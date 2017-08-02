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Все про:Львов (3625) мусор (453) отходы (68)

 Львовские власти внедряют сортировку мусора. ВИДЕО

Во Львове поставили контейнеры для раздельного сбора мусора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, на всех площадках для сбора отходов перевозчики установили специальные контейнеры с наклейками. Там отдельно складируют пластик, бумагу и стекло.

Людей призывали серьезно отнестись к раздельному сбору отходов и приучать к этому детей.

По словам чиновников, сортировка мусора позволит значительно уменьшить нагрузку на полигоны, ведь стекло, бумага и пластик сразу пойдут на переработку. С перевозчиками, которые не будут придерживаться раздельного сбора мусора, будут разрывать соглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вывоз мусора из Львова вошел в нормальный режим, - Зубко

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