 Зенитно-пушечный комплекс "Шилка" прошел испытания перед поставкой в ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.Во время тестирования была полностью проверена работа всех систем боевой машины, включая ведение огня с 23-мм счетверенной автоматической пушки, общая скорострельность которой составляет 3 400 выстрелов в минуту.Первоначальное назначение "Шилки" - защита от вражеских самолетов и вертолетов, но в условиях гибридной войны на Донбассе, украинские бойцы нашли новое применение этой боевой машине."Шилка" является эффективным средством поражения наземных целей. Скорострельность, скорость и маневренность "Шилки" позволяет применять ее для подавления огневых позиций противника.

Также сообщается, что "Балаклейский ремонтный завод" с 2014 года отремонтировал около сотни единиц военной техники и вооружения, полностью и своевременно выполнив государственный оборонный заказ, обеспечив украинских бойцов зенитно-ракетными комплексами.