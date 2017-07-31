 "Разогреватель пищи в сухпайке - отличная вещь. Подходит для пристрелки тепловизора", - снайпер ВСУ Надежда настраивает новый снайперский комплекс. ВИДЕО

"Кстати, отличная вещь. Получили сухпайки нового образца армейские. Там есть такая штука - разогреватель пищи. Отлично подходит для пристрелки телевизора. Прибиваешь на рубеже, заливаешь водой и светится в тепловизор очень хорошо. Очень неплохая получилась группа из выстрелов", - рассказывает Надежда и подводит результат пристрелки.
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Подвесной мост между Симеизом и скалой Дива во временно оккупированном Крыму, который открыли в 26 июля 2017 года, уже недоступен для посетителей, поскольку его повредил сильный ветер.
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побільше влучних пострілів - поменше кацапських зайд! нєх шастать!
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величезне досягнення - розстрілювати обігрівачі. Хай котлети жаре
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Так и делает,....ну для начала настреляет свиней на фарш
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Кто бы что тут не говорил...
Дай Бог тебе девонька всего и долгой жизни!
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Пусть бережет тебя Бог, наша Надiя!
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