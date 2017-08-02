 "Ukraine as seen by teenagers", - украинские выпускники сняли англоязычный ролик об Украине для заграничных сверстников. ВИДЕО

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"Этот 12-минутный видеоролик, снятый по инициативе и сценарию выпускников 2017 года, призван дополнить представление международной молодежи об Украине и ее современном поколении. Инициаторы стремятся побудить сверстников Европы, Канады, Америки, Австралии и других стран узнавать больше об Украине, и надеются, что благодаря этому видео их цель стала на шаг ближе", - отмечает издание.
"Мы хотим, чтобы каждый, кто еще не знаком с Украиной, после просмотра зашел в Google и набрал слово "Ukraine", желая еще больше узнать о нашей Родине. А еще лучше, спланировал провести свои студенческие каникулы в Украине. А те, кто уже знакомы с нашей страной, просто убедились и сказали: "О, это украинцы! Они такие же классные, как и мы! Но сколько еще интересного мы о них не знаем!" - говорят о своей работе выпускники.
Общественные организации ВО "Платформа гражданских инициатив" и "Институт свободы слова" надеются, что эта инициатива молодежи будет поддержана государственными структурами, которые используют этот ролик в своих коммуникациях, и станет толчком для усиления туристической привлекательности Украины, особенно для молодого поколения мира.
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А кто сейчас в АТО? Пенсионеры?
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И да , уровень жизни у нас очень низок, но это только еще один плюс этим ребятам , снявшим роллик, не паскудить свою страну надо , а поднимать, и я надеюсь у такой прекрасной молодежи все получиться.
Я верю в них.
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Молодцы ребята , прекрасные дети.
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не язик разделяет Северную и Южную Корею, а идеология
https://www.youtube.com/watch?v=jTbE-jV-j3c
Японцы в американской армии
http://yahooeu.ru/interesting/74555-yaponcy-v-amerikanskoy-armii-vo-vmv.html
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Очередное позорище...
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