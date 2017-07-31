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 "Как ты туда вообще залез?", - в Харькове ребенок во время игры в прятки застрял в стиральной машине. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове ребенок, играя в прятки с сестрой, застрял в стиральной машине. Вытаскивать мальчика пришлось спасателям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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"29 июля в 16:23 на номер "101" поступило сообщение о том, что маленький ребенок оказался зажатым в стиральной машине в квартире по адресу: г.. Харьков, ул. В. Зубенко, 27. Спасатели немедленно выехали по указанному адресу на пожарном автомобиле первой помощи в количестве 4 человек. Выяснилось, что мальчик Владимир 2010 рождения во время игры в прятки с сестрой залез в стиральную машину, из которой потом никак не мог самостоятельно выбраться. Мальчик держался и почти не плакал. Спасатели сразу успокоили мальчика и его маму, сообщили, что сейчас будет все в порядке и немедленно приступили к операции по спасению. Они намазали мальчика и барабан стиральной машины обычным растительным маслом и ребенок с легкостью выскользнула из ловушки. Вся операция была проведена менее чем за 20 минут", - рассказали в ГСЧС.

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Как ты туда вообще залез?, - в Харькове ребенок во время игры в прятки застрял в стиральной машине 01Как ты туда вообще залез?, - в Харькове ребенок во время игры в прятки застрял в стиральной машине 02
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Ну Слава Богу, что вытащили, больше никогда не полезет.
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ДАУН МАШИННЫЙ....
У МЕНЯ КОТ ДАЖЕ ЗА МНОГО ЛЕТ В СТОРОНУ СТИРАЛКИ КОСО СМОТРИТ НЕ ТО ЧТО РЫЛО ЗАСУНУТ
А ГОВОРЯТ ЛЮДИ УМНЫЕ ТВАРИ... ДА УЖ..
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нет ему теперь нужно лампочку в рот взять, для полного комплекта!!!
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Подрастет немного и мальчик будет как Боря в песне "Люба - звезда ютьюба".
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Скорее всего, он часто туда залазил, когда был помешьше. Ну, и не заметил как подрос. Вот и вылезти не получилось
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ахаха)))еще бы про кошку, которую с дерева сняли, написали бы))
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цензор наш информационно-пропагандисткий и политический ресурс, к чему такая бытовуха, причем мелкая, непонятно...нет новостей с Украины?Так в мире что то интересное найдите, и это необязательно должны быть новости о тяжелом быте кацапии
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Не намагались новину, яка не цікавить обходити стороною ?
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нет слов!...
интересно, а есть какая нибудь тема, к которой будет, ну совершенно невозможно, приплети барыг, офшоры и зраду?!... :D :D
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такой темы не будет...
потому что эти власть имущие суки уже всех достали...
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Если бы намазали скипидаром, операция заняла бы 2 мин.
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Та бывает, у многих в детстве разных казусов было уйма. Главное чтобы он учился на ошибках
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У меня одноклассники залезли в выброшенный холодильник, в космонавтов играли. Были такие раньше с замком. Мужики в домино играли, заметили. Иначе задохнулись бы. Кароч, хэппиэнд.
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Та да, все хорошо, что заканчивается хорошо....
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Спрятался основательно. Разведчик или форточник хороший получится.
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Хлопчик Вова, який заліз (в пральну машину) і потім не міг без сторонньої допомоги з неї вилізти!
Теги: вова, заліз, крим, донбас, не може вилізти, якого йуха ти там?, санкції...
"Совпадєніє?Нє думаю!"
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Как ты туда вообще залез?", - в Харькове ребенок во время игры в прятки застрял в стиральной машине. ВИДЕО+ФОТО
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