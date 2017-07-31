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 Общество, За рубежом
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Все про:Жириновский (530) Россия (71628) санкции (6325)

 "Мы - люди первого сорта, а они - второго. Потому, что мы сильнее", - Жириновский о европейцах. ВИДЕО

Депутат российской Госдумы назвал европейцев людьми второго сорта, а россиян отнес к первосортным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Жириновский заявил в прямом эфире росТВ и объяснил такое распределение тем, что Россия намного сильнее европейских государств.

"Веками они боятся усиления России. В этом радость наша. Они нас боятся потому, что мы сильнее. Мы - люди первого сорта, а они - второго", - заявил Жириновский.

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ану, Америка, введи еще 5 санкций а то им мало
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Учитывая количество пропавших без вести россиян, колбаса из них как раз к первому сорту и относится...
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У меня два зама, четыре, из которых лежат в Кабмине. (С). Видно тоже часто по голове били.
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Это они имеют в виду тех, глубоко засекреченных, которые срут в подъездах, жгут кнопки в лифтах, бъют стёкла, и тд....
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- Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом ©
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когда ужэ эта бешенная собака захлебнется собственной желчью?!
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Жириновский - сортировщик дерьма. Есть такая профессия в кремлевской политике.
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То, что они ГАВНО ПЕРВОГО СОРТА, в этом никто и не сомневался!!!
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===Мы - люди первого сорта====

Вот в этом ВСЯ ПРОБЛЕМА РАИСИ... и относятся они ко всем СВЫСОКА... Поэтому ВСЕ кто был в СОЮЗЕ... БОЛЬШИНСТВО - посылает с их ВЫСОКОМЕРИЕМ....
"Мы - люди первого сорта, а они - второго. Потому, что мы сильнее", - Жириновский о европейцах - Цензор.НЕТ 9490
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Алкоголиков,бомжей,и прочую"элиту" люди тоже обходят стороной.И совсем не потому,что они "первосортные"и "сильнее".С таких,как Жирик,и смеяться грешно
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ну естественно европейцы и все остальные кроме вас бургеры с помойки и блины с лопаты не едят, куда же нам всем до вас, "первосортных"))
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А горилла сильнее жирика, так какого она сорта?
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пока кацапня будет хавать-он будет фиглярничать.какой спрос-такие и предложения
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Родной сын Владимира Жириновского пошел по стопам папы - к 27 годам он уже попал в парламент. В 2009 году Лебедев задекларировал доход в 178 млн рублей. К этому времени у него также было четыре квартиры стоимостью около 200 млн рублей. Кроме того, Лебедев за 87 млн рублей купил апартаменты в Дубае с джакузи на балконе, семью туалетами и видом на залив. Как ему удалось столько заработать, депутат не объяснил до сих пор, пишет Алексей Навальный.
Биография сына Владимира Жириновского ясно говорит нам о том, что свою судьбу этот человек посвятил служению Родине.https://antikor.com.ua/articles/13345-synuljka_hirinovskogo_i_ego_kvartira_v_dubajah_s_semjju_tualetami
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такі отброси як ви кацапи -сорта не маєте.....фашизмом взагалі то попахує....
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Благодаря временно высоким ценам на нефть и газ свинособаки хоть на несколько лет увидели изобилие в магазинах, более-менее начали делать ремонты в квартирах и домах, начали ездить за границу и смотреть как там люди живут, начали покупать нормальные автомобили, одежду, бытовую технику и пр. И еще пАдлы вАнючий гнилой рот открывают на запад. А сами ездят туда лечиться и отдыхать... Но все это вскоре закончится так как закончились высокие цены на топливо...
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Аццкий - хороший, сильный. Например, Аццкий отжыг, Аццкий сотона.
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Он просто не уточнил кого он имел ввиду, говоря "мы". А "мы" - это жириновские, соловьевы, потанины, дерипаски, ротенберги, абрамовичи, фридманы, вексельберги и т.д.
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Та да.Так боятся,шо в космос летают,другую планету ищут.Цiкаво,щоб було,як що пацаки,одного дня прокинуться,а навколо никого?Кого в своих бедах звинувачувати будут?
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Очень, очень хочу что бы ЭТО увидели жирножопые-жаднюги евро-гансы!..."Мы - люди первого сорта, а они - второго. Потому, что мы сильнее", - Жириновский о европейцах - Цензор.НЕТ 8588
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ААААААААХАХ! висер яскравого тітульного зайвехромосомного ватного "елітного" клоуна всея педірации )))))) і шо цікаво- 85 % ватних баранів у це повірять )))))
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Такая особь как жирик к людям вообще не относится!
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Высказывания жирика о европейцах и американцах нужно переводить и выкладывать на ютуб.
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У таких,как эта гнида и кремляди вообще сорта нет.Это чистейший полуфабрикат.
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Россия - первосортное отхожее место, поэтому высшего сорта должны быть стенки выгребной ямы, чтобы говно не забрызгало проходящих мимо "второсортных".
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Жирик - кончаний придурок, більше нічого добавити не можу.
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Только "первосортные" у "второсортных"покупают технику , машины,едут лечиться,учиться,детишек только туда направляют.Отдыхают на их курортах,покупают там недвижимость.Чисто кацапская черта-пользоваться всеми благами Запада и гадить на них,смотреть свысока.
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Это называется .... программирование!!! Они еще этого не понимают. Но сейчас возможностей намного больше ...чем в нацисткой Германии.

Отвечая на вопросы корреспондента телеканала "Россия", глава РПЦ МП патриарх Кирилл , не мудрствуя лукаво, заявил буквально следующее: "Православная Церковь хранит в своей истории, в своём Предании замечательные имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В каком-то смысле мы Церковь Кирилла и Мефодия. Они вышли из просвещённого греко-римского мира и пошли с проповедью к славянам. А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери!!!. И вот к ним пошли просвещённые мужи, принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное - они стали говорить с этими варварами на их языке, они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику и перевели на этот язык Слово Божие."
А вот слова Пауля Йозефа Геббельса(неплохого системного программатора)
"Славяне, будучи этническими ублюдками, способны воспринять и нести великое наследие Арийской расы, и вообще славяне не годятся для того, чтобы быть носителями культуры. Они не творческий народ, это стадные животные, а не личности, совершенно не приспособленные для умственной деятельности."

В таких случаях, чтобы остановить программиста... системного, надо просто подходить у трибуне и с разворота совковой лопатой по хлЕБАЛУ!!! Тогда программа срывается.
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ПздОжь, нет людей среди кацапья. Есть манкурты и всеобобряющее бесхребетное быдло...
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Первый сорт, но не высший. Почему? Может клейма уже негде ставить?
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А вот как думает ещё один очень умный еврей Артемий Троицкий:
Я считаю русских мужчин в массе своей животными, существами даже не второго, а третьего сорта. Когда я вижу их - начиная от ментов, заканчивая депутатами, то считаю, что они, в принципе, должны вымереть. Чем они, к счастью, сейчас успешно и занимаются
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Может кацы высший сорт, но из-за толстого слоя налипшего говна и отвратительного запаха о них этого не скажеш
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какой кошмар, рузькая полумаланская свинособака решила поговорить и рассовом превосходстве. ундеменш удмуртоюда рассуждает о этом.
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єто хорошо что у них такие дебили стоят у руля власти
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В чОм сильнее ?!
Анекдот из жизни . В 2014 году обсуждали то, что русские считают себя лучше всех и первыми во всем . Призадумались: а в чем они первые ?? Ничего не вмпомнили.
Я сказала: во вранье .Тогда мне ответили: не, там их Северная Корея опережает !
Поржали
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Долбоебы первого сорта. Я не знаю более хамовитого, жестокого, гнусного и нечистоплотного народца.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Мы - люди первого сорта, а они - второго. Потому, что мы сильнее", - Жириновский о европейцах. ВИДЕО
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