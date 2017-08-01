 Начальник одного из отделов полиции Днепра требовал 2 тыс. долларов взятки за розыск угнанного автомобиля, - СБУ. ФОТО+ВИДЕО

Правоохранители установили, что начальник совместно со старшим оперуполномоченным требовали две тысячи долларов у местной жительницы за осуществление мероприятий по розыску украденного у нее автомобиля.
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"Оперативники спецслужбы задержали начальника отдела в одном из спальных районов Днепра во время получения всей суммы взятки. Старшего оперуполномоченного правоохранители "взяли" на рабочем месте", - сказано в сообщении.
По факту совершения преступления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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Перед постройкой базы на Луне Рогозин уже построил подводные города в Арктике.
Речь ШЛА о создании подводных комплексов с полным производственным циклом, управлять которыми будут морские роботы.
Прошло два года..............подводные города существуют!
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Авот таких новостей как не было, так наверное и не будет.
Украина продала два арестованных российских танкера "Ниагара" и "Борислав" через систему электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ"
По информации, на танкер-нефтевоз "Борислав" претендовало девять соискателей, которые сделали более 30 ставок. В результате цена выросла с 1,444 (54 тысячи долларов) до 5,113 миллиона гривен (197 тысяч долларов).
За танкер-химовоз "Ниагара" боролись пятеро претендентов, во время торгов цена на него возросла с 2,475 (95 тысяч долларов) до 5,012 миллиона гривен (193 тысячи долларов).
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Наверняка сами себе.
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Эх учи их , учи, взятки нужно брать через доверенных лиц!
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