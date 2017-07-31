 В одесской Аркадии загорелась летняя площадка пиццерии. ВИДЕО

Это уже третий случай пожара в заведении на побережье за последние 7 дней. Перед этим пожар произошел в ресторане "Хуторок" на Ланжероне, причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем - загорелась соломенная крыша над мангалом. А на выходных горел ночной клуб "Пляжник" на 13-й Фонатна, причиной этого возгорания спасатели сначала назвали занесение огня извне неустановленным лицом, а затем поменяли версию на короткое замыкание в проводке.
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Первый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность
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От мангала летят искры, а в домах, если крыли соломой, принималось много мер предосторожности для изоляции дымоходов и пр. и под соломенной крыши был ещё потолок.
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P.S. Не могу понять где именно эта пиццерия. Напротив аквапарка или чуть дальше?
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