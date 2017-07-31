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Все про:боевик (19034) контрразведка (51) СБУ (14656) терроризм (20461)

 Контрразведка СБУ арестовала луганского террориста Семенченко, отвечавшего за прием российского оружия. Он готов свидетельствовать в Гаагском трибунале. ВИДЕО

контрразведка

Контрразведчики Службы безопасности Украины на протяжении года следили за руководителем службы ракетно-артиллерийского вооружения одного из батальонов самопровозглашенной "ЛНР" Сергеем Семенченко. Гражданин Украины, житель Луганска, почти два года выдавал террористам боеприпасы. А потом, по семейным обстоятельствам, выехал из контролируемой боевиками территории. И вот он уже во Львове. В СИЗО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.



Семенченко был "капитаном" так называемой "народной милиции ЛНР". В своей бригаде координировал прием российского оружия и выдачу его боевикам. Контрразведка СБУ следила за ним почти год. И задержала, когда тот приехал на подконтрольную Украине территорию. Галицкий суд Львова арестовал Семенченко на два месяца.

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Со следствием сотрудничает. Подтверждает документально, что луганские боевики воюют с российским оружием и под руководством россиян. Говорит, что общался со многими кадровыми офицерами Российской Федерации - начальником штаба, заместителем по боевой подготовке, заместителем по вооружению. По словам Семенченко, все они прибывают из российского Новочеркасска, под вымышленными фамилиями и с документами "ЛНР".

В его телефоне и на флешках контрразведчики нашли много ценной информации и фото.

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Местные боевики, говорит задержанный, уже не в восторге от того, что ими руководят из Москвы.

"Никто не в восторге от того, что происходит. Ни гражданские, ни военные. Военные, которые были, уже давно ушли оттуда. Давно занимаются своими делами: кто кур выращивает, а кто еще что-то. А те, которые приходят, через два месяца едут. Они должны сидеть, а мы должны везде убирать за ними, восстанавливать, красить, белить, строить. А деньги на строительство выделять? Нет. Получил зарплату, скинулся, покупаешь краску, красишь, если надо. Но это все за свои деньги покупалось", - говорит Семенченко.

Он даже на фото демонстрирует, как за собственный счет маскировал схроны с российским оружием. Говорит, что потратил своих около 100 тысяч рублей.

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Семенченко рассказывает, что российских офицеров контролируют другие российские офицеры из ФСБ.

"Спецподразделения называют себя "куполами". Они контролируют своих военнослужащих, за ними присматривают, чтобы не воровали, не гуляли, чтобы никакие документы не выходили", - рассказывает задержанный.

Семенченко грозит от 8 до 15 лет за участие в террористической организации. Впрочем, ценные доказательства российского присутствия, которые он вынес с собой, могут смягчить наказание. В Гааге он готов свидетельствовать.

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Шо? Спекся Гришин? Опс, ну ладно, в следующий раз.
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Семен депутат, его просто так не арестуют)
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Теперь ему охрану на уровне президента поставить, чтобы до Гааги дожИл.
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"Он даже на фото демонстрирует, как за собственный счет маскировал схроны с российским оружием" - ну тупое, что и говорить.
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Гаага??? неее...братцы-это далеко )))) ближе- кремлёвская табакерка.. в руках обнищавших друзей)))
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ух как ватника занесло, аж у львов, логово "биндер", вот вам и вся суть (одна из)) ватников
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКонтрразведка СБУ арестовала луганского террориста Семенченко, отвечавшего за прием российского оружия. Он готов свидетельствовать в Гаагском трибунале. ВИДЕО
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