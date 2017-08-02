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 Политика Украины
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Все про:армия (8011) ВДВ (242) поздравление (632) Порошенко (13506)

 Не существует препятствий, которые бы воины-десантники не преодолели, нет противника, который бы смог им противостоять, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских бойцов с Днем высокомобильных десантных войск ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю с Днем высокомобильных десантных войск! Воины-десантники всегда там, где труднее, где нужна отвага и стойкость, скорость и решительный натиск. Не существует препятствий, которые бы они не преодолели, нет противника, который бы смог им противостоять.

Спасибо, воины, за героизм, самоотверженность и верность воинскому долгу", - написал он.

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Напомним, 2 августа украинские военнослужащие отмечают профессиональный праздник - День высокомобильных десантных войск Украины, установленный Указом Президента Украины № 457/2012 в 2012 году. Ранее, начиная с 1999 года, он отмечался как День аэромобильных войск, согласно Указу Президента Украины № 937/99.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "80% задач - отработка наступательных действий", - масштабные учения десантников прошли на 6 полигонах ВСУ. ВИДЕО

Высокомобильные десантные войска являются отдельным родом войск ВСУ, который предназначен для действий в тылу противника, действий в ходе специальных, антитеррористических и миротворческих операций и выполнения заданий, которые невозможно эффективно решить другими силами и средствами.

Соединения, части и подразделения высокомобильных десантных войск действуют как воздушный десант и ведут десантно-штурмовые (аэромобильные) действия. С начала боевых действий на Донбассе Высокомобильные десантные войска вместе с другими частями и подразделениями ВСУ противостоят российскому агрессору.
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Есть такой противник это к сожалению наш президент.
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Читайте заглавие статьи:
"Не существует препятствий, которые бы воины-десантники не преодолели, нет противника, который бы смог им противостоять, - Порошенко"
§ 166. Тире ставится перед это, это есть, это значит, вот, если сказуемое, выраженное существительным в именительном падеже или неопределенной формой, присоединяется посредством этих слов к подлежащему.
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«Я вижу здесь три орфографических ошибки.»
- Тома де Маши, маркиз де Фавра. Последние слова, произнесённые на эшафоте после прочтения собственного смертного приговора, 19.02.1790
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Тонкий юмор такая редкость , тем более здесь.

Се тре жоли.
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А ЧЕ Ж ТЫ ПЕТЯ С ПРОТИВНИКОМ ТОРГУЕШЬ А ПАТРИОТЫ ДОЛЖНЫ ОСТАНАВЛИВАТЬ
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Александр Пушкин c9e2ec70 . А зачем Вы противника финансируете, свои деньги - рассеи агрессору отдаете?
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еще , не дай Бог, встретить в бою бабушек с иконкой и пару алкашей, считай хана- оружие отберут и доблестное ВДВ потопает домой рыдая
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Зі святом, Воїни!
А це "поздоровлення" тим, хто святкує цей день в рашці.

А перед вами все цветет
За вами все горит
Не надо думать с вами тот
Кто все за вас решит
Безногие, безрукие вернетесь по домам
Обоссаные паперти наградой будут вам..

Почти по В.Высоцкому.
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Гонор - это плохо. Непобедимых нет. И Дебальцевский и Иловайский котлы к сожалению это показывают.
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Замонали вы этими котлами... Все в одну кучу валите. 20 лет убивали армию - и ты теперь рассуждаешь об ошибках? Не сцы, москалик, на ошибках учатся.
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Здраствуйте товарищу ПОРОХОБОТЕ !!!!! Надо отдать должное нашей армии, они действительно сделали выводы из этих поражений. Без поражений не бывает побед, так что верим что главные победы у сил АТО еще впереди.
Но солгасись, пустой гонор и складание мифа о том что Украина уже выйграла эту войну, больше похоже на Украинскую пословицу " не кажи гоп - поки не перескочишь", не надо недооценивать Кацапстан с его анклавами ДНР и ЛНР, они попрежнему сильны, смертоносны и опасны.
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Объясни, что есть "порохобот"?
Как вы, тролли, задолбали уже...
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А теперь быстро и покороче - Чему вы научились? И только факты пожалуйста и без размазывания соплей.
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ты ба якой - а ну ка пшол отселя - быстро и неуклонно - куда сам знаешь))
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Что? Правда глаза колет?
Или тамагавк воткнутый пониже спины думать не позволяет.
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научились свинособак убивать без сомнений и угрызений совести на скулеж "мы же братья" - это самое главное.
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Дункан Маклауд c2e1e0cc - причем здесь победимые или непобедимые? Вот Дебальцовский котел на карте к примеру...Даже моя бабушка поняла бы, что это будет котел - не убирали идейных специально.... - ждали когда захлопнется...Вся Украина кричала - или наступайте или выводите!!!


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- не убирали идейных специально.. а кому они интересны эти НОВЫЕ, если всё управление государством в Украине происходит по старой московско ордынской схеме, удобной многим коррупционерам.
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Днём ВДВ в Украине и ряде других стран является 2 августа, в честь парашютного десанта на войсковом учении Московского военного округа под Воронежем 2 августа 1930 года. Это же зрада,вы чё?)
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Когда поздравления, спортивные победы, передача чего-то армии - это лицо тут как тут! Если что негативное, сложное, требующее сложных решений и методичной работы - и в бинокль не увидишь....
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Он так часто что то передаёт что я уже хотел попросить его передать моим друзьям 100 долларов.
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Вы не поняли.
- Алло, а Сёму можно?
- Нет, он вышел! А что ему передать?
- Передайте ему 100 долларов!
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ты тута допишешься - в фсб тебя сдадим - за нарушение закона вашего в интернете - посюдют .ей богу посодют))
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.......и кила барбарысок ч тебя хватит! Сотку баксов он захотел, ишь какой!
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Может крейсерский флагман "Москва" в Севастополе захватить нашим десантникам,а потом поторговаться за окончание войны с московской Ордой?
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А патрет знайшли відретушований, наче рожеве поросятко.))
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Целый имиджевый отдел с бюджетом города Ровно трудиться.
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Зрадники повылазили - Здрасте!....)
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То у них пересменка закончилась..
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Це ти про офшоренка? Він завжди так -- де можна своїм свинячим їблом торгонути, він тут як тут!
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Порошенко сидит в соцсетях под чужими никами (с)
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да, конечно, как же иначе...
день ВДВ - это зрада, офшоры и барыги!.... :D
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День ВДВ -- это совок, как и твой офшоренко!
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он такой же мой как и Ваш, если вы гражданин Украины....
ели конечно Вы не из ДЫРЫ....
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Ты про праздник или офшоренка? Если хотят праздник -- пусть остановятся на дне начала рейда 95 бригады. Тогда можно понять, что это именно НАШ праздник, а не совковая "рухлядь". Что-же касается офшоренка -- то он не мой президент, и не только потому, что я за него не голосовал, а прежде всего из-за того, что это худший президент из всех, включая быляныка.
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Ну, в воздух -- так в воздух. Я, в принципе, и не надеялся вразумить очередную ботоферму.........как можно вразумить того, у кого разума нет.
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Зі святом смугасті брати,хай щастить.Багато не бухайте, та не потопіться у фонтанах
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Московская орда одурачивает всё население в своих колониях, начиная с Родной гавани и кончая "Гражданской войной " в Украине, ведёт открытую войну на Донбассе под прикрытием "шахтёров" и их предводителей с дурки Остановите его! Главарь "ДНР" Захарченко снова опозорился, рассказав о расстреле Зои Космодемьянской. Одного не пойму на сколько ещё хватит бывшего КГБшника ,который прячется за стенами Кремля?
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Серега. Я просто обиделся за москалика. Родился и всю жизнь живу в Киеве, работаю врачом в военном госпитале, а ты москалик да москалик. Мы не стадо чтобы писать только то что Степан Бандера герой, и делить все на черное и белое. Путлер конченный подонок, но и у нас в стране есть вещи и "герои" к которым у меня тоже как к человеку обьективному много вопросов.
Давай уберем радикальный патриотизм и будем беседовать конструктивно, а не слагать хвалебные оды отдаляясь от реальной картины событий, у нас и так 20 процентов территории страны захвачено, часть украинцев одурманена российской пропагандой и не навидит другую часть народа. Кого хвали то, скажи????
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шо стидно бить рускім? терпи москалику така твоя доля
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Тримають нас смугасті наші душі,

Штовхає нас потужний серця стук.
І жоден з нас присяги не порушив,
І зброї теж ніхто не випустив із рук.
Долаєм перешкоди і простори,
Несем з собою міцності запас, Бо знають всі - моря, поля і гори -
Ніхто, крім нас! Ніхто, крім нас!

І хай, як завжди, манить висота,
І білі куполи над головою,
Але сьогодні вища є мета
У нас з тобою, у нас з тобою.

Зі святом десантура
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Не существует... угу... а Крым не возвращаем просто потому, что пока не хотим.
Порох, давай поменьше пафоса говорильни и побольш реальных реформ и модернизаций!
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зрадофилы ,а троллях даже не пишу, украинские десантники? чем от цапов отличаются? да вот - цапы в Чечне ротами погибали, а наши били оккупантов уже в 2014 - Рейд 95-ї бригади - одним словом - наши живые герои ,а цапы мертвые - как то так)))
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наши тоже нормально погибали особенно в первых годы войны, во многом из-за того что у людей не было практического боевого опыта, одно дело полигон и манекены, другое дело "грады" и танки.................
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клетчатый - ты бы определился с понятием - наши .без многоточий - чей Крым?
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як це в ваших бойового досвіду не було, дві чеченських, грузія. твоя кацапія двадцять років воює і ще досвіду не набралась?
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Помню видео марта 14 года с выезжающей из пункта постоянной дислокации 95-ой бригадой. Чего скрывать, вид порванных тентов и самой техники, добивающей остатки моторесурса, сжимал сердце в тисках отчаяния! Но тут же попадается видео с командиром бригады тогда еще полковником Забродским. Все сомнения, что эти ребята будут наступать даже лежа , ушли в мгновение. Спасибо вам, мужики! В самые трудные моменты мы, Народ Украины, знали, что мы погибнем только после вас. И то что вы живы, вы в строю - только это вселяло уверенность в душу каждого. Мы дадим каждому бойцу и офицеру ВДВ ЗСУ самый высокий социальный статус какой сможем. Вы защищаете нас от самого страшного врага в Истории. Этот враг не знает пощады к нам и нашим семьям! Будьте достойны того уважения и веры которые питает к вам Украина! С Праздником!
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У украинцев хорошая традиция, давать пинок под зад мудакам. Но есть и плохая - не доводят начатое до конца. Уже третий раз метастазы ростут. Это о парашенковском кодле.
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Уточнение - такие препятствия и такой противник, способные поеодолеть доблесть и отвагу десантников - ЕСТЬ! это тупость и некомпетентность военных командиров вплоть до верховного главнокомандующего, бездумно бросающих элиту армии на погибель в пламя чудовищной войны наугад, без должного плснирования и подготовки и поддержки других родов войск, где в одиночку выполнить поставленную задачу просто нереально. Потом мы слышим идиотские лозунги наподобие стоящего в заголовке, которыми кокетливо заигрывают с людьми, прикрывая свое безразличие к людям и пустоту.
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Считаю, что и дату праздника и форму наших ВДВ нужно менять. + повышать уровень подготовки и внедрять новейшее вооружение лучших мировых образцов. (И да, для дебилов - сегодня я отмечаю, по старой Совковой привычке).
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Продажные зрадофилы и откровенно ненавидящая Украину мразь аж захлебываются от выделяемого ими яда при одном упоминании Украина, завывают как нечисть от понимания силы Украинской армии. Пытаются идиотскими закидонами унизить народ Украины и вызвать у народа презрение к своей Украинской власти к своему Украинскому Президенту. Эта падаль понимает, что извечно удавалось захватывать и делить Украину только тогда когда она была разделена. В то то же время эта сволота не рвется ехать в самую лучшую для них страну - РФ где для них самый лучший президент, самая лучшая не злочинна влада.
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есть одна преграда, шкурные интересы власть имущих, бывает не поймешь, как руководит генштаб.
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Генштаб действия которого понятны любому профану - это не генштаб, а сборище идиотов.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНе существует препятствий, которые бы воины-десантники не преодолели, нет противника, который бы смог им противостоять, - Порошенко. ВИДЕО
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