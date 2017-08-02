 Львовские власти внедряют сортировку мусора. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, на всех площадках для сбора отходов перевозчики установили специальные контейнеры с наклейками. Там отдельно складируют пластик, бумагу и стекло.
Людей призывали серьезно отнестись к раздельному сбору отходов и приучать к этому детей.
По словам чиновников, сортировка мусора позволит значительно уменьшить нагрузку на полигоны, ведь стекло, бумага и пластик сразу пойдут на переработку. С перевозчиками, которые не будут придерживаться раздельного сбора мусора, будут разрывать соглашения.
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