EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Общество
  321  0
Материалы по теме:
Все про:армия (7998) соревнования (144) подготовка (150)

 "Катруся, ти - найкраща!", - в соревнованиях по CrossFit в 81-й ОАеМБр приняли участие девушки из медслужбы бригады. ВИДЕО

Соревнования по функциональному многоборью CrossFit прошли в подразделениях 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в числе участников соревнований была и начальник медслужбы 122-го отдельного аэромобильного батальона младший сержант Катя Луцик. Ей пришлось выполнять упражнение с тяжелой шиной от грузовика. Судя по видеозаписи фрагмента соревнований, с "боевой задачей" девушка под руководством сослуживца справилась.

"Катруся, ти - найкраща!", - пишут пользователи в комментариях к видео.

Загрузка видео...

Смотрите также: У них есть общий ветеранский опыт, и в этом их сила: украинская команда готовится к участию в Играх Инвиктус. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Катруся, ти - найкраща!", - в соревнованиях по CrossFit в 81-й ОАеМБр приняли участие девушки из медслужбы бригады. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти