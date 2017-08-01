 Состоялась первая тренировка военнослужащих к параду на День Независимости. ВИДЕО

В этом году гвардию на параде представляют курсанты Национальной академии НГУ, батальон почетного караула воинской части 3030 и объединенный оркестр Киевского гарнизона.

"Впереди еще несколько недель до прохождения по главной улице страны. Все ребята, как один, настроены на дальнейшее тренировки и готовы приятно удивить своим мастерством и мощью", - говорится в сообщении.