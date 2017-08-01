 "Борзо себя ведут и не боятся. При обстрелах мины четко ложатся. Профессионалы. Там россиян больше", - бойцы ВСУ в Троицком о противнике. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, террористы, по словам бойцов, ведут себя "борзо" - не боясь обстрела, выходят на открытую местность, зная, что украинские воины открывать огонь не будут.
"Там много россиян. Некоторые просто едут сюда в Украину, как на полигон - тренируются на нас. Там есть профессионалы. Когда обстрел идет, мины четко ложатся", - говорит один из бойцов. Читайте также: Аллеров о продолжительности войны на Донбассе: Либо будут найдены действенные рычаги влияния на Путина, либо его просто не станет
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за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками
Смерть кацапам-окупантам і тільки смерть
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Это война,которую вы сами просили.
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Очень толковый артиллерист написал......и она касается арты с обеих сторон.
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