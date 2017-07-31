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 "Они выглядят так, будто им лет 50", - американские таможенники приняли партию новеньких российских УАЗов за антиквариат. ВИДЕО

Американские таможенники отказались дать разрешение на ввоз в США новеньких российских УАЗов 2017 года выпуска и потребовали дополнительного пакета документов от владельца груза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, сотрудники таможни заподозрили, что автомобили антикварные.

"Они выглядят так, будто им 50 лет", - рассказал о реакции американцев на российские авто владелец груза и директор тюнингового ателье Эдуард Орлов.

По словам Орлова, его ателье превращает УАЗы в, так называемые, "танки", и продает их за границу. Продажа и использование российских внедорожников на территории США запрещена - они не сертифицированы и не отвечают американским нормам экологии и безопасности.
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В Украине в 90 х это тоже ментовской бобик был "мусоровоз".
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Не, ну америкосы совсем обнаглели, сначала санкции а тут запрет на ввоз раритетов и гордость мордвинского автопрома! А вы не боитесь что в ответку ПРЫПЛЫВЕТ ужасный КУЗЯ со своим дымоходом?!
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Ну так уазы это спижженные еще американские военные джипы полученные по ленд-лизу. С тех пор изменений минимум.
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паРаша минимум как на 50 лет отстаёт в области автомобилестроения, поэтому ничего удивительно в том нет.
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впрочем как и у авиастроения. Хотя надо признать, что аэродинамические формы советских самолетов красивы и хороши (значит правильны), но двигатели и авионика ни к чёрту (только если ставить иностранные двигатели и электронику, то в целом может получиться неплохой продукт)
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А ведь в этом случае кацапы правы - их "автомобили" не имеют аналохов в мире!
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имеют аналоги ("слизаные" 50 лет тому назад)
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Рассеяне предпочитают любить расейское издалека, живя в Америке.
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Top Gear о коммунистических машинах
Ржач
http://video.i.ua/user/799182/30257/239048/
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Они выглядят так, будто им лет 50", - американские таможенники приняли партию новеньких российских УАЗов за антиквариат. ВИДЕО
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