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 Экономика, Общество
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Все про:НАБУ (1875) задержание (6031) Запорожье (1575) коррупция (7378) врачи (583) САП (573)

 НАБУ задержало главврача Запорожской областной больницы. ВИДЕО

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) во вторник, 1 августа, задержали главного врача КП "Запорожская областная больница" Запорожского областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Видео Антикор Запорожье

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Задержанному инкриминируют ч. 3 статьи 27, ч. 2 статьи 28, ч. 2 статьи 364 и ч.1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. Его подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением и служебном подлоге.

"По версии следствия, задержанный в сговоре с другими должностными лицами больницы и общества с ограниченной ответственностью в 2012 году организовал проведение незаконной процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи за счет субвенции из государственного бюджета. Вследствие чего для нужд возглавляемого им коммунального медицинского заведения за бюджетные средства было приобретено 26 единиц легковых специальных (санитарных) автомобилей, комплектация и технические параметры которых не соответствовали требованиям стандартов Украины, и эксплуатация которых по прямому назначению не была возможна", - отмечают детективы антикоррупционного ведомства.

В результате таких действий врача, по предварительным данным, государству был причинен ущерб на общую сумму 13 миллионов гривень.

"В настоящее время задержанный доставляется в Национальное антикоррупционное бюро в Киеве, где ему будет сообщено о подозрении. Решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности", - отмечается в сообщении.

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В НАБУ также пояснили проведение следственных действий в больнице расследованием уголовного производства по факту злоупотребления должностными лицами Запорожской ОГА и Запорожской клинической больницы своим служебным положением, что привело к многомиллионному ущербу государству.
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пожарные машины надо было покупать, а не скорые
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Рожа явно бандитская. Всех главврачей Украины нужно давно менять,они все работают еще с времен Януковича,абсолютно все калированные отобранные годами селекции взяточники -коррупционеры,у всех налаженная система сдирания взяток с пациентов,с простых врачей и передача взяток в Департаменты охраны здоровья и в Минздрав. Почему Супрун здесь тормозит непонятно.
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бабки в 3 раза подешевели
третью часть от спиженого счас вынет и на свободу с чистой совистю
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Видео задержания Шишки
http://antikor.zp.ua/main-news/2017/08/01/14744-video-zaderzhaniya-glavvracha-igorya-shishki/
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По каким стандартам Украины судьи и прокуроры обогащаются?
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На машинах не было наклеек -"От Порошенка с любовью". А как известно, эти слова лечат даже чесотку, не говоря уже о сердечных приступах. Однозначно главврача в тюрьму, такое простить нельзя...
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Писатель!
А читать не пробовал? В 2012 году Порошенко еще барбариски в фантики заворачивал...
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Неа. Он в это время экономику развивал в правительстве Азирова...
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На этом чуваке печатей ставить негде...
Но тот факт, что он куралесил без подельников в ОДА, вызывает сомнение...
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за врачей и медицинскую МАФИЮ в Украине надо было браться еще в 1992 году.........теперь у них 3-4 этажные особнячки при зарплате 3 200
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Если подойти к каждому гллавврачу,как к нему,то в уютной Качановке нар не хватит
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Пойду голосовать второй раз за Петра Алексеевича Порошенко!
Порошенко наш президент.
Слава Порошенко, Чегиваре, и Рамзану Кадырову!!!!
Ура товарищи! Ура;!!!!!
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Порошенко развалил РАБссию и КГБэшных Мудаков
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- Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес.(c)
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Речь Порошенко в Конгрессе США Сентябрь 2014 года.Смотрите ВНИМАТЕЛЬНо и каждое СЛОВО..Ютуб.
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Трудно понять пиар-действия,- но смысл создания НАБУ- как он озвучивался должен был быть в том что-бы вести круглосуточный мониторинг высших эшалонов власти президент, парламент, правительство и их подчиненние чиновники и вся родня на верхнем уровне и тд... где выжимают в офшоры миллиарды в монопольных схемах.И по сути главная задача НАБУ заставить их жить на зарплате а если их это не устраивает то придут те кого устрвивает, и уже тогда по результатам работы на интересы общества и его жизненно важные потребности можно говорить и о повышении им зароботных плат в динамике роста.....
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Президент США Дональд Трамп ничего не решает,Порошенко тоже.Плешивый педофил не успеет ПЁРДНУТ и вяликая РАБссия уже решает...Что значит Фюрер в мире...........
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Все главврачи (все 100%) воры на своём уровне! Начальники отделений тоже воры! Только на своём уровне! А все вместе они вымагатели денег с пациентов! Все деньги стекаются к главврачу! Он передаёт долю далее в министерство! Все арендаторы при больницах ( аптеки и всякие частные лаборатории анализов) платят откат главвврачу. Без отката никто работать не будет по определению! Бюджетные деньги деребанятся по согласованию ОДА и в министерстве! Все сыты и довольны! Так было всегда! И они уже не понимают как может быть иначе!! Стать главврачём без хорошей взятки и обязательного " согласования" не смог бы даже лауреат нобелевской премии по медицине!! Знания тут не важны!!! Надо быть только человеком системы!!! Их надо садить на всегда, иначе их не победить! НАБУ ---молодцы!!
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Сколько уже дел НАБУ кануло в лету. Главу Санитарно-Эпидемиологической Службы тоже когда-то взяли в Киеве. Где он? А еще "новый-старый" Верховный Суд выбрали. Вхолостую парни работают.
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А зам.министра здравоохранения тоже. Кто уже вспомнит об этих делах Бриллиановые, и т.д., и т.п... увы...
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Вы что, немедленно отпустите!
Так вы пересажаете всю сволоту воровскую, а кто тогда в пригородах будет зАмки строить и на дорогущих иномарках рассекать?
Подумайте об их жёнах, которые привыкли тратить больше королевы Великобритании.
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в советском союзе самые крутые врачи в мире. были.ставка голая премии нет,за операцию доплачивали 15 рублей.Крысы кремля,верните дохло-халявный СССр
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И в каких же регионах за операцию доплачивали?

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в разные годы Брежнев Андропов Косыгин Пельше Подгорный Суслов и прочие хмыри ЦК кпSS лечились в ГЕРМАНИИ которую разбили до нитки сцуветские САЛЬДАТЫ в 1945 г...
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хорошо Якименко не дожил до этого позора, все равно он сейчас приболеет и вы его под домашний арест отпустите
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Главными педагогами СССр были кто?кацаПсины Кремля или биндеровцы Украины?првильно.главными ПЕДАГОГАМИ ДЕБИЛИЗМА были чЛенин Сралин партия камсамол...,коих в Украине никогда не было...........
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Самое интересное что и сейчас по речам Плешивого педофила понятно стало : рюсскага гоффна в Крыму и Данбссе с Украиной нет и не было НИКОГДА. я лично верю педофилу.а ВЫ?
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Бухаем, курим, куралесим ночами , обмениваемся венерическими болезнями с друзьями, жаримся часами на пляжах, обжираемся и т.д. , а потом требуем бесплатную медицину от врачей выучившихся за сотни тыс. грн. за зарплату в 5тыс. грн. И возмущаемся что спецы покидают страну, предатели непатриотичные!
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Цензор.НЕТВидеоЭкономикаНАБУ задержало главврача Запорожской областной больницы. ВИДЕО
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