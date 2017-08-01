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 Судно "San porfyrios" под флагом Белиза задержано украинской морской охраной из-за заходов в порты оккупированного Крыма. ВИДЕО

Пограничники одесского отряда морской охраны задержали судно "San porfyrios" под флагом Белиза из-за неоднократных заходов в порты оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судно было остановлено в украинских водах Дуная во время движения из Румынии в Грецию.

По данным пограничников "San porfyrios" заходил в порты полуострова в 2014-2015 году под другим названием, экипажем и под флагом Панамы. На борту были обнаружены подтверждающие документы. Среди членов экипажа тоже выявлен нарушитель - помощник капитана дважды заходил на этом судне в порты Крыма.

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Ты типа дурачок? Под панамским оно не попадало после того в наши территориальные воды.
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читай внимательно, умник: "По данным пограничников "San porfyrios" заходил в порты полуострова в 2014-2015 году под другим названием, экипажем и под флагом Панамы.Источник: https://censor.net.ua/v449913"
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А задержать где его можно было в это время? Если оно из Крыма прямо в Турцию или Грецию шло?
Тупизну свою упорно доказать хочешь?
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А ХУЙЛО ГЛОТНУЛ КАК ОБЫЧНО ИЛИ ШОТО БУДЕТ ПРЕБПРИНИМАТЬ.
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В Уголовном кодексе Украины есть статья (332-1, «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную российскими оккупантами территорию и выезда из нее»), а Кабмин официально закрыл морские порты на полуострове. Пример, Бердянский гор-районный суд принял решение о привлечении экипажа арестованного судна к уголовной ответственности экипаж судна-нарушителя Kanton турецкий сухогруз, имел неосторожность зайти в Херсонский морской порт после того, как в июле прошлого года преступно посетил аннексированный российскими фашистами Севастополь, за что и был арестован. Такое преступления, предусмотрено в ч. 2 ст. 332-1 УК Украины». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией транспортного средства.
А Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя об аресте судна Kanton и запретил его использование. Сейчас арестованное судно конфисковано и остается в Херсонском морском торговом порту.Стоит отметить, что это уже третье задержание и арест судна-нарушителя на подконтрольной Украине территории. Был арестован в Ильичевском порту сингапурский танкер-газовоз Knebworth и севастопольский рыболовный траулер Cheremosh (задержан в порту Бердянска). По мнению экспертов, аресты судов станут четким сигналом для все нарушителей в том числе и вражеских судов лапотной, которым в будущем придется более тщательно взвешивать негативные последствия и окончательно избавить их от соблазнов совершать преступные судо-заходы во временно оккупированный российскими фашистами Крым. Теперь готовится выход Украины в международные суды и иски об арестах и кофискации всех без исключения судов-нарушителей в том числе и судов российского агрессора оккупанта не только на своей территории, но и во всех легальных портах мира
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Самое время показать власть и пресечь подобные инциденты. Что там полагается за нарушение украинских законов по Крыму ? Предлагаю арестовать судно и экипаж.
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А,экипаж,зачем?Их ведь кормить надо,судно и капитана,мне кажется, это максимум.
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Приплыли. Наказать надо показательно. лучшее наказание для любителей наживы - деньги.Штрафануть так , чтобы вперед тридцать раз подумали стоит ли овчинка выделки.
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Только что раша-новости передали: Трамп уже!!! подписал закон про новые санкции!!! И именно - как ответ на высылку американцев из россии!!!
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Может путька омериканский шпиен?
Уж больно старается рашку опустить.
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Уже исправили,не подписал,должен подписать в ближайшее время.Поэтому,поживем посмотрим.
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Давно надо было. Чего они клювами щелкали? Что, Главноторгующий не позволял? Свой бизнес на крови, оберегал? Хотя, вполне законно можно арестовывать не только те суда, которые непосредственно заходили в порты Крыма, но и все, которые принадлежат тому же судовладельцу.
Вот что написал по этому поводу Михаил Дмитриевич Войтенко, российский морской эксперт, журналист:
"В базе данных судов - нарушителей конкретное имя конкретного судовладельца есть. А арестовать можно не только конкретное судно-нарушитель, но и аналогичные и равноценные суда судовладельца, чье судно нарушило законы. Любое судно нарушавшего Закон судовладельца можно, зайди оно в порты Украины, смело вязать".

С моей стороны - No comments. Одни знаки вопроса.
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Главноторгующий не позволял? Свой бизнес на крови, оберегал

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Вкидання фсб. Куратор надіслав троллям на вул. Савушкина, 55 нову методичку: "мочити" Петра. Як все погано в Україні !!!
Ні один із Президентів України не приймав Українську державу в такому кепському стані!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСудно "San porfyrios" под флагом Белиза задержано украинской морской охраной из-за заходов в порты оккупированного Крыма. ВИДЕО
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