищат от счастья от почти такого же президента.....
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о точно, ну в Туркмении свои есть заморочки, но у нас просто жопааа
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рузвельт ваще в инвалидной коляске ездил, а не гасал по полигонам стреляя по македонски...правда у нас тоже имеются такие претенденты
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Не хотів би, аби президент моєї країни стріляв краще за її військових - це ні до чого. Все рівно захищати країну НАЛЕЖИТЬ військовим. А от, щоб військові це робили успішно, президент має дбати про їх забезпечення новітньою зброєю, про фінансування вишколу на полігонах, про забезпечення індивідуальними засобами зв'язку, захисту. Та, зрештою, не військом єдиним живе країна. І нехай би президент її був ПРОСТО успішним менеджером на службі громадян.
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азиаты, да еще и заражены совковой деспотией.
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Восток дело тонкое...у кого халат по жирнее тот и бай ...
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скоро научит журавлей летать и медведя лапу сосать
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Провел мастер-класс по стрельбе подарил книгу про чай и сыграл на гитаре !
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Бердымухамедов хочет быть героем (что вообщем не позорно, хотя и смешно иногда), а наш еще больше богатым.... А вот что лучше?
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и только ты, как был сраным троллем, так и останешься.
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Vapy Provk - лучше быть "сраным троллем", чем обоссанным порохоботом на содержании..
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С десяти метров стрелял... :D
И под саундтрек из "Коммандо"...
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Та задолбали вы про восток,совок неистребим,реинкарнация брежнева в новой эпохе
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А де знято фільм, з якого я навів цитату?
Не задовбуй сам себе.
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Курбан баши Нурмухамедов внук Абдуллы ибн Хотаба! Он с маузера по цистерне с пяти метров как в копеечку.
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Зачем Туркменистану армия когда Гурбангулы Бердымухамедов в одиночку сможет справится со всеми врагами ?
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И? Туркмены четверть века коммуналку не платили, пенсии не сорок долларов. Побогаче паРашки живут.
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А вот если провести соревнование по воровству и барыжничеству,кто тогда первое место займет?
А заняв,не плохо бы собрать воров и жуликов,предателей и вредителей Украины и провести мастер-класс под видео камеры.
Представляете строй такого отребья,а им Липецкая Жопа урок преподает?
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С 5 метров, через оптический прицел...Не может быть!...
Даже Хуйло так не умеет!....
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Да, даже среди коней .. есть крутые перцы...

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А че...мне понравилось как он холодняк швырял...на пуантиках, скрепненько так ..чейто сразу Барышников и его па-де-труа в «Лебедином озере».вспомнились...
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В очках на Быдлюковича похож А ножики, кстати,метал неплохо...
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Туркмен Ин хоче сказати, що якщо йому теж дадуть балістичну ракету то і він може кому небудь кузькіну мать показувати.
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в этот раз басмачи до москвы дойдут, им тоже хочется)
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от власти у людей в мозгах происходят какие то изменения . не в лучшую сторону .
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Цензор.НЕТВидеоОбществоМетко бросать кинжал и точно стрелять: "супергерой" и президент Бердымухамедов провел мастер-класс для туркменских военных. ВИДЕО
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