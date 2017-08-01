 "Мой первый час в плацкарте. Хорошее место для общения. Сюда кладут вещи, чтобы их не украли, пока спишь", - американец проехался в поезде "Киев-Бердянск". ВИДЕО

"Первый час в плацкарте. И плацкарт, кстати, довольно классный. Хорошее место для общения... Мне нравится плацкарт", - рассказывает о своих впечатлениях Питер.
Иностранца удивило устройство нижней полки плацкартного купе. Особенно необходимость складывать в багажный отсек вещи, чтобы их никто не украл пока, человек спит
Питера восхитило то, что каждому пассажиру выдают постель и чистое белье, но он пожаловался, что в вагоне очень душно.
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А если вы намекаете на "много людей, мало места" - так Вы, очевидно, не летали лоукостерами в США/Европах. Стояния в очередях по 2 часа в бетонных кишках, концентрация людей в разы больше, запахи зачастую далеко не фиалочные, включая салоны Боингов 737х, стюарды/стюардессы навязчиво впаривают косметику, а лотерейные билеты не только суют под нос, но даже командир по внутренней сети трындит о том, какие замечательные возможности открываются от покупки лотерейного билетика.
Так что плацкарта - вполне себе нормальный способ передвижения. За 5-7 баксов-то в любую точку страны с вежливыми и спокойными попутчиками?
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А, забув додати: яке гарне місце для спілкування!
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а чтоб тебя, долбо*ба, не украли, дома сиди.
в америке не воруют. там даже замков нет
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Уже просто остогидла эта совковая душегубка-скотовозка.
Элементарно кондиционеры не хотят ставить в вагонах. Типа не фиг людям нормально ездить, сдыхайте от жары в вагонах. Вагоны, не предназанчены даже для перевоза скота. Ибо скот бы дох от духоты.
Хоть бы одну падлу пристрелили, ответственную за Укрзализныцю и вообще за трнаспорт.
Может другие бы задумались, и начали хоть єлементрано что то для улучшения поездок людей делать?
Хотя о чём я? Они же людей за быдло и скотов держат. Мол радуйся, что хоть как то едешь.
Да и люди сами виноваты раз терпят это совковое убожество и этих провластных воров и коррупционеров.
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"пусть ВСЕ украинцы сбрасываются на строительство парковок в Киеве"
"почему за счет бюджета Киева ДОЛЖНЫ строить парковки? - паркоместо за 360 000 грн., что бы какой-то селюк оставил свое корыто возле мерии?"
- киянам комплекс меншовартості не загрожує )))
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Думай, перед тим як писати.
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В любой цивилизованной стране, за такое отношение к людям, уже этот бы начальник зализныци, министра транспорта ушли бы в отставку или были бы снесены возмущёнными людьми.
Так что их вагоны и сервис по сравнению с нашим это небо и земля.
Поэтому нашему человеку, в любом случае понравится их вагоны, их сервис, после наших душегобок и сковозок.
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На чёрное на западе говорят чёрное, на белое - белое.
Если поезд - скотовозка и гавно (19 век). то правду никуда не денешь.
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А в Америке не выдают, что ли?
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