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Все про:вооружение (3445) ремонт (802) Укроборонпром (451)

 Зенитно-пушечный комплекс "Шилка" прошел испытания перед поставкой в ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО

ГП "Балаклейский ремонтный завод", входящее в состав "Укроборонпрома", провело приемо-сдаточные испытания зенитно-пушечного комплекса ЗСУ-23-4 "Шилка" на специальном полигоне в Харьковской области в присутствии представителей Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

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Во время тестирования была полностью проверена работа всех систем боевой машины, включая ведение огня с 23-мм счетверенной автоматической пушки, общая скорострельность которой составляет 3 400 выстрелов в минуту.

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Первоначальное назначение "Шилки" - защита от вражеских самолетов и вертолетов, но в условиях гибридной войны на Донбассе, украинские бойцы нашли новое применение этой боевой машине.

"Шилка" является эффективным средством поражения наземных целей. Скорострельность, скорость и маневренность "Шилки" позволяет применять ее для подавления огневых позиций противника.

Зенитно-пушечный комплекс Шилка прошел испытания перед поставкой в ВСУ, - Укроборонпром 01Зенитно-пушечный комплекс Шилка прошел испытания перед поставкой в ВСУ, - Укроборонпром 02

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Также сообщается, что "Балаклейский ремонтный завод" с 2014 года отремонтировал около сотни единиц военной техники и вооружения, полностью и своевременно выполнив государственный оборонный заказ, обеспечив украинских бойцов зенитно-ракетными комплексами.
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Это точно, это просто не поворотливый гроб на гусеницах
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Хотелось бы увидеть от УкрОборонПрома испытание новой современной техники а не бесконечный ремонт совкотехики 60-70х годов !
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походу волонтеры отремонтировали, а Укроборонпром ПЕРЕДАЛ ...
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В свое время ее прозвали "шайтанарба", пехоту и легкую технику валит на-ура!
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Шилка штука хорошая, но немного устаревшая. Сегодня есть шайтан-ружжо покруче:
Зенитно-пушечный комплекс "Шилка" прошел испытания перед поставкой в ВСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7017
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Я не спец але це ружжо скоріше всього має відношення до авіації.
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Скоро на вооружение поступят новейшие танки т 34-85 б с пушкой 76мм, це перемога , молитесь ополченцы.
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Т-34-85 имели калибр 85 мм, что видно уже из названия
И помолиться не успеют

76 мм - от рождения имела, но нужно было как-то бороться с новейшими немецкими кошками
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Чё зв бред? "украинские бойцы нашли новое применение этой боевой машине" - это применение нашли ещё в авгане. Только выкидывали аппаратуру и увеличивали БК в 2 раза.Источник: https://censor.net.ua/v449919
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Надо ещё торжественно пулемет "Максим" на бричке передать( очень хорош для борьбы с беспилотниками) Главное собрать СНБО и обсудить сколько млрд. после разработки такого супер современного оружия списать.
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не несите пуйню.. максимы кстати и сейчас используются из заскорострельности..
а Шилка нужна!
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Попробуй таку арбу нагодувать.Та ще при такому виробництву боєприпасів.
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Хватит гундеть,отличный угрегат

"ЗСУ-23-4 «Ши́лка» (индекс ГРАУ - 2А6) - советская зенитная самоходная установка, серийное производство начато в 1964 году. Вооружена счетверённой автоматической 23-мм пушкой. Темп стрельбы установки - 3400 снарядов в минуту[11]. Наводиться на цель может вручную, полуавтоматически и автоматически. В автоматическом и полуавтоматическом режимах используется штатная радиолокационная станция.
Предназначена для непосредственного прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей на дальностях до 2500 м и высотах до 1500 м, летящих со скоростью до 450 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 2000 м с места, с короткой остановки и в движении[11]. В СССР входила в состав подразделений ПВО сухопутных войск полкового звена. Была оценена потенциальным противником как средство ПВО, представляющее серьёзную опасность для низколетящих целей."
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Шилка їм древня. А пістолети вже 200 років не мінялися - і що, треба їх викидати? Калаші служать вже 40 років, і ще стільки прослужать. Все геніальне - вічне.
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Цензор.НЕТВидеоТехнологииЗенитно-пушечный комплекс "Шилка" прошел испытания перед поставкой в ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО
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