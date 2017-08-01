 Украина передаст в Евросуд поминутные графики вторжения армии РФ, - уполномоченный Кабмина по вопросам ЕСПЧ Лищина. ВИДЕО

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"Под каждую видеозапись у нас есть или показания человека, который делал аудио запись, или был "на картинке". Мы сделали три отдельных графика. Один - входа российских войск. Мы показали, какая часть, когда заходила, где разгружалась..., когда она оттуда ушла. А отдельно мы сделали график захвата украинской инфраструктуры. У нас есть информация, график относительно захвата или блокирования украинских воинских частей - и там, особенно что касается конца февраля-начала марта, у нас вообще есть информация по часам или минутам", - рассказал он.
Лищина добавил, что Украина уже направила в Европейский суд по правам человека в Страсбурге показания полусотни свидетелей и около сотни видеоматериалов.
В целом же в Страсбурге рассматривают пять исков против России. Речь идет не только об оккупации Крыма, но и об агрессии на Донбассе, доказательства которой украинская сторона предоставит служителям Фемиды уже через два месяца.
а не сопли три года жевать
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