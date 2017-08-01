 СБУ изъяла на Волыни 40 кг незаконно добытого янтаря. ВИДЕО

В сообщении отмечается: "Во время санкционированных обысков в частных и складских помещениях на территории Владимир-Волынского и Иваничивского районов области правоохранители изъяли почти 40 кг янтаря различных фракций, готовые изделия из "солнечного камня", мотопомпу, несколько единиц незарегистрированного гладкоствольного и нарезного оружия, прибор ночного видения, 20 тысяч долларов и почти четыре тысячи евро, а также черновые записи незаконной деятельности.
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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 198 Уголовного кодекса Украины. Со скупщиками янтаря работают следователи. После завершения процессуальных действий планируется, что им будет объявлено о подозрении по ряду статей УПК".
Напомним, проблема незаконной добычи янтаря получила распространение в прошлом году на территории Житомирской, Ривненской и Волынской областей. Тысячи местных жителей и заезжих гастролеров н ачали незаконную и хаотичную добычу окаменевшей смолы, варварски уничтожая локальные экосистемы.
В нынешнем году масштабы хищнического промысла приобрели такой размах, что власти были вынуждены в вести в регионы добычи подразделения Национальной гвардии Украины.
В сводках правоохранительных органов все чаще появляется информация о задержании оптовых скупщиков янтаря.
В то же время, по мнению специалистов, решением этой проблемы является не только рейды против нелегальных добытчиков, но и законодательное решение этого вопроса. В мае 2015 года Волынский облсовет впервые разрешил предприятию разработку "янтарной" земли.
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Чтобы ничего не вкладывать в разработку.
Ждать когда добудут и всё отнимать.
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