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Все про:Волынь (622) СБУ (14668) янтарь (611)

 СБУ изъяла на Волыни 40 кг незаконно добытого янтаря. ВИДЕО

Группу лиц, которая занималась незаконной скупкой и обработкой янтаря с последующей его контрабандой в страны ЕС, разоблачила на Волыни Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

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В сообщении отмечается: "Во время санкционированных обысков в частных и складских помещениях на территории Владимир-Волынского и Иваничивского районов области правоохранители изъяли почти 40 кг янтаря различных фракций, готовые изделия из "солнечного камня", мотопомпу, несколько единиц незарегистрированного гладкоствольного и нарезного оружия, прибор ночного видения, 20 тысяч долларов и почти четыре тысячи евро, а также черновые записи незаконной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 198 Уголовного кодекса Украины. Со скупщиками янтаря работают следователи. После завершения процессуальных действий планируется, что им будет объявлено о подозрении по ряду статей УПК".

Смотрите также: СБУ предотвратила контрабандный вывоз из Украины 34 кг янтаря. ФОТОрепортаж

Напомним, проблема незаконной добычи янтаря получила распространение в прошлом году на территории Житомирской, Ривненской и Волынской областей. Тысячи местных жителей и заезжих гастролеров н ачали незаконную и хаотичную добычу окаменевшей смолы, варварски уничтожая локальные экосистемы.

В нынешнем году масштабы хищнического промысла приобрели такой размах, что власти были вынуждены в вести в регионы добычи подразделения Национальной гвардии Украины.

В сводках правоохранительных органов все чаще появляется информация о задержании оптовых скупщиков янтаря.

В то же время, по мнению специалистов, решением этой проблемы является не только рейды против нелегальных добытчиков, но и законодательное решение этого вопроса. В мае 2015 года Волынский облсовет впервые разрешил предприятию разработку "янтарной" земли.


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что-то не слышно, как ЕС борется со своими контрабандистами нашего янтаря/леса.
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Выбросят.....экспертиза покажет что это застывшая эпоксидная смола!))......янтарь в нее по дороге на экспертизу обычно превращается!
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Распиливают......... ну в смысле на пластины ...... в смысле янтарную комнату делают..... в подвалах.
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СБУ изъяла на Волыни незаконно добытого янтаря на миллион - все 4 кг были переданны на нужды державы...
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В первых передачах "Что Где Когда " было такое выражение - приз уходит к телезрителям.
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Вилучають і вилучають -- от за що теща Грицака купила вже 4 квартири відколи улюбленого зятя призначили головою СБУ..
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Там для китайцев на триллионы американских долларов копают а не на "миллион гривней" бля. И смешно и грешно. Раньше у китайцев был Клондайк в Восточно-Сибирской кацапии нефрит тысячами тонн в Китай вывозили, а сейчас из Украины сотни тонн янтаря китайцы вывозят.
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Вот ведь гад розенблюм из подполья керує бизнесом! Или это кто-то другой под него работает?
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Хороший способ добычи.
Чтобы ничего не вкладывать в разработку.
Ждать когда добудут и всё отнимать.
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Народ совсем подурел. Дерутся за канифоль. Скоро какашки войдут в цену.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ изъяла на Волыни 40 кг незаконно добытого янтаря. ВИДЕО
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