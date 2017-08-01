 Зенитно-пушечный комплекс "Шилка" прошел испытания перед поставкой в ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО

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Во время тестирования была полностью проверена работа всех систем боевой машины, включая ведение огня с 23-мм счетверенной автоматической пушки, общая скорострельность которой составляет 3 400 выстрелов в минуту.
Первоначальное назначение "Шилки" - защита от вражеских самолетов и вертолетов, но в условиях гибридной войны на Донбассе, украинские бойцы нашли новое применение этой боевой машине.
"Шилка" является эффективным средством поражения наземных целей. Скорострельность, скорость и маневренность "Шилки" позволяет применять ее для подавления огневых позиций противника.
Также сообщается, что "Балаклейский ремонтный завод" с 2014 года отремонтировал около сотни единиц военной техники и вооружения, полностью и своевременно выполнив государственный оборонный заказ, обеспечив украинских бойцов зенитно-ракетными комплексами.
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И помолиться не успеют
76 мм - от рождения имела, но нужно было как-то бороться с новейшими немецкими кошками
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а Шилка нужна!
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"ЗСУ-23-4 «Ши́лка» (индекс ГРАУ - 2А6) - советская зенитная самоходная установка, серийное производство начато в 1964 году. Вооружена счетверённой автоматической 23-мм пушкой. Темп стрельбы установки - 3400 снарядов в минуту[11]. Наводиться на цель может вручную, полуавтоматически и автоматически. В автоматическом и полуавтоматическом режимах используется штатная радиолокационная станция.
Предназначена для непосредственного прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей на дальностях до 2500 м и высотах до 1500 м, летящих со скоростью до 450 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 2000 м с места, с короткой остановки и в движении[11]. В СССР входила в состав подразделений ПВО сухопутных войск полкового звена. Была оценена потенциальным противником как средство ПВО, представляющее серьёзную опасность для низколетящих целей."
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