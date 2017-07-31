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 Происшествия, Общество
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Все про:Одесса (5783) пожар (3396)

 В одесской Аркадии загорелась летняя площадка пиццерии. ВИДЕО

На одесском побережье в курортном районе Аркадия загорелась летняя площадка одной из пиццерий на набережной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на данный момент спасатели потушили возгорание. О причинах возгорания спасатели пока не сообщают.

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Это уже третий случай пожара в заведении на побережье за последние 7 дней. Перед этим пожар произошел в ресторане "Хуторок" на Ланжероне, причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем - загорелась соломенная крыша над мангалом. А на выходных горел ночной клуб "Пляжник" на 13-й Фонатна, причиной этого возгорания спасатели сначала назвали занесение огня извне неустановленным лицом, а затем поменяли версию на короткое замыкание в проводке.

Смотрите также: Пожар уничтожил ночной клуб "Пляжник" в Одессе. ФОТО+ВИДЕО
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думаю, в Одессе и своих сепаров хватает.
Первый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность
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да это обычные мичпухи между пейсатыми одесскими "реформаторами" . Убрали конкурента и никакой политики.
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а что не так? На юге раньше и крыши им крыли и ничего не горело. Камыш если покошен в пойме реки плохо горит.
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Сказали, что соломенная крыша...

От мангала летят искры, а в домах, если крыли соломой, принималось много мер предосторожности для изоляции дымоходов и пр. и под соломенной крыши был ещё потолок.
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Просто количество канцерогенов превысило все возможные показатели.

P.S. Не могу понять где именно эта пиццерия. Напротив аквапарка или чуть дальше?
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Ну хихи-хаха, но таки да, "опять горит пирожковая" написано было давным давно....
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....вещь!....."вокруг бегают пирожковницы в белых халатах ...черного цвета.....и орут....давно забытыми ...девичьими голосами!"
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ одесской Аркадии загорелась летняя площадка пиццерии. ВИДЕО
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