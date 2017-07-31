 Колонна военной техники США, прибывшей на учения НАТО, проехала по городам Грузии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", марш начался сегодня с города Сенаки на западе Грузии и завершился на полигоне в Вазиани близ Тбилиси. По дороге американские бронетранспортеры остановились еще в трех городах - Кутаиси, Хашури и Гори.
"Для нас важно большее сближение с нашими партнерами, совместимость, которая в итоге будет служить повышению обороноспособности и усилению Грузии. Американские бронетранспортеры Stryker, которые составляют основной компонент этой колонны, впервые принимают участие в учениях "Достойный партнер" и впервые находятся в Грузии", - заявил старший офицер по связям с общественностью Генерального штаба ВС Грузии Эмзар Сванидзе.
Для участия в Noble Partner 2017 в Грузию из Германии была доставлена находящаяся на вооружении Европейского командования ВС США техника: германский бронетранспортер Boxer, американские танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины Stryker. Всю технику довезли поездом из Германии до болгарского города Бургас, а оттуда на пароме переправили в грузинский порт Поти. По завершении учений техника будет возвращена в Германию.
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Учения Noble Partner проводятся в Грузии уже в третий раз. В этом году они будут самыми масштабными. В них примут участие более 2,8 тысяч военных из восьми стран: ВС Грузии представлены 1047 военнослужащими, США - 1421, Армения - 40, Великобритания - 160, Германия - 67, Словения - 37, Турция - 3, Украина - 30 военнослужащими.
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порвало бы у них пердаки, если бы эта колонна проехалась Киеву, Харькову или Днепру))
вот тогда точно за паребриком были бы феерверки взорванных пердаков
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я седня за день раз 8 разных ников порохососов просил отпустить капс.
нидоходит.
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Сразу видно, что тролли.
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у них же теперь с кацапами общая армия на 2 страны, что они забыли в грузии?
или договорились об учениях раньше, чем 2 армии слились в одну, и решили заднюю не давать?
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в Украине него любовь с интересом..
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Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский отметил, что в связи с принятым Конгрессом США санкционным законом в Москве царят растерянность и смятение.
Пионтковский: Русский медведь попал в украинский капкан - и двинуться не может, и обратно уйти не может
Россия очень странно отреагировала на новый пакет санкций в отношении РФ, принятый Конгрессом США и находящийся на подписи у президента Дональда Трампа.
Политолог отметил, что Россия дала ответ на еще не подписанный законопроект, дав запоздалую реакцию на действия еще администрации президента США Барака Обамы. При этом он высказал уверенность, что Трамп все равно подпишет закон о санкциях.
"Этот закон просто потрясающий по масштабу санкций. И не только потрясающий, но и оскорбительный для всей российской политической верхушки. Там много секторальных мер в отношении российской экономики, лишение ее кредитов, технологий. Но самый скандальный раздел - это поручение финансовой разведке в течение шести месяцев представить данные об активах на Западе практически всей политической верхушки и всего окружения президента Владимира Путина", - рассказал он.
По мнению Пионтковского, скороспелая реакция Кремля с запретом на использование посольством США подвала и дачи является не попыткой эскалации конфликта, а желанием выйти из обмена ударами.
"Они понимают, что санкции никто не остановит... Это единодушное решение американского военно-политического истеблишмента поставить предел этой российской гибридной агрессии на всех направлениях. И вот этот закон, принятый беспрецедентным большинством в Конгрессе в обеих палатах, отражает позицию. Мне кажется, это вызывает сейчас в Москве растерянность и смятение", - подчеркнул он.
Публицист добавил, что на российских ток-шоу приближенные к Кремлю участники проталкивают мысль, что Россия дала разумный ответ на санкции США.
"Мне кажется, что в Москве задумались, что из этого обмена ударами им надо как-то выходить. Нет никаких намеков на то, что что-то будет предприниматься дополнительно в ближайшее время. Да и что они могут предпринять? Вот они говорят о какой-то симметрии. Какая может быть симметрия? Все российские руководители, начиная с Путина, держат свои миллиардные активы на Западе. Вот американцы же не держат ни в "Сбербанке", ни еще где-нибудь свои состояния. Поэтому ни о какой симметрии тут говорить невозможно", - пояснил он.
Пионтковский отметил, что закон о санкциях бьет по чувствительному для российской элиты образу их жизни.
"Это образование их детей, их собственная медицина, жизнь жен, любовниц… Это серьезные, очень серьезные изменения в отношениях. Да, это уже русский медведь попал в украинский капкан - и двинуться не может, и обратно уйти не может. Во всяком случае при этом фюрере. Вот сегодня мое ощущение, что это явное стремление большинства верхушки выйти из этого конфликта как-то. А как могло быть иначе, если все они сейчас под угрозой замораживания и конфискации их активов, не говоря уже о публичной огласке всех их состояний", - пояснил политолог.
Он добавил, что в РФ думают о выходе из конфликта.
"Конечно, есть и бункер, конечно, есть и какие-то люди, которые предлагают дальнейшую эскалацию конфликта. Но вот такая очень мгновенная реакция на законопроект и странная в двух отношениях - первое, что объявлено, что это реакция на последний закон о санкциях, а на самом деле это - вот тот ответ, который естественен был бы 29 декабря, и полное несоответствие масштаба этого ответа масштабу санкций, которые действительно будут введены в действие в течение 10 дней. Все это, на мой взгляд, свидетельствует о растерянности в Кремле", - подытожил Пионтковский.
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