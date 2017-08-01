EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Общество
  1251  16
Материалы по теме:
Все про:парад (441) Национальная гвардия (1221)

 Состоялась первая тренировка военнослужащих к параду на День Независимости. ВИДЕО

На территории авиационного завода им.Антонова в Киеве прошла первая совместная тренировка силовых структур Украины к военному параду ко Дню Независимости Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

В этом году гвардию на параде представляют курсанты Национальной академии НГУ, батальон почетного караула воинской части 3030 и объединенный оркестр Киевского гарнизона.

"Впереди еще несколько недель до прохождения по главной улице страны. Все ребята, как один, настроены на дальнейшее тренировки и готовы приятно удивить своим мастерством и мощью", - говорится в сообщении.

День Независимости Украины отмечается 24 августа.

Загрузка видео...


Смотрите также: Морские пехотинцы и курсанты ВМС тренируют строевую выучку к параду на День Независимости, - ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж





 перейти на форум
 
   
TUVwVVVYUmtRemt3V1hkbk1Fb3pVWFJrUXpNd1RFUlJjM1JETkRCWlNGRjFUa000TUV3M1VtZGtSME13VEdkMlRIazRkakJNTDFGelRrZEJNRXhFVVhSSWVsRnVaRU4zTUZsaVVYVk9ReXN3VEROUmMwNUROekJaZWxGMlpFTjNNRms0WnpCTVVGRnpkRU4zTUZsRVVYUk9RelF3V1RnOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
простите но чего то вспомнился парад в 2014 году. тревожно немного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 2014 году тревожно было да.

Сейчас пусть кацапам тревожно будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно, рота с джавелинами маршировать будет или их сразу к месту назначения отправят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дабы не раздражать Педофильную Климаксную РАБссию,по Майдану пройдутся только пешие гвардейцы с автаматами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совок совком... Свадебная лошадь - морда в цветах, а *опа в мыле...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уебищность момента!!!!!
ПАП борется с комунизмом, а сам как пионер шаг в шаг сука по стопам ленина,сталина,брежнева
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как участник 2 х парадов ....в мои времена ходили коробкой 20 на 20 не как счас 12 на 12.Могу сказать ето такая жопа - подготовка к параду.Каждий день по 6 часов тренеровок. 5 минут перерив и снова в бой)).Занятия,зарядку и другие мероприятия в институте - никто не отменял.Нагрузка - колосальная.Нам давали кусочек хлеба с маслом и кружку чая - дополнительно))).Так что пацанам нужно сказать большое спасибо за подаренний праздник....Пота и крови там очень очень много.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никогда коробками 20 на 20 не ходили даже в ваши времена. 10 шеренг по 20 человек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
24 июня 1941 года в Мацкве был паБеднй парад войск РККА.Но главнокомандующий генераралиссимус дохлого СССРа Сралин его не принимал.То ли сухая левая рука его плохо с лошадью справлялась,то ли паБедный танк Т-34 не доехал до Мацвы,а может и американский спецавтомобиль ДОДЖ Сралина поломался.Карочи парад принял Мясник всея РАБссии маршаль Жюков...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не знаю, не мне судить о парадах. Сам маршировал в г. Харькове в 1989 г. ( по Дзержинке). Ощущение подготовки ( задолбали до ...), во время елочей.марша - адреналин зашкаливает (без шуток).
Но все таки лучше заниматься боевой подготовкой, тактической, и бляха муха до мозолей и заебов учиться рыть окоп, учиться при боестолкновении найти дырку обхода, учиться не замерзнуть сука в мокром окопе, не стесняться поднять командира и попросить смену на 20-30 минут. Да до едрени матери "мелочей".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСостоялась первая тренировка военнослужащих к параду на День Независимости. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти