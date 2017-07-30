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 Общество
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Все про:Днепр_река (224) урожай (171) Херсонщина (726) речной транспорт (2)

 Впервые после 14-летнего перерыва по Днепру в Киев отправили баржу с 250 тоннами херсонских арбузов. ВИДЕО

Баржа, на борту которой 250 тонн арбузов, впервые после 14-летнего перерыва, отправится из Голой Пристани на Херсонщине в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Последний раз арбузы отправляли по Днепру 14 лет назад, а регулярные перевозки арбузов прекратили еще в 1990-х, когда постсоветские порты и причалы пришли в упадок.

Одна баржа заменит полсотни больших фур. Фермеры говорят, что раньше перевозка делала арбузы в два раза дороже. Килограмм ягоды с поля сейчас стоит гривню, столько же отдали бы за транспортировку. Арбузы с баржи должны стать дешевле.

"Этой баржей мы снимаем загруженность наших дорог. На сегодняшний день перевозка стоит до 1 гривни, здесь, баржами, постараемся вписаться в 60-65 копеек", - говорит фермер Александр Синенко.

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Ягоды доставляют на баржу из шести окрестных хозяйств. Все партии проверяют на содержание нитратов. Пока что ни одну не забраковали.

"Показатель содержания нитратов составил 44 мг на килограмм, при норме до 60 миллиграмм на килограмм", - говорит директор Херсонской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины Валерий Чабанов.

Раньше перевозили арбузы просто насыпями, однако не все арбузы доезжали до покупателя в товарном виде. Теперь они едут "с комфортом" в специальных ящиках.

Плыть по Днепру херсонские арбузы будут четверо суток. И уже на пятый день появятся на прилавках киевских супермаркетов.

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Нитраты поплыли ,ох и пронесёт киевлян и гостей столицы ...
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таке щастя світить лише заповзятим песимістам.
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Оптимист изучает английский язык.
Пессимист-китайский.
Реалист изучает винтовку АР-15.


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"Чукча не читатель - чукча писатель ...?"
Одна баржа заменит полсотни больших фур. Фермеры говорят, что раньше перевозка делала арбузы в два раза дороже.Источник: https://censor.net.ua/v449706
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Ну так насыпали бы в реку, пусть плывут своим ходом.
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Вверх по течению? Прыгай следом - толкать их будешь.
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Можно. Бросить в Днепр, и они приплывут в Киев.
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В 80-ые годы ниединожды гостил у родных в Гопре и до сих пор вспоминаю местные арбузы и дыньки "Колхозница" ))) Чистый позитив !
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Вспомнил старый анекдот.
В СССР запустили в космос одессита и диктор сообщает:
- Абрам Соломонович Нухимзон , впервые за 14 лет чувствует себя ХОРОШО!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВпервые после 14-летнего перерыва по Днепру в Киев отправили баржу с 250 тоннами херсонских арбузов. ВИДЕО
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