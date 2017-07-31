 "Они выглядят так, будто им лет 50", - американские таможенники приняли партию новеньких российских УАЗов за антиквариат. ВИДЕО

"Они выглядят так, будто им 50 лет", - рассказал о реакции американцев на российские авто владелец груза и директор тюнингового ателье Эдуард Орлов.
По словам Орлова, его ателье превращает УАЗы в, так называемые, "танки", и продает их за границу. Продажа и использование российских внедорожников на территории США запрещена - они не сертифицированы и не отвечают американским нормам экологии и безопасности.
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Ржач
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