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 Политика Украины, Общество
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 "Борзо себя ведут и не боятся. При обстрелах мины четко ложатся. Профессионалы. Там россиян больше", - бойцы ВСУ в Троицком о противнике. ВИДЕО

Бойцы ВСУ возле Троицкого отмечают снижение интенсивности обстрелов со стороны российских наемников и говорят, что большинство из "ополченцев" - хорошо подготовленные россияне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, террористы, по словам бойцов, ведут себя "борзо" - не боясь обстрела, выходят на открытую местность, зная, что украинские воины открывать огонь не будут.

"Там много россиян. Некоторые просто едут сюда в Украину, как на полигон - тренируются на нас. Там есть профессионалы. Когда обстрел идет, мины четко ложатся", - говорит один из бойцов.

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Они же видят,кто в Украине президент,гарант и главком ,поэтому так борзо себя и ведут ...
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Кацапи повинні залятися своєю кровю за кожний клаптик Української землі,
за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками
Смерть кацапам-окупантам і тільки смерть
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Ой что мне написал, аж обидна, ты как то сыкун передо мной.
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ещё милостыньки, несвязно варнякающее? жуй! платить-то не мне....
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во хуйню написал ты, мало того про себя сказал, так еще и доказал это написанным. Хуею от тупости современных писателей
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Извините, может я чего-то не догоняю, но а как же снайперы? Если этих минометчиков раисских по-тихому отстреливать...
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Конечно, тренируются. Если люди с пистолетами не знают, как вернуть себе артиллерию, то что с ними ещё делать.
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Ихтамнетов нужно зашкваривать любыми средствами и без разбору, все равно ихтамнет...
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Наши тоже не особо стесняются,кацапы отгребают...даже свои гордо развешенные трикалеры поубирали...
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Не знаю куда целятся с украинской стороны ,но по жилым домам регулярно попадают.
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да мы ж по жилым и целимся, как услышим с балкона русскую речь, так и ""ашим... по мирняку...
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Это было бы смешно ,если бы не было так грустно ( С )
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По жилому сектору с нашей стороны тоже регулярно попадают...
Это война,которую вы сами просили.
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Как бэ я не чего подобного не просил и ваще я за пис во всём писе.
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Почитай вот эту статью.

Очень толковый артиллерист написал......и она касается арты с обеих сторон.
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а чего им боятся, мы мирные люди и свято чтим... тьфу, т.е. соблюдаем минские соглашения... как-то уже ситуация с типа ато и минском этим выглядит не просто безрадостно, а вопиюще преступно...как с коррупцией - и ловят и доказательства, а посадить не могут, а отсутствие наказание за преступления порождает абсолютную уверенность в собственной безнаказанности ввиду богоизбранности...
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А че им бояться то? Главноторгующий соблюдает минский сговор и по торговым партнерам стрелять не велит...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Борзо себя ведут и не боятся. При обстрелах мины четко ложатся. Профессионалы. Там россиян больше", - бойцы ВСУ в Троицком о противнике. ВИДЕО
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