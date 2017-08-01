 Состоялась первая тренировка военнослужащих к параду на День Независимости. ВИДЕО

В этом году гвардию на параде представляют курсанты Национальной академии НГУ, батальон почетного караула воинской части 3030 и объединенный оркестр Киевского гарнизона.
"Впереди еще несколько недель до прохождения по главной улице страны. Все ребята, как один, настроены на дальнейшее тренировки и готовы приятно удивить своим мастерством и мощью", - говорится в сообщении.
День Независимости Украины отмечается 24 августа.
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Сейчас пусть кацапам тревожно будет.
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ПАП борется с комунизмом, а сам как пионер шаг в шаг сука по стопам ленина,сталина,брежнева
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Но все таки лучше заниматься боевой подготовкой, тактической, и бляха муха до мозолей и заебов учиться рыть окоп, учиться при боестолкновении найти дырку обхода, учиться не замерзнуть сука в мокром окопе, не стесняться поднять командира и попросить смену на 20-30 минут. Да до едрени матери "мелочей".
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