 "Пассажиры уже прощались с жизнью": появилось видео с борта аварийного лайнера, который в Стамбуле посадил украинский пилот. ВИДЕО

Плач,істерика. Пасажири вже прощалися з життям. Відео з салону літака, який вчора героїчно посадив український пілот в Стамбулі pic.twitter.com/WRDIPeaJun
- AK (@erranta2_andrij) 29 липня 2017 р.
Напомним, 27 июля Александр Акопов в условиях чрезвычайно сложной погоды (ливень, град) и при отказе части аэронавигационного оборудования спас жизнь 121 пассажира и шести членов экипажа. Украинский пилот безупречно выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк", ориентируясь на данные турецких диспетчеров и фактическое положение самолета, которое видел только через боковое окно воздушного судна (фронтальные окна лайнера были повреждены стихией).
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Дивом живі лишились.
Браво пілоту!
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No comments, как говорится.
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