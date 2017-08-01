 НАБУ задержало главврача Запорожской областной больницы. ВИДЕО

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Задержанному инкриминируют ч. 3 статьи 27, ч. 2 статьи 28, ч. 2 статьи 364 и ч.1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. Его подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением и служебном подлоге.

"По версии следствия, задержанный в сговоре с другими должностными лицами больницы и общества с ограниченной ответственностью в 2012 году организовал проведение незаконной процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи за счет субвенции из государственного бюджета. Вследствие чего для нужд возглавляемого им коммунального медицинского заведения за бюджетные средства было приобретено 26 единиц легковых специальных (санитарных) автомобилей, комплектация и технические параметры которых не соответствовали требованиям стандартов Украины, и эксплуатация которых по прямому назначению не была возможна", - отмечают детективы антикоррупционного ведомства.

В результате таких действий врача, по предварительным данным, государству был причинен ущерб на общую сумму 13 миллионов гривень.

"В настоящее время задержанный доставляется в Национальное антикоррупционное бюро в Киеве, где ему будет сообщено о подозрении. Решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности", - отмечается в сообщении.

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