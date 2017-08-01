 "Документы отдайте! Завтра сами все привезете. Все. До свиданья", - пьяный водитель попытался сбежать от херсонских патрульных. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, после остановки водителя заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Во время проверки документов водитель нажал на педаль газа и попытался уехать. После погони нарушителя остановили снова. Тест на алкоголь водитель проходить отказался.
На 33-летнего херсонца составлено два протокола о нарушениях. Смотрите также: "Стоять, мусора!": пьяный депутат Яремчанского горсовета крыл матом патрульных, бегал по дороге и пытался ударить прохожего. ФОТО
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Не знаю, что страшнее кривые законы, продажные судьи или говнолюди для которых алковождение норма...
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