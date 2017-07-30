 Впервые после 14-летнего перерыва по Днепру в Киев отправили баржу с 250 тоннами херсонских арбузов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
Последний раз арбузы отправляли по Днепру 14 лет назад, а регулярные перевозки арбузов прекратили еще в 1990-х, когда постсоветские порты и причалы пришли в упадок.
Одна баржа заменит полсотни больших фур. Фермеры говорят, что раньше перевозка делала арбузы в два раза дороже. Килограмм ягоды с поля сейчас стоит гривню, столько же отдали бы за транспортировку. Арбузы с баржи должны стать дешевле.
"Этой баржей мы снимаем загруженность наших дорог. На сегодняшний день перевозка стоит до 1 гривни, здесь, баржами, постараемся вписаться в 60-65 копеек", - говорит фермер Александр Синенко.
Ягоды доставляют на баржу из шести окрестных хозяйств. Все партии проверяют на содержание нитратов. Пока что ни одну не забраковали.
"Показатель содержания нитратов составил 44 мг на килограмм, при норме до 60 миллиграмм на килограмм", - говорит директор Херсонской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины Валерий Чабанов.
Раньше перевозили арбузы просто насыпями, однако не все арбузы доезжали до покупателя в товарном виде. Теперь они едут "с комфортом" в специальных ящиках.
Плыть по Днепру херсонские арбузы будут четверо суток. И уже на пятый день появятся на прилавках киевских супермаркетов.
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Одна баржа заменит полсотни больших фур. Фермеры говорят, что раньше перевозка делала арбузы в два раза дороже.Источник: https://censor.net.ua/v449706
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