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 Происшествия, Общество
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 "Ты многое в жизни еще можешь изменить! Стой!", - патрульные Ужгорода пресекли попытку парня прыгнуть с крыши после ссоры с девушкой. ВИДЕО

Ужгородские патрульные пресекли попытку парня прыгнуть с крыши многоэтажки после ссоры со своей девушки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел на улице Гагарина. Используя профессиональные навыки общения, патрульные начали разговор с парнем, постепенно сокращая дистанцию. На место происшествия приехал психолог, который также отвлекал и успокаивал мужчину. Патрульным удалось схватить парня и передать медикам, прибывшим на вызов. Планировался и вызов спасателей, чтобы те, в случае прыжка, попытались поймать самоубийцу, смягчив удар брезентом, но необходимого в таких случаях оборудования у спасателей не оказалось.

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Ну вообще! Хоть и по методичкам действуют, но вкладывают душу в каждое слово. И говор какой у полицейских не ментовский!
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як це безглуздо.. Все мине, і біль, і розчарування, пройде час, і все налагодиться, може і любов повернеться з тією дівчиною!! . Тільки після смерті нічого не може вже буде змінити.
Діти, не робіть дурниць, ви робите нещасними і своїх батьків, і своїх друзів..
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Ты многое в жизни еще можешь изменить! Стой!", - патрульные Ужгорода пресекли попытку парня прыгнуть с крыши после ссоры с девушкой. ВИДЕО
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