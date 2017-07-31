 1 млн пачек контрабандных сигарет изъяты на Николаевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, на иностранном судне и сухогрузной барже с портом приписки в Одесской области правоохранители обнаружили 4 тысячи ящиков с сигаретами различных иностранных производителей.
(Фото СБУ)
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