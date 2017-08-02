 Ракета-носитель Vega c украинским двигателем успешно вывела на орбиту 3 спутника. ВИДЕО

Vega вывела на солнечно-синхронные орбиты два спутника израильского оборонного концерна Israel Aerospace Industries: OPTSAT-3000 весом 368 кг по заказу Минобороны Италии и 264-килограммовый аппарат Venμs для проекта Израильского космического агентства и Национального центра космических исследований Франции.
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Это уже десятый запуск по программе Vega (второй в 2017 году). С 2012 года ракеты-носители этого ряда вывели на орбиту 25 спутников.
Маршевый двигатель РД-843 четвертой ступени разработан в Конструкторском бюро Южное им. Янгеля и собран на Производственном объединении Южмаш.
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как там в классике....ОТ СЕЛЬ ГРОЗИТЬ МЫ БУДЕМ ШВЕДУ!!!!!)))))))))))))
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И фсё......
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не может ракета взлетать!!
она разбивается об небесную твердь !!
этафсьоабман!!!
слава попу гундяеву!! аминь!
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Автор: ВЛАДИМИР ТИРАВСКИЙ
Наша страна создала несколько десятков космических аппаратов, а также несколько сотен ракет-носителей и приборов к ним.
Соответствующие данные приводят в своей статье для ZN.UA советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов и и.о. гендиректора ГП "КБ "Южное" Михаил Бондарь.
Кроме того, изготовлены приборы систем управления для 263 ракет-носителей "Союз", 179 РН "Протон", 66 РН "Зенит", 46 РН "Молния", 38 РН "Циклон", 28 РН "Рокот", 22 РН "Днепр", 3 РН "Стрела", 29 космических аппаратов разного назначения и для базового модуля "Зоря" для МКС.
Для обеспечения работы орбитальных станций "Мир" и МКС было обеспечено сложнейшими узлами и приборами 66 пусков пилотируемых кораблей "Союз" и 97 транспортных грузовых кораблей "Прогресс".
Украинские предприятия выпустили 138 комплектов аппаратуры "Курс", применяемой для поиска, сближения и стыковки космических кораблей с орбитальными станциями.
Слава украинским конструкторам! Учёным Украины слава! А зато рагозин хотел прыгать в космос на батуте , не вышло :
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Так выглядит Земля - яркая точка ниже колец Сатурна, с орбиты шестой - от Солнца, планеты Солнечной системы. Снимок с орбиты Сатурна сделал космический аппарат НАСА Кассини.
А казлам из вяликай паРаши слабо повторить?
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Cегодня ведутся разработки перспективного ракетного двигателя РД-815 тягой 250 тонн, который способен заменить российские двигатели. «По своим характеристикам он не уступает зарубежным аналогам, таким как РД-191 производства России, а связка из четырех двигателей РД-815 имеет лучшие характеристики, чем российский двигатель РД-171М, - говорил А.Карманов. - Учитывая, что Россия прекратила поставлять двигатели РД-171 для первой ступени «Зенита», а также проблемы с поставкой двигателя РД-180 для установки на ракете-носителе «Атлас-5» производства США,украинский двигатель РД-815 сможет заменить эти российские двигатели».
(23 нояб. 2015 г)
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"28 апреля 2017 года был заключен контракт между "Южмашем" и компанией S7 Sea Launch Limited на производство и поставку ракет-носителей серии "Зенит", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, контракт предусматривает изготовление 12 ракет-носителей для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт" для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов. Так, в данный момент в производстве находится 2 ракеты модификаций "Зенит-3SL" и "Зенит-3SLБ".
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/yuzhmash-vozobnovil-proizvodstvo-raket-nositeley-1496424095.html
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А Украинский "Зенит"...производится в рамках программы "Морской старт".....паРаша нам в этом не конкуренты....
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вот такая великая расея
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NASA открыла интересную вакансию - "сотрудник по планетарной защите" с зарплатой от $124 тыс. до $187 тыс. в год!!!. В обязанности специалиста будет входить защита других планет от проникновения на них жизни с Земли и наоборот. Вакансия размещена на официальном правительственном сайте США. Контракт с защитником будет заключен на три года с возможностью продления. В обязанности специалиста будет входить предотвращение загрязнения других планет земными организмами при выполнении космической программы, а также защита Земли от биологических объектов с других космических тел.
Как может подопытная крыса в лаборатории, учреждать программу по защите от других организмов среди других крыс, одновременно глядя на глазок смотрящего на нее микроскопа??? Я этого не понимаю!!!!
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