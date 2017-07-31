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 Средь бела дня женщина пыталась похитить двухлетнего ребенка в Сумах, - Нацполиция. ВИДЕО

В Сумах неравнодушные граждане помогли полиции задержать женщину при попытке похитить ребенка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится пресс-службы ГУ НП в Сумской области, опубликованном в Facebook.



Так, по информации ведомства, в воскресенье в 11:11 на линию "102" поступило сообщение, что возле кафе "Макдональдс" женщина пыталась украсть малолетнего мальчика.

На место происшествия были немедленно направлены экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Там правоохранителям двое мужчин передали только что задержанную ими женщину. Несколько минут назад именно она пыталась похитить ребенка и убежать. Ребенок, двухлетний мальчик, вместе со своей 14-летней тетей также был рядом. Заплаканная девочка объяснила, что вела племянника к родителям, которые ждали их в церкви, когда на улице к ним подбежала незнакомая женщина, схватила его и начала бежать. На крики о помощи откликнулись неравнодушные прохожие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Донетчины разыскивает 37 без вести пропавших детей, - Аброськин

Уже в отделении полиции женщина рассказала, что отобрала ребенка, потому что почувствовала к нему материнские чувства. В дальнейшем призналась, что мальчика она планировала использовать для попрошайничества.

Сегодня в отношении нее открыто уголовное производство по ст.. 146 ч.2 "Незаконное лишение свободы или похищение малолетнего".

За содеянное ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
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а зараз по твоєму хто...тварі немиті якщо не виконавці то замовники ...
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По моему тянет на разжигание межнациональной розни, нет?
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попрошаек надо законодательно запретить. бесят эти вонючие скулящие выродки! так и хочется с ноги им в рыло влупить.
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К мужику звонят в дверь.
Он открывает , а там стоит смерть с косой.
Мужик: - И что?
Смерть - И всё...
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тобі там у Польщі видніше... Пілсудцкий ти наш
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Огласите весь список ненавистных вам народов земли.
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Благодарю вас за яркий рассказ о вашем внутреннем мире
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В нацистской Германии её бы стерилизовали, а наших условия тотального бесплодия следовало бы придумать для таких "матерей" механизм принудительного оплодотворения и вынашивания двух детей за каждого похищенного или отданного ими в рабство ребёнка.

Чтобы они на собственной шкуре почувствовали и интоксикацию, угрозы выкидыша с кровотечением, и роды, и период лактации.
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хотел бы быть таким ребенком?и знать,почему ты на свет появился?
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Не занимайтесь демагогией. Я был ребёнком, но до сих пор не знаю, почему я на свет появился, что я на этой Земле делаю и что потом со мною будет. Но я знаю, что каждый совершивший преступление должен быть наказан. Стал киднеппером - значит, заслуживаешь лишения не только родительских прав на рождённых тобой детей, а и обязан вернуть потерпевшим и государству (обществу) вред, который ты причинил своими

Присвоил чужое - отдай своё и добавь сверху столько же.
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ну то есть отомстить для тебя главнее,чем счастье ребенка...
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обычное...счастливое детство с любимыми родителями и не отравленное сознанием того,что твою маму принудительно заставили рожать.потому она тебя и не любит.
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Вот. Об этом я и говорю. Украла чужого ребёнка, выносила и родила "под усыновление" тому, кто не может иметь детей по биологическим показателям, и третьего пускай себе рожает на здоровье (если здоровья хватит), любит его и на третьем ребёнке проявляет свои "материнские чувства". Государство готово обеспечить такую мамашу после рождения второго ребёнка (искупления вины) бесплатной спермой из банка.

А что каждому из этих трёх детей будут рассказывать их родители (усыновители/воспитатели детских домов) - это уже демагогия. Не думаю, что Вы помните обо всех подлых или глупых совершённых по отношению к Вам поступкам своих родителей, начиная с обмана в виде засовывания ложки с кашей в рот под видом "залетающего самолётика".
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ми не в Германии ...а в дерьмократичній Україні...ми настільки дерьмократи що дозволяємо управляти собою неукраїнцям не за національність не за "станом свідомості"...хоча яка свідомість у правлячих глистів
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Такое не цигани робили,а всякие ублюдки независимо от национальности.Были случаи похищали детей 4-5 лет пытали,насиловали,закапывали живьём и поверь это были не цыгане и не кавкайцы и не азиаты,а русские и украинцы
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Существо,что ты ещё написать можешь кроме как херни.....
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ХЗ что творится! Ребёнка хоть бери и не пускай на улицу гулять!
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ДВУХЛЕТНЕГО.
Кто такого на улицу пускает?
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14 летнюю тоже могут похитить .... и ещё как.
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Ну и взрослую могут похитить,получается из дома выходить нельзя,джунгли...
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При чём тут возраст?!!!!!!!!!!!!
Каждый день в новостях жесть с детьми связанная.
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Такую стерву нужно сразу:
-отрубить руку за воровство,
-за похищение малолетнего, содрать шкуру на животе
- за грабеж, распилить ногу
- за попытку эксплуатации человека в корыстных целях, повесить
-за занятие попрошайничеством можно и пять лет дать, мы ж не звери какие-то.
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От ваших речей, и так у воров руки отсохнут, у грабителей ноги. Да и насильники, тоже будут недовольны.
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до пяти лет за такие преступления не достаточно суровое наказание
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мальчика она планировала использовать для попрошайничества. Источник: https://censor.net.ua/n449784 - 100% циганва ... мало того , що понвроджують купу своїх - і за кожного не маленьке бабло отримують , так ще і чужих крадуть ...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСредь бела дня женщина пыталась похитить двухлетнего ребенка в Сумах, - Нацполиция. ВИДЕО
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