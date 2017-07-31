 "Как ты туда вообще залез?", - в Харькове ребенок во время игры в прятки застрял в стиральной машине. ВИДЕО+ФОТО

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"29 июля в 16:23 на номер "101" поступило сообщение о том, что маленький ребенок оказался зажатым в стиральной машине в квартире по адресу: г.. Харьков, ул. В. Зубенко, 27. Спасатели немедленно выехали по указанному адресу на пожарном автомобиле первой помощи в количестве 4 человек. Выяснилось, что мальчик Владимир 2010 рождения во время игры в прятки с сестрой залез в стиральную машину, из которой потом никак не мог самостоятельно выбраться. Мальчик держался и почти не плакал. Спасатели сразу успокоили мальчика и его маму, сообщили, что сейчас будет все в порядке и немедленно приступили к операции по спасению. Они намазали мальчика и барабан стиральной машины обычным растительным маслом и ребенок с легкостью выскользнула из ловушки. Вся операция была проведена менее чем за 20 минут", - рассказали в ГСЧС.
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У МЕНЯ КОТ ДАЖЕ ЗА МНОГО ЛЕТ В СТОРОНУ СТИРАЛКИ КОСО СМОТРИТ НЕ ТО ЧТО РЫЛО ЗАСУНУТ
А ГОВОРЯТ ЛЮДИ УМНЫЕ ТВАРИ... ДА УЖ..
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интересно, а есть какая нибудь тема, к которой будет, ну совершенно невозможно, приплети барыг, офшоры и зраду?!... :D :D
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потому что эти власть имущие суки уже всех достали...
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Теги: вова, заліз, крим, донбас, не може вилізти, якого йуха ти там?, санкції...
"Совпадєніє?Нє думаю!"
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