 "Мы - люди первого сорта, а они - второго. Потому, что мы сильнее", - Жириновский о европейцах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, об этом Жириновский заявил в прямом эфире росТВ и объяснил такое распределение тем, что Россия намного сильнее европейских государств.
"Веками они боятся усиления России. В этом радость наша. Они нас боятся потому, что мы сильнее. Мы - люди первого сорта, а они - второго", - заявил Жириновский. Смотрите также: "Ищите где ягода. Я сам сорву! Не сметь! Не трогать! Ну! Открой рот", - "клубничка" от Жириновского в эфире росТВ. ВИДЕО
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Вот в этом ВСЯ ПРОБЛЕМА РАИСИ... и относятся они ко всем СВЫСОКА... Поэтому ВСЕ кто был в СОЮЗЕ... БОЛЬШИНСТВО - посылает с их ВЫСОКОМЕРИЕМ....
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Биография сына Владимира Жириновского ясно говорит нам о том, что свою судьбу этот человек посвятил служению Родине.https://antikor.com.ua/articles/13345-synuljka_hirinovskogo_i_ego_kvartira_v_dubajah_s_semjju_tualetami
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Отвечая на вопросы корреспондента телеканала "Россия", глава РПЦ МП патриарх Кирилл , не мудрствуя лукаво, заявил буквально следующее: "Православная Церковь хранит в своей истории, в своём Предании замечательные имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В каком-то смысле мы Церковь Кирилла и Мефодия. Они вышли из просвещённого греко-римского мира и пошли с проповедью к славянам. А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери!!!. И вот к ним пошли просвещённые мужи, принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное - они стали говорить с этими варварами на их языке, они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику и перевели на этот язык Слово Божие."
А вот слова Пауля Йозефа Геббельса(неплохого системного программатора)
"Славяне, будучи этническими ублюдками, способны воспринять и нести великое наследие Арийской расы, и вообще славяне не годятся для того, чтобы быть носителями культуры. Они не творческий народ, это стадные животные, а не личности, совершенно не приспособленные для умственной деятельности."
В таких случаях, чтобы остановить программиста... системного, надо просто подходить у трибуне и с разворота совковой лопатой по хлЕБАЛУ!!! Тогда программа срывается.
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Я считаю русских мужчин в массе своей животными, существами даже не второго, а третьего сорта. Когда я вижу их - начиная от ментов, заканчивая депутатами, то считаю, что они, в принципе, должны вымереть. Чем они, к счастью, сейчас успешно и занимаются
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Анекдот из жизни . В 2014 году обсуждали то, что русские считают себя лучше всех и первыми во всем . Призадумались: а в чем они первые ?? Ничего не вмпомнили.
Я сказала: во вранье .Тогда мне ответили: не, там их Северная Корея опережает !
Поржали
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