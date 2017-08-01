 Судно "San porfyrios" под флагом Белиза задержано украинской морской охраной из-за заходов в порты оккупированного Крыма. ВИДЕО

По данным пограничников "San porfyrios" заходил в порты полуострова в 2014-2015 году под другим названием, экипажем и под флагом Панамы. На борту были обнаружены подтверждающие документы. Среди членов экипажа тоже выявлен нарушитель - помощник капитана дважды заходил на этом судне в порты Крыма.
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Тупизну свою упорно доказать хочешь?
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А Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя об аресте судна Kanton и запретил его использование. Сейчас арестованное судно конфисковано и остается в Херсонском морском торговом порту.Стоит отметить, что это уже третье задержание и арест судна-нарушителя на подконтрольной Украине территории. Был арестован в Ильичевском порту сингапурский танкер-газовоз Knebworth и севастопольский рыболовный траулер Cheremosh (задержан в порту Бердянска). По мнению экспертов, аресты судов станут четким сигналом для все нарушителей в том числе и вражеских судов лапотной, которым в будущем придется более тщательно взвешивать негативные последствия и окончательно избавить их от соблазнов совершать преступные судо-заходы во временно оккупированный российскими фашистами Крым. Теперь готовится выход Украины в международные суды и иски об арестах и кофискации всех без исключения судов-нарушителей в том числе и судов российского агрессора оккупанта не только на своей территории, но и во всех легальных портах мира
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Уж больно старается рашку опустить.
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Вот что написал по этому поводу Михаил Дмитриевич Войтенко, российский морской эксперт, журналист:
"В базе данных судов - нарушителей конкретное имя конкретного судовладельца есть. А арестовать можно не только конкретное судно-нарушитель, но и аналогичные и равноценные суда судовладельца, чье судно нарушило законы. Любое судно нарушавшего Закон судовладельца можно, зайди оно в порты Украины, смело вязать".
С моей стороны - No comments. Одни знаки вопроса.
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Вкидання фсб. Куратор надіслав троллям на вул. Савушкина, 55 нову методичку: "мочити" Петра. Як все погано в Україні !!!
Ні один із Президентів України не приймав Українську державу в такому кепському стані!
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Make Ukrainian Navy Great Again!
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