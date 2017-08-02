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Все про:космос (579) ракеты (543) спутник (110) Южмаш (26)

 Ракета-носитель Vega c украинским двигателем успешно вывела на орбиту два спутника. ВИДЕО

Сегодня, 2 августа, в 4:58:33 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель легкого класса Vega с маршевым двигателем украинского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Vega вывела на солнечно-синхронные орбиты два спутника израильского оборонного концерна Israel Aerospace Industries: OPTSAT-3000 весом 368 кг по заказу Минобороны Италии и 264-килограммовый аппарат Venμs для проекта Израильского космического агентства и Национального центра космических исследований Франции.

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Это уже десятый запуск по программе Vega (второй в 2017 году). С 2012 года ракеты-носители этого ряда вывели на орбиту 25 спутников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Южмаш" возобновил производство ракет-носителей "Зенит" для программы "Морской старт"

Маршевый двигатель РД-843 четвертой ступени разработан в Конструкторском бюро Южное им. Янгеля и собран на Производственном объединении Южмаш.
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А Дима Рогозин он же в народе БАТУТ к 2020 решил основать колонию на Луне)))))))
как там в классике....ОТ СЕЛЬ ГРОЗИТЬ МЫ БУДЕМ ШВЕДУ!!!!!)))))))))))))
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РОгоЖИН - літун ще той! І проце ВЖЕ знають не лише українці, а й румуни, молдовці, угорці!
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Да лунатики ему не разрешат посадку. И будет опять в ФБ лаптем стучать
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кацаПсины покоряют Мусорные баки в Самаре.... давно так не ржал с баранов
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а что тут такого, на россии все так делают
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а нам пофіг, а ти чо приперся, "че там у хахлов?" спокою не дає?
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На байкодруме все по по прежнему...казахи бегают по степи спасаясь от обломков падающих союзов и прогрессов....
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Ну и что скажет козлотролль, а за то на рабсии есть кацмические фойска.
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А нельзя что-то отправить этим двигателем в космос, чтобы оно потом ипанулось на Дамбас?
И фсё......
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Ничего удивительного- качество ЮЖМАШ! Вот если бы дальше репоедов коровью лепёху метнули, вот тут бы я удивился!
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Вы фсё врёти, эта разийская ракета, которую украли хахлы
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Если есть такое двигло, то вполне возможно сделать ракету, которая долетит до любой аленьей "точки" , на их ареале обитания, не?
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долетит, причем ей не будет мешать "кривизна земли"
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выфсьоврети !!!!
не может ракета взлетать!!
она разбивается об небесную твердь !!

этафсьоабман!!!
слава попу гундяеву!! аминь!
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Каких успехов достигла Украина в космосе за 25 лет :
Автор: ВЛАДИМИР ТИРАВСКИЙ

Наша страна создала несколько десятков космических аппаратов, а также несколько сотен ракет-носителей и приборов к ним.
Соответствующие данные приводят в своей статье для ZN.UA советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов и и.о. гендиректора ГП "КБ "Южное" Михаил Бондарь.

Кроме того, изготовлены приборы систем управления для 263 ракет-носителей "Союз", 179 РН "Протон", 66 РН "Зенит", 46 РН "Молния", 38 РН "Циклон", 28 РН "Рокот", 22 РН "Днепр", 3 РН "Стрела", 29 космических аппаратов разного назначения и для базового модуля "Зоря" для МКС.
Для обеспечения работы орбитальных станций "Мир" и МКС было обеспечено сложнейшими узлами и приборами 66 пусков пилотируемых кораблей "Союз" и 97 транспортных грузовых кораблей "Прогресс".
Украинские предприятия выпустили 138 комплектов аппаратуры "Курс", применяемой для поиска, сближения и стыковки космических кораблей с орбитальными станциями.
Слава украинским конструкторам! Учёным Украины слава! А зато рагозин хотел прыгать в космос на батуте , не вышло :Ракета-носитель Vega c украинским двигателем успешно вывела на орбиту 3 спутника - Цензор.НЕТ 5307
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Какое ж там G было при старте? Человек бы наверно вырубился...
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Разжился фоткой в НАСА.
Так выглядит Земля - яркая точка ниже колец Сатурна, с орбиты шестой - от Солнца, планеты Солнечной системы. Снимок с орбиты Сатурна сделал космический аппарат НАСА Кассини.
А казлам из вяликай паРаши слабо повторить?

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Кстати Кассини осенью должен спланировано сгореть в атмосфере Сатурна - так решили учёные из НАСА. Космический апарат будет до последнего передавать изображение на Землю, покажет что скрывается за облаками Сатурна - прощальный подарок трудяги Кассини землянам.
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... может в это время и на других планетах, которые мы можем наблюдать в виде таких вот точек, бегают свои кацапы-инопланетянцы, стремясь захватить побольше поверхности планет ?...
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Просветите меня, плиз. Не понимаю в ракетостроении ни хрена. Маршевый двигатель - это основной, или вспомогательный? Мы можем без кацапов сейчас обойтись? У нас есть полный цикл производства гражданских ракет? Мы можем кацапов вытеснить из этой ниши?
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У нас есть полный цикл производства гражданских ракет...ракета "Зенит" к примеру....
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Все правильно. Сами мы к сожалению делать можем не все.
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2 двигуни - вже непогано. Зараз розробляються двигуни 1 і 2 ступеня.
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Замена российским РД-191 и РД-171М: "Южмаш" приступил к испытаниям узлов и агрегатов нового двигателя РД-815

Cегодня ведутся разработки перспективного ракетного двигателя РД-815 тягой 250 тонн, который способен заменить российские двигатели. «По своим характеристикам он не уступает зарубежным аналогам, таким как РД-191 производства России, а связка из четырех двигателей РД-815 имеет лучшие характеристики, чем российский двигатель РД-171М, - говорил А.Карманов. - Учитывая, что Россия прекратила поставлять двигатели РД-171 для первой ступени «Зенита», а также проблемы с поставкой двигателя РД-180 для установки на ракете-носителе «Атлас-5» производства США,украинский двигатель РД-815 сможет заменить эти российские двигатели».
(23 нояб. 2015 г)
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Все в этом мире течет...и все меняется..... только паРаша никак с колен встать не может....

"28 апреля 2017 года был заключен контракт между "Южмашем" и компанией S7 Sea Launch Limited на производство и поставку ракет-носителей серии "Зенит", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, контракт предусматривает изготовление 12 ракет-носителей для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт" для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов. Так, в данный момент в производстве находится 2 ракеты модификаций "Зенит-3SL" и "Зенит-3SLБ".
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/yuzhmash-vozobnovil-proizvodstvo-raket-nositeley-1496424095.html
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в паРаше по поводу этого контракта кипятком ссут....кричат что бех движков "зенит" не полетит...но факт есть факт..контракт заключен....а это означает что движки для "зенита" будут.....и не из паРаши.....
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Что и требовалось доказать.... у нас есть полный цикл производства гражданских ракет..... в противном случае контракта на 12 ракет носителей не было бы....
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А статью в Википедии о ракете "зенит" в частности об используемых на ней двигателях перепишут в первый же день после старта ракеты с новыми движками.....
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А с какого рынка ты собрался вытеснять кацапов..?? Их древние ракетоносители никде в мире не применяются.....они у них только для внутреннего пользования....казахов по степи гонять....
А Украинский "Зенит"...производится в рамках программы "Морской старт".....паРаша нам в этом не конкуренты....
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Для 4-й ступени он и есть основной Движок РД-843 небольшой, всего 16,5 кг весом, но учитывая, что 90% ракеты уже упали в Океан, и толкать нужно в основном уже сами спутники, его вполне хватает.

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а пидаРассия без Украины не может запустить ни Зенит, ни Днепр, ни Рокот, ни Стрелу, ни проверить для продления эксплуатации Сатану
вот такая великая расея
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Здорово, что рукожопые не могут. Плохо, что и сама Украина не может.
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А вы видели какую ржаку NASA выдала???

NASA открыла интересную вакансию - "сотрудник по планетарной защите" с зарплатой от $124 тыс. до $187 тыс. в год!!!. В обязанности специалиста будет входить защита других планет от проникновения на них жизни с Земли и наоборот. Вакансия размещена на официальном правительственном сайте США. Контракт с защитником будет заключен на три года с возможностью продления. В обязанности специалиста будет входить предотвращение загрязнения других планет земными организмами при выполнении космической программы, а также защита Земли от биологических объектов с других космических тел.
Как может подопытная крыса в лаборатории, учреждать программу по защите от других организмов среди других крыс, одновременно глядя на глазок смотрящего на нее микроскопа??? Я этого не понимаю!!!!
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Наконец-то хоть что-то начали делать.
А то только зарплату требовали.
Сейчас получат деньги за продукцию и рассчитаются.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомРакета-носитель Vega c украинским двигателем успешно вывела на орбиту два спутника. ВИДЕО
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