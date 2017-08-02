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 "Ukraine as seen by teenagers", - украинские выпускники сняли англоязычный ролик об Украине для заграничных сверстников. ВИДЕО

Выпускники 2017 года при поддержке ОО "Институт свободы слова" и ВО "Платформа гражданских инициатив" презентовали англоязычный клип о современной Украине. Они представили современную Украину такой, какой ее видят подростки, поскольку, по их словам, для них важно, чтобы Родина и ее роль в мировой истории стали известны молодому поколению всего мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на uainfo.org.

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"Этот 12-минутный видеоролик, снятый по инициативе и сценарию выпускников 2017 года, призван дополнить представление международной молодежи об Украине и ее современном поколении. Инициаторы стремятся побудить сверстников Европы, Канады, Америки, Австралии и других стран узнавать больше об Украине, и надеются, что благодаря этому видео их цель стала на шаг ближе", - отмечает издание.

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"Мы хотим, чтобы каждый, кто еще не знаком с Украиной, после просмотра зашел в Google и набрал слово "Ukraine", желая еще больше узнать о нашей Родине. А еще лучше, спланировал провести свои студенческие каникулы в Украине. А те, кто уже знакомы с нашей страной, просто убедились и сказали: "О, это украинцы! Они такие же классные, как и мы! Но сколько еще интересного мы о них не знаем!" - говорят о своей работе выпускники.

Общественные организации ВО "Платформа гражданских инициатив" и "Институт свободы слова" надеются, что эта инициатива молодежи будет поддержана государственными структурами, которые используют этот ролик в своих коммуникациях, и станет толчком для усиления туристической привлекательности Украины, особенно для молодого поколения мира.

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это ролик про каких то мажоров .дети ублюдков судей и прокуроров ублюдочных .90 % молодёжи в Украине в постоянных поисках дешёвой работы , наркомания , алкоголизм
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90% детей нормальных в Украине. Если Ваши дети попали в 10% ублюдочных прокуроров/наркоманов/алкоголиков, то не стоит обобщать.
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"в поисках ДЕШЕВОЙ работы" - это проблема в Украине?
А кто сейчас в АТО? Пенсионеры?
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АТО не требует образования . дали зарплату 10 тысяч и льготы и многие пошли .это тысяч 200 . А в польшу только в прошлом году уехало полтора миллиона . вот тебе правда жизни .
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правда жизни в том , что в Америке очень много разных национальностей, не думаю что выходцы из Канады, Австралии, Швейцарии, Японии работают в США потому, что им плохо в своей стране.
И да , уровень жизни у нас очень низок, но это только еще один плюс этим ребятам , снявшим роллик, не паскудить свою страну надо , а поднимать, и я надеюсь у такой прекрасной молодежи все получиться.
Я верю в них.
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помиляєтеся. офіцерська посада зазвичай потребує вищу освіту і заробітна плата стає суттєво більшою.
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Ролик про туристов. Приехали в Украину погулять! Большинство молодежи ищет где бы подработать а для того чтобы гулять нужны деньги.
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Молодцi дiточки!Гарний ролик.Але поки, к нам едут дзюдоисты педофилы
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Прикольно. Улыбноло. Но хотелось бы дополнить что не только Сикорский, мила Йовович, Сталоне выходцы из Украины, но еще и Хрущев, Брежнев и т.д.
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наверно времени перечислять маловато, их очень много потенциал нации огромен.
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это не наш национальный герой ,а ролик патриотический,он умер в Украине, родился в Меджибодже.
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Мне одной показалось, что какое-то невнятное произношение у них?!
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Всем, кто более-менее в теме, показалось. Хреновое произношение. Ради такого случая могли бы подготовиться соответствующим образом, но разве здесь кто-то такими вещами заморачивается? Единственная из всей этой гоп-компании с более-менее правильным произношением - блондинка. Все остальные полный аут...
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Хороший ролик про нашу страну,будущее есть у Украины ! Дай Боже,что бы наша страна расцвела и вы не ездили на заработки за границу! Детки хорошие видно!
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мне понравилось, а наркоманов и алкоголиков полно и в других странах, в элите -подавляющее большинство, среди творческих людей, это болезнь и не как не связана с наличием работы.
Молодцы ребята , прекрасные дети.
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для кацапов в сто раз страшней 1 русскоговорящий с проукраинским сердцем, ніж 1000 млявих україномовних "Коцабів", зраджуючих Україну

не язик разделяет Северную и Южную Корею, а идеология

https://www.youtube.com/watch?v=jTbE-jV-j3c

Японцы в американской армии

http://yahooeu.ru/interesting/74555-yaponcy-v-amerikanskoy-armii-vo-vmv.html
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Прелестный ролик и детки прелестные. Жаль, что здесь показан только Киев. Вот бы еще снять про другие города. В Украине множество прекрасных городов.
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Паршивый ролик. Реплики произносят механически, улыбки вымученные, движения закрепощенные. Английский корявый, произношение отвратительное, присутствуют ошибки. Все затянуто, мало динамики, и вообще возникет ощущение, что делалось все по каким-то лекалам 20-30-летней давности.

Очередное позорище...
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ну может и не позорище, просто режиссура хромает, динамичнее и веселее надо снимать - это ведь расчитано на молодежь, а не на пенсионеров) На мой взгляд -детям не весело, на лице уже читается отпечаток войны( ....
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Не согласен насчет отпечатка войны на лицах. Просто нужно было найти ребят более раскрепощенных и раскованных. Да и артистизм должен также присутствовать в определенной степени, чтобы не возникало этого совершенно дебильного выражения лица "мама, меня снимают на камеру" и характерных подергиваний всем телом при произнесении заученных реплик.
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Боюсь что "заграничным сверстникам" глубоко насрать на Украину.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Ukraine as seen by teenagers", - украинские выпускники сняли англоязычный ролик об Украине для заграничных сверстников. ВИДЕО
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