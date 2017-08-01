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Все про:Бердянск (114) поезд (668) США (13112) туризм (1056) Укрзализныця (1140)

 "Мой первый час в плацкарте. Хорошее место для общения. Сюда кладут вещи, чтобы их не украли, пока спишь", - американец проехался в поезде "Киев-Бердянск". ВИДЕО

Американский турист Питер Сантенелло, проехавшись в плацкарте поезда "Киев-Бердянск", остался довольным атмосферой такого путешествия в вагоне "Укрзализныци".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказывает на своей странице видеохостинга youtube.

"Первый час в плацкарте. И плацкарт, кстати, довольно классный. Хорошее место для общения... Мне нравится плацкарт", - рассказывает о своих впечатлениях Питер.

Иностранца удивило устройство нижней полки плацкартного купе. Особенно необходимость складывать в багажный отсек вещи, чтобы их никто не украл пока, человек спит

Питера восхитило то, что каждому пассажиру выдают постель и чистое белье, но он пожаловался, что в вагоне очень душно.

Загрузка видео...

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-И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пассанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. (c)
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а как пернут 130 человек!!! хорошее место для общения!
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не приувеличуйте, всего то 54 человека максимум в вагоне
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Він мабуть ще ніколи не їздив в поїзді за ціною гамбургера )))
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Плацкарт Киев - Бердянск стоит 165 грн, или 6 долларов. Наверное еще дешевле чем стоимость гамбургера у них в Америке. А стоимость поездов в США иногда даже дороже чем на самолете.
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Цена на билеты УЗ плавает в зависимости от дня недели.
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А американца теперь психологическая травма несовместимая с жизнью после этой поездки ...
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Та да... Только проехавшись в плацкарте, можно на практике понять, что означает выражение: "А в рот тебе ноги!!!" )))
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Ню, в Вашей педорашии, Олежа, может быть люди"Мой первый час в плацкарте. Хорошее место для общения. Сюда кладут вещи, чтобы их не украли, пока спишь", - американец проехался в поезде "Киев-Бердянск" - Цензор.НЕТ 5643 и травмируются психологически в плацкарте из-за тотального обыдлячивания. А у нас, в Украине, люди с уважением друг к другу стараются относиться. Что и видно на видео.

А если вы намекаете на "много людей, мало места" - так Вы, очевидно, не летали лоукостерами в США/Европах. Стояния в очередях по 2 часа в бетонных кишках, концентрация людей в разы больше, запахи зачастую далеко не фиалочные, включая салоны Боингов 737х, стюарды/стюардессы навязчиво впаривают косметику, а лотерейные билеты не только суют под нос, но даже командир по внутренней сети трындит о том, какие замечательные возможности открываются от покупки лотерейного билетика.

Так что плацкарта - вполне себе нормальный способ передвижения. За 5-7 баксов-то в любую точку страны с вежливыми и спокойными попутчиками?
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...а теперь в Хутор Михайловский ,да на "зелёной собаке" со всеми остановками...
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ещё один секстурист в Киев собрался))
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Интересно сколько Бальчун отвалил пацану за рекламу? И телевизионщиков не надо .
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В свете этого предлагаю всем, кто едет в плацкарте все снимать и в интернет- для сравнения.
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Вполне соответствуе действительности, и интерьер вагона, и его слова о духоте в вагоне.
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Їхав з Бердянська до Харкова денним потягом з дітьми. Всі були мокрі, як хлющі. Але це ще нормально, бо було чим дихати. А минулого року з вулиці тягло жаром, як із печі - вікна було краще не відчиняти.
А, забув додати: яке гарне місце для спілкування!
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"..чтобы их никто не украл"

а чтоб тебя, долбо*ба, не украли, дома сиди.
в америке не воруют. там даже замков нет
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А что нет? Или ты в плацкартах не ездил? Да, там воруют. Только узнал?
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Духота, это пипец. Представляю, как там сердечникам. Вагоны, как в Треблинку курсировали, такая убийственная жара. И какой дебил вообще, этого поляка непрофессионала рулить Укрзализницей взял? Все, как при рыгах. Коррупция процветает.
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Духота не то слово. Троих людей при мне сняли с поезда, отвезла скорая на станции.
Уже просто остогидла эта совковая душегубка-скотовозка.
Элементарно кондиционеры не хотят ставить в вагонах. Типа не фиг людям нормально ездить, сдыхайте от жары в вагонах. Вагоны, не предназанчены даже для перевоза скота. Ибо скот бы дох от духоты.
Хоть бы одну падлу пристрелили, ответственную за Укрзализныцю и вообще за трнаспорт.
Может другие бы задумались, и начали хоть єлементрано что то для улучшения поездок людей делать?
Хотя о чём я? Они же людей за быдло и скотов держат. Мол радуйся, что хоть как то едешь.
Да и люди сами виноваты раз терпят это совковое убожество и этих провластных воров и коррупционеров.
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ну в плане как экстремальный туризм - возможно. поездил бы так постоянно - уже взвыл
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Экстим туризм в Украине хорошо будет разиваться. Пусть поедет на авто тем же путем, получит больше удовольствия.
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Лучше ехать в сидячем поезде ? Я один раз проехал в" скоростном" - больше не буду - очень утомительно сидеть в поезде. Плацкарт и купе намного лучше. Особенно на ночь. Вечером сел,а точнее лег спать - утром проснулся уже в другом городе.Кондиционер конечно нужен - но даже без него лучше ездить в плацкарте - чем в скоростном.Скоростной поезд - больше 5 часов сидя - ето напряжно.3 часа еще нормально.Не хотелось би чтоб плацкарт отменили и особенно ночние поезда.
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Очередная новость из цикла: "А шо о нас подумал иностранец? Всем ли доволен остался?". Надо искоренять комплекс меншовартости, поймите - иностранцы не боги, а такие же люди как мы с вами.. вы предвтавляете, что бы на новостийном портале Чехии (не говоря уже о Франциях-Германиях) новостью поставили видео, как украинец ходит по местным вагонам и сообщает, что ему понравилось, а что нет ?
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Ну, судячи з твоїх коментів:
"пусть ВСЕ украинцы сбрасываются на строительство парковок в Киеве"
"почему за счет бюджета Киева ДОЛЖНЫ строить парковки? - паркоместо за 360 000 грн., что бы какой-то селюк оставил свое корыто возле мерии?"
- киянам комплекс меншовартості не загрожує )))
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Да уж сколько я драндулетов видел, приплевшихся км. за 700, припаркованных на тротуаре возле мерии видел.. но говорить же об этом нельзя - сразу прочтут лекцию о коренных и понаехавших..
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І що? Ти приїдеш у Львів машиною - з тебе теж плату брати якусь особливу не будуть. Чи може спеціально для киян треба ввести вимогу залишати машину за кільцевою?
Думай, перед тим як писати.
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Я тебе в 3 раз говорю: если в бюджете Львова есть деньги для строительства парковок для жителей Ивано-Франковска, Тернополя и т.д. - и вы довольны спонсировать иногородних - поздравляю - ваше право. .. Дело ведь не только в парковках - школы-детсады-поликлиники - все это в Киеве строиться за счет бюджета Киева, а на деле пользуется чуть-ли не пол Украины. Когда про это говоришь - обязательно вылазит иногородний халявщик, со словами "вы киевляне много о себе думаете, какая разница кто откуда приехал?", но регистрироваться и деньги платить в бюджет Киева не хочет.
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Потому что не сравниваемые вещи. Их вагоны и наши. Их отношение к людям, и отношение наших властей к гражданам.
В любой цивилизованной стране, за такое отношение к людям, уже этот бы начальник зализныци, министра транспорта ушли бы в отставку или были бы снесены возмущёнными людьми.
Так что их вагоны и сервис по сравнению с нашим это небо и земля.
Поэтому нашему человеку, в любом случае понравится их вагоны, их сервис, после наших душегобок и сковозок.
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Поймите, даже в той же Германии доколупаться до чего-то можно. Это я уже про всякие Болгарии не говорю. Ну не будут там в новостях давать видео, как украинец ходит с инспекциями по магазинам, например.
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Свобода слова называется. Хотя рабам-рашистам это не ведомою.
На чёрное на западе говорят чёрное, на белое - белое.
Если поезд - скотовозка и гавно (19 век). то правду никуда не денешь.
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Понял, то есть в Европе нет свободы слова - там ведь в новостях нет видео о инспекциях украинцев местных супермаркетов, поликлиник, пляжей, гостиниц и т.д.
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типичная совковая скотовозка для биомусора, за который держит власть своих граждан
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Типичный вагон Евростара. Скорость более 200 км/ч. На таких поездах из одной крайней точки Украины, (например из Ужгорода) до Харькова (другой крайней точки) можно доехать за 7-8 часов. Но не за 28 часов, на этих засраных медленных совковых поездах плацкартах, как сейчас ездит быдло.

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Вот плять!Американцы уже и до Бердянска добрались.
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Душно? И санитарная зона?? What is "sanitarnaya zona"?
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А в глазах ужас.
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Нормальный чувак, простой такой. Кстати, американцы более простые в общении, чем некоторые европейцы.
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"Питера восхитило то, что каждому пассажиру выдают постель и чистое белье"

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А в Америке не выдают, что ли?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Мой первый час в плацкарте. Хорошее место для общения. Сюда кладут вещи, чтобы их не украли, пока спишь", - американец проехался в поезде "Киев-Бердянск". ВИДЕО
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