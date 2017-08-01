 Порошенко подписал изменения в Госбюджет-2017. ВИДЕО

Глава государства отметил важность документа, ведь значительная часть средств от перевыполнения бюджета будет направлена на поддержку социально уязвимых слоев населения и ряд приоритетных программ.
Загрузка видео...
"Ключевые направления использования этих денег очень важны. Первые, кто должен получить средства от перевыполнения бюджета, - это бедные слои населения. Имеются в виду люди, которые получают субсидии. Мы должны обеспечить, чтобы в полном объеме их расходы были профинансированы", - подчеркнул Порошенко.
Президент отметил, что имеет предложения относительно поощрения тех получателей субсидий, которые экономят энергоресурсы для внедрения энергосберегающих технологий в своих домах. "Те, кто экономит электроэнергию, те, кто экономит тепло, будут иметь возможность живыми деньгами получить средства, которые они могут потратить на оплату коммунальных услуг или на энергоэффективность. И эта инициатива получила поддержку в Правительстве", - сказал Глава государства.
По словам Порошенко, успешной является экспериментальная программа, в рамках которой перевыполнение поступлений от таможни направляется на строительство дорог в областях.
"Никогда за всю историю Украины такого количества дорог не строилось. И никогда таких средств на развитие дорожной сети не направлялось. Причем, это в руках, в том числе региональных властей. Это, в том числе и результат политики децентрализации", - сказал Президент.
Он отметил, что уже более 16 млрд гривен использовано дополнительно к средствам, предусмотренным госбюджетом на строительство и реконструкцию дорог.
Третьим весомым направлением Глава государства назвал финансирование медицины на селе. "Это хорошая новость для крестьян. Депутаты прислушались к моим предложениям и выделили 4 млрд гривен для развития сельской медицины", - отметил Порошенко и подчеркнул, что эти деньги будут направлены из специального фонда Государственного бюджета.
"Этот спецфонд перейдет, в том числе и на следующий год. Это не будет кампанейщина. Это очень хорошо рассчитанная программа защиты людей", - подчеркнул Порошенко.
Президент отметил, что перевыполнение бюджета стало возможным благодаря детенизации и борьбе с коррупцией.
"Средства, которые вращались в коррупционных сделках, заведены сейчас в структуры государственного бюджета и начинают работать на украинскую оборону и безопасность и на украинскую экономику", - констатировал он.
Одним из источников финансирования вышеупомянутых программ также стала эффективная работа Генеральной прокуратуры, ведь именно благодаря ей на счета государственного казначейства было возвращено более 1 млрд долларов.
Президент также сообщил, что будут профинансированы мероприятия, необходимые для сооружения Музея Героев Небесной Сотни и создание Музея воинов АТО, чествование 85-й годовщины Голодомора в Украине и много других проектов.
Первый вице-премьер-министр Степан Кубив поблагодарил главу государства за поддержку изменений в Государственный бюджет. "Ожидало общество, ожидали действительно все слои населения. И это подтверждение экономического роста и в первом, и во втором квартале 2017 года", - отметил он.
По его словам, правительство уже представило макропоказатели и бюджетную политику на 2018-2020 годы, которая "усиливает инвестиционную привлекательность нашего государства и говорит о том, что инвестиционно-инновационный подход к экономике становится приоритетом для экономических достижений".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Да здравствует Порох, Гнойсман и остальные клептоманы.
Уря!!!!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Самюэл Хаякава
Язык в действии: Руководство к ясному мышлению, чтению и письму. Книга
1947 год. Миры, в которых мы живём: карта и территория
В некотором смысле, мы все живём в двух мирах. Один из миров, в которых мы живём, состоит из событий, происходящих с нами, о которых мы узнаём через личный опыт. Этот мир крайне мал, и включает только вещи того континуума, которые мы в действительности видели, чувствовали или слышали - поток событий, непрерывно воспринимаемых нашими чувствами. Для этого мира личного опыта Африка, Южная Америка, Азия, Вашингтон, Нью-Йорк или Лос-Анджелес не существуют, если мы никогда не бывали в этих местах. Президент Рузвельт - это лишь имя, если мы никогда его не встречали. Если мы спросим себя о том, сколько мы знаем на собственном опыте, мы обнаружим, что, в самом деле, мы знаем очень мало.
Большую часть знаний, приобретённых от родителей, друзей, школ, газет, книг, разговоров, речей и радио, мы получаем вербально. Например, всё, что мы знаем об исторических событиях, доходит до нас только в словах. Единственное доказательство того, что Битва при Ватерлоо когда-то происходила - это сообщения о ней. Нам не сообщают об этом люди, которые видели, как она происходила; эти сообщения основаны на других сообщениях: сообщениях о сообщениях о сообщениях, и так далее, которые уходят, в конечном счёте, к сообщениям о личном опыте людей, которые таки видели, как она происходила. Таким образом, мы, в основном, получаем знания посредством сообщений и сообщений о сообщениях: о правительстве, о том, что происходит в Китае, о том, что идёт в театре в центре города - то есть, фактически, о чём угодно, о чём мы не узнаём через прямой опыт.
Мы будем называть мир, который мы познаём через слова, вербальным миром, а мир, о котором мы знаем или способны знать на собственном опыте - экстенсиональным миром. Причина, по которой было выбрано слово «экстенсиональный», будет ясна позже. Человек, как и любое другое существо, начинает своё знакомство с экстенсиональным миром с младенчества. В отличие же от других существ, он начинает получать - когда уже умеет понимать - сообщения, сообщения о сообщениях, и так далее. Помимо этого, он получает заключения, сделанные на основе сообщений, заключения, сделанные на основе других заключений, и так далее. К тому времени, когда ребёнку уже несколько лет от роду, он уже отходил некоторое время в школу и в воскресную школу и завёл несколько друзей - он собрал значительный объём информации второго и третьего порядка о морали, географии, истории, природе, людях, играх, и т. д.; и вся эта информация составляет его вербальный мир.
Этот вербальный мир должен находиться в отношениях с экстенсиональным миром, так же как карта относится к территории, которую она должна представлять. Когда ребёнок взрослеет с вербальным миром в голове, который достаточно близко соответствует экстенсиональному миру вокруг него, он подвержен меньшей опасности шока или травм от того, что он находит вокруг, так как его вербальный мир рассказал, что примерно ему стоит ожидать. Он готов к жизни. Однако если он вырастает с неверной картой в голове - то есть, если голова забита ложными знаниями и предрассудками - он будет постоянно испытывать трудности, тратить силы впустую и вести себя как глупец. Он не будет приспособлен к реальному миру, и если степень его приспособленности будет совсем мала, он может попасть в психлечебницу.
Некоторые глупые поступки, которые мы совершаем из-за неверных карт в наших головах - настолько распространены, что мы даже не придаём им должного значения. Есть люди, которые защищают себя от несчастий тем, что носят кроличью лапку в кармане. Некоторые отказываются ночевать на тринадцатых этажах гостиниц; и такое убеждение встречается так часто, что в большинстве больших гостиниц, даже в столицах нашей научной культуры, число «13» пропускается при нумерации этажей. Есть люди, которые составляют планы на жизнь, основываясь на астрологических прогнозах или сонниках. Другие надеются, что их зубы станут белее, если они сменят марку зубной пасты. Такие люди живут в вербальных мирах, которые едва ли имеют что-то общее с экстенсиональным миром.
Не зависимо от того, насколько красива карта, путешественнику она будет бесполезна, если она чётко не показывает отношения мест друг к другу - структуры территории. Например, если мы нарисуем контур озера и добавим к нему большую вогнутость, скажем, по артистическим соображениям, карта - бесполезна. Но если мы рисуем карты просто ради веселья, не обращая внимание на структуру местности, ничто не мешает нам добавлять различные узоры и завитушки к озёрам, рекам и дорогам. Это никому не навредит, кроме тех, кто попытается спланировать поездку по такой карте. Похожим образом, с помощью воображения или ложных сообщений, или ложных заключений из правдивых сообщений, или за счёт практик красноречия, с помощью языка мы можем намеренно создать «карты», которые никак не соотносятся с экстенсиональным миром. Опять же, вреда это никому не причинит, если только кто-то не допустит ошибку, посчитав такие «карты» представителями реальных «территорий».
Все мы наследуем много бесполезных знаний, дезинформации и ошибочных данных, поэтому в том, что нам сказали, всегда есть часть, от которой стоило бы избавиться. Но культурное наследие нашей цивилизации - наши социально объединённые научные и гуманитарные знания - ценятся, в основном потому, что мы верим, что они дают нам точные карты опыта. Аналогия с вербальными мирами и картами - важна, и мы будем возвращаться к ней в этой книге. Пока что, стоит заметить, что есть два способа, которым ложные карты появляются в наших головах: первый - когда нам их дают; второй - когда мы сами их придумываем из-за того, что неверно понимаем правдивые карты, которые нам дают.
Символы
Как бы я ни старался, мне с трудом верится, что в самих словах нет значений. Не так легко отбросить привычки, с которыми прожил всю жизнь.
Стюарт Чейз. ...................https://www.litmir.me/br/?b=581055&p=1
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить