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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (8001) Луганщина (4080) оружие (4036) снайперы (269)

 "Разогреватель пищи в сухпайке - отличная вещь. Подходит для пристрелки тепловизора", - снайпер ВСУ Надежда настраивает новый снайперский комплекс. ВИДЕО

Снайпер ВСУ по имени Надежда, которая воюет на луганском направлении осталась довольной комплектацией и работой украинской снайперской винтовки "Зброяр", которая поступила на вооружение для ее снайперской пары.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, после адаптации маскировки, снайпер провела пристрелку только что полученной винтовки.

"Кстати, отличная вещь. Получили сухпайки нового образца армейские. Там есть такая штука - разогреватель пищи. Отлично подходит для пристрелки телевизора. Прибиваешь на рубеже, заливаешь водой и светится в тепловизор очень хорошо. Очень неплохая получилась группа из выстрелов", - рассказывает Надежда и подводит результат пристрелки.

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или в штаны вкладывать, как намокнут - цель есть
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Согласен скинуться оплатить им командировку, чтобы посетили Интер, Украину, НьюсВан, НьюсНетворк и прочую рашистскую нечисть
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такшо, и винтовка и разогреватель разве что выкинуть, годятся только друг для друга.
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И что ты ватное чмо забыло на нашем форуме ?
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И что ты, ватное хуйло, вот это насрало?
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Наденька, ты из новой винтовки желательно по кацапским и сепарским мошонкам стреляй!
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Ну если тепловизор пристреляют - гаплык тогда пШокину
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Не скажи, он за стеклом кабинета укроется.
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Кожен снайпер - стрілок, та не кожен стрілок - снайпер (с)
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Зараз якесь чмо з рагульштадту почне волати про зраду України, бо панянка геть не розмовляє галицькою говіркою!
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величезне досягнення - розстрілювати обігрівачі. Хай котлети жаре.
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від говнистого ватана чую
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Сильно не пугай эту чукчу . Это единственный постоянный "русский и носитель скрепов на нашем форуме . Забавный клоун .
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зажарені православно-духовні котлети в землі гниють
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Не обижайте донбасита! Грешно смеяться над больными людьми
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Смажить ватан, а от кацапам буде вже важко щось смажити, бо на таку смаженину зброя пристріляна
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Первый пошел: в Крыму рухнул новехонький мост31.07.2017 11:27

Подвесной мост между Симеизом и скалой Дива во временно оккупированном Крыму, который открыли в 26 июля 2017 года, уже недоступен для посетителей, поскольку его повредил сильный ветер.
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Это здорово! А с экспертом по тепловизорам Матиосом проконсультировались? Только не спрашиваёте откуда у него столько недвижимости и движимости с 2013 года.......
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хай щастить жінці!
побільше влучних пострілів - поменше кацапських зайд! нєх шастать!
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Молодец! Русскоговорящая снайпер со своей западной винтовкой зачищает землю Украины от путинского русского мира.
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Нормально. А переться в Украину убивая русскоговорящих, мыслящих....защищая рюцкий мир? Посмотрите на шествие паствы кгбистких попов мацковского патриархату.......враги Украины и в центре Киева.
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UA Эрнесто
величезне досягнення - розстрілювати обігрівачі. Хай котлети жаре
=========
Так и делает,....ну для начала настреляет свиней на фарш
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AR-15 актуальный карамультук.
Кто бы что тут не говорил...
Дай Бог тебе девонька всего и долгой жизни!
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Не так вольно теперь сепарам будет куражиться по пяне, любой выеб кацапоупоротых будет отмечен живым сухпаем.А лучше бы тебе с детками возиться а не во взрослые игры играть.
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здоровья и долгих лет жизни, людям защищающим свою страну!
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Какие у нее красивые глаза! Это кацапская смерть с красивыми глазами.
Пусть бережет тебя Бог, наша Надiя!
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У нас и такие есть. Хто сомневается в "Збояре"

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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Разогреватель пищи в сухпайке - отличная вещь. Подходит для пристрелки тепловизора", - снайпер ВСУ Надежда настраивает новый снайперский комплекс. ВИДЕО
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