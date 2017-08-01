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 Происшествия, Общество
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Все про:алкоголь (1623) Херсон (532) водители (594) патрульная полиция (1363)

 "Документы отдайте! Завтра сами все привезете. Все. До свиданья", - пьяный водитель попытался сбежать от херсонских патрульных. ВИДЕО

Водитель автомобиля Acura MDX попытался убежать от херсонских патрульных, остановивших его за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, после остановки водителя заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Во время проверки документов водитель нажал на педаль газа и попытался уехать. После погони нарушителя остановили снова. Тест на алкоголь водитель проходить отказался.

На 33-летнего херсонца составлено два протокола о нарушениях.

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- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги. (с)
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. . а шо там комментировать ,,,, ну , пьяные понты , ,. сбежал.-.лишать удостоверения года на два-три , , ящетаю , , пусть помучится без руля / работы ,,,
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Для него это будет проблема на 5 дней, а за это время сделает себе другие права, а вот штрафануть на 10000 и выше это будет более существенней.
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а штрафы не платят годами , , , , закон нужен , изымать права , а отдавать , пока до последней гривны не погасил штраф .)))
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в Германии за то, что он сделал, посадили бы.
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все купят убитые запарики и жиги-москвичи-волжаки ,,,,)))
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10800 в кассу + 1к $ в кармашку судье и алкогопник опять за рулем.

Не знаю, что страшнее кривые законы, продажные судьи или говнолюди для которых алковождение норма...
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Автомобіль на 10 діб на штрафмайданчик з оплатою його перебування там, штраф, а також опублікувати фото та прізвище правопорушника
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та да , штрафплощадки , есть , по-моему , и 1000 грн в день , и меньше , , 400-500 , ,,,, так слышал ,,,
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Документы отдайте! Завтра сами все привезете. Все. До свиданья", - пьяный водитель попытался сбежать от херсонских патрульных. ВИДЕО
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