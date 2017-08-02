 Метко бросать кинжал и точно стрелять: "супергерой" и президент Бердымухамедов провел мастер-класс для туркменских военных. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, Бердымухамедов демонстрирует военным свое умение бросать кинжал, стрелять из автомата и пистолета. Точность стрельбы президента военные приветствуют аплодисментами. Под руководством, главы Туркменистана отстрелялся и один из военных. Президент лично настраивал ему оптический прицел. Судя по видеозаписи, Бердымухамедов оставил свои автографы на простеленных мишенях.
Видеоролик об учениях, опубликованный изданием "Хроники Туркменистана"
, снят в стиле американского боевика, где на супергероя похож президент страны.
Напомним, что в Туркменистане много лет существует культ личности Бердымухамедова. За время его президентства в стране напечатаны десятки книг, где указано его имя как автора. Одна из последних посвящена полезным и лечебным свойствам чая
. Смотрите также: Президент Туркменистана объявил в стране месячник счастья и здоровья: чиновники всех рангов, улыбаясь, делают физзарядку перед началом работы. ВИДЕО
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тебе не кажется, что это очень сильно пованивает.... ээээ....
короче есть еще один такой "пример", который вел корюшку на нерест, учил журавлей летать, находил клад на дне моря и один обыгрывал сборную по хоккею)))
Ты считаешь это нормальным???
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Президент Туркменистана провел тренировку для министров
ржака))
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Я был о тебе немного лучшего мнения!
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ну-ну, продолжай дальше так думать- самовнушение сильная шутка)
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Сколько там той армии в в том таджикистане...сколько там тех вертиолетов и джипов..??
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И чем вы отличаетесь от винторогиз скотов из паРаши..?? Да ни чем....они тоже аж пищат от счастья от почти такого же президента.....
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И под саундтрек из "Коммандо"...
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Не задовбуй сам себе.
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https://www.youtube.com/watch?v=FXwNVNVD1YE
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А заняв,не плохо бы собрать воров и жуликов,предателей и вредителей Украины и провести мастер-класс под видео камеры.
Представляете строй такого отребья,а им Липецкая Жопа урок преподает?
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Даже Хуйло так не умеет!....
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