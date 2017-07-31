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 Общество
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Все про:контрабанда (1975) Николаевская область (832) сигареты (672)

 1 млн пачек контрабандных сигарет изъяты на Николаевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и пограничники предотвратили контрабанду 1 миллиона пачек сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, на иностранном судне и сухогрузной барже с портом приписки в Одесской области правоохранители обнаружили 4 тысячи ящиков с сигаретами различных иностранных производителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9300 пачек контрабандных сигарет изъяты на Буковине и Закарпатье. ФОТОрепортаж

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(Фото СБУ)

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Поймали на Намыве(акватория).Значит по наводке, с кем-то не поделились.
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"Центрэнерго" купит 700 тыс тонн антрацита в США 31 июля, 17:47
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Шо за сигарки такие ни разу не видел. Под Camel пАдделывают Шо ли?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество1 млн пачек контрабандных сигарет изъяты на Николаевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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