 "Катруся, ти - найкраща!", - в соревнованиях по CrossFit в 81-й ОАеМБр приняли участие девушки из медслужбы бригады. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, в числе участников соревнований была и начальник медслужбы 122-го отдельного аэромобильного батальона младший сержант Катя Луцик. Ей пришлось выполнять упражнение с тяжелой шиной от грузовика. Судя по видеозаписи
фрагмента соревнований, с "боевой задачей" девушка под руководством сослуживца справилась.
"Катруся, ти - найкраща!", - пишут пользователи в комментариях к видео. Смотрите также: У них есть общий ветеранский опыт, и в этом их сила: украинская команда готовится к участию в Играх Инвиктус. ФОТОрепортаж