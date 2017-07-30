EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  4599  8
Все про:авиация (1813) самолет (2220)

 "Пассажиры уже прощались с жизнью": появилось видео с борта аварийного лайнера, который в Стамбуле посадил украинский пилот. ВИДЕО

27 июля украинский пилот в сложнейших условиях практически вслепую посадил пассажирский самолет авиакомпании Atlasglobal.

Как передает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, на котором видно, что в момент захода на посадку происходило на борту аварийного лайнера.

Напомним, 27 июля Александр Акопов в условиях чрезвычайно сложной погоды (ливень, град) и при отказе части аэронавигационного оборудования спас жизнь 121 пассажира и шести членов экипажа. Украинский пилот безупречно выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк", ориентируясь на данные турецких диспетчеров и фактическое положение самолета, которое видел только через боковое окно воздушного судна (фронтальные окна лайнера были повреждены стихией).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поступку украинца аплодирует весь мир", - Порошенко наградил пилота Акопова за посадку аварийного лайнера в аэропорту Стамбула

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И где там истерика? Раз взвизгнули когда тряхнуло и всё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда профессионалы на своем месте- проблем не бывает. А когда во власть берут по партийной квоте - всегда проблема
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я.... ца, железными оказались только у пилотов!!! и это немудрено!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Друге день народження святкуватимуть...
Дивом живі лишились.
Браво пілоту!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пилот молодец и профессионал! А на Российском ТВ сказали, что он Донецкий и в его профиле в соц. сетях даже фотки с Лавровым есть. И что он якобы недостоин награды за мужество от Порошенко. По мнению украинских граждан. Может вброс?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отличный самолёт , старый , но надёжный . Пилоты - ангелы неба .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это страница в фейсбук пилота-героя.
No comments, как говорится.

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Пассажиры уже прощались с жизнью": появилось видео с борта аварийного лайнера, который в Стамбуле посадил украинский пилот. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти