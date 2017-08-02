 Не существует препятствий, которые бы воины-десантники не преодолели, нет противника, который бы смог им противостоять, - Порошенко. ВИДЕО

"Поздравляю с Днем высокомобильных десантных войск! Воины-десантники всегда там, где труднее, где нужна отвага и стойкость, скорость и решительный натиск. Не существует препятствий, которые бы они не преодолели, нет противника, который бы смог им противостоять.
Спасибо, воины, за героизм, самоотверженность и верность воинскому долгу", - написал он.
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Напомним, 2 августа украинские военнослужащие отмечают профессиональный праздник - День высокомобильных десантных войск Украины, установленный Указом Президента Украины № 457/2012 в 2012 году. Ранее, начиная с 1999 года, он отмечался как День аэромобильных войск, согласно Указу Президента Украины № 937/99.
Высокомобильные десантные войска являются отдельным родом войск ВСУ, который предназначен для действий в тылу противника, действий в ходе специальных, антитеррористических и миротворческих операций и выполнения заданий, которые невозможно эффективно решить другими силами и средствами.
Соединения, части и подразделения высокомобильных десантных войск действуют как воздушный десант и ведут десантно-штурмовые (аэромобильные) действия. С начала боевых действий на Донбассе Высокомобильные десантные войска вместе с другими частями и подразделениями ВСУ противостоят российскому агрессору.
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"Не существует препятствий, которые бы воины-десантники не преодолели, нет противника, который бы смог им противостоять, - Порошенко"
§ 166. Тире ставится перед это, это есть, это значит, вот, если сказуемое, выраженное существительным в именительном падеже или неопределенной формой, присоединяется посредством этих слов к подлежащему.
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- Тома де Маши, маркиз де Фавра. Последние слова, произнесённые на эшафоте после прочтения собственного смертного приговора, 19.02.1790
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Се тре жоли.
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А це "поздоровлення" тим, хто святкує цей день в рашці.
А перед вами все цветет
За вами все горит
Не надо думать с вами тот
Кто все за вас решит
Безногие, безрукие вернетесь по домам
Обоссаные паперти наградой будут вам..
Почти по В.Высоцкому.
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Но солгасись, пустой гонор и складание мифа о том что Украина уже выйграла эту войну, больше похоже на Украинскую пословицу " не кажи гоп - поки не перескочишь", не надо недооценивать Кацапстан с его анклавами ДНР и ЛНР, они попрежнему сильны, смертоносны и опасны.
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Как вы, тролли, задолбали уже...
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Или тамагавк воткнутый пониже спины думать не позволяет.
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- Алло, а Сёму можно?
- Нет, он вышел! А что ему передать?
- Передайте ему 100 долларов!
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день ВДВ - это зрада, офшоры и барыги!.... :D
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ели конечно Вы не из ДЫРЫ....
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Давай уберем радикальный патриотизм и будем беседовать конструктивно, а не слагать хвалебные оды отдаляясь от реальной картины событий, у нас и так 20 процентов территории страны захвачено, часть украинцев одурманена российской пропагандой и не навидит другую часть народа. Кого хвали то, скажи????
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Штовхає нас потужний серця стук.
І жоден з нас присяги не порушив,
І зброї теж ніхто не випустив із рук.
Долаєм перешкоди і простори,
Несем з собою міцності запас, Бо знають всі - моря, поля і гори -
Ніхто, крім нас! Ніхто, крім нас!
І хай, як завжди, манить висота,
І білі куполи над головою,
Але сьогодні вища є мета
У нас з тобою, у нас з тобою.
Зі святом десантура
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Порох, давай поменьше пафоса говорильни и побольш реальных реформ и модернизаций!
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