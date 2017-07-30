 Оккупанты имеют доступ к стратегической украинской базе данных, - освобожденный из плена судья Руденко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
О судьбе Виталия Руденко больше девяти месяцев фактически ничего не было известно. Украинский судья попал в плен, когда на оккупированной территории у него умер отец. Руденко захватили боевики так называемой "ЛНР". Держали в подвале, подвергали психологическим пыткам, чтобы заставить сотрудничать с террористами. Об этом сам Руденко рассказал сразу же после освобождения.
Судья попал в плен в октябре 2016-го. На оккупированную территорию подался от безысходности. Умер отец. Надо было ехать хоронить. Руденко боевики задержали на блок-посте. Надели наручники, мешок на голову, далее - одиночная камера в подвале бывшего Луганского СБУ.
"Есть только общий коридор, через который заводят и выводят арестантов. Оно слышно, когда человек заходит сам по себе, а слышно, когда человека не то что заносят, но с большим трудом он передвигается. Когда человек стонет", - вспоминает мужчина.
Первые две недели к нему никто не заходил, из еды - кружка воды и два куска хлеба. Затем начались допросы. Судья с удивлением узнал, что боевики имеют свободный доступ ко всей базе украинского Единого реестра досудебных расследований, где вся информация об уголовных производствах, следователях и судьях. Одно из дел, которое когда-то вел Руденко, а именно приговор сепаратисту, директору "Луганскводоканалу", стало поводом обвинить его в госизмене так называемой "республике". Наказание - 20 лет за решеткой.
"Госизмена в виде оказания правовой и другой помощи иностранному государству. Когда я спросил у следователя, какому же иностранному государству я оказывал помощь, если я являюсь гражданином этого государства и выполняю обязанности этого государства", - говорит Руденко.
Он знал, что был в Минских списках на обмен. Однако боевики решили его не отдавать, а использовать судью для пропаганды. Ему предложили признаться сепаратистским СМИ, что он отрекается от Украины и остается в так называемой "ЛНР". Что будет в случае отказа, знал не понаслышке.
"Одевают мешок на голову, наручники, бьют, поливают водой. Потом бьют электротоком - это называется "аппарат Алиса" - когда подключают к мочкам ушей, до кончиков пальцев и идет команда "Алиса" и включается аппарат электротока", - говорит Руденко.
Отречься от проукраинских взглядов его заставляли и угрозами в сторону жены и детей, хоть те и находились на подконтрольной Украине территории.
"Я украинец до мозга костей. Я был, есть и остаюсь гражданином Украины, я патриот своей страны. Я не продавал, не продаю и никогда не продамся. То, что я был вынужден пойти на сделку со следствием, это уже был шаг отчаяния", - говорит освобожденный из плена.
Из-за того, что пошел на уступки боевикам, его отпустили из подвала. Обязали жить на территории так называемой "республики", но СБУ и волонтеры из организации "Патриот" помогли Руденко убежать домой.
"Ощущения словами не передаются, когда ты этого ждал 9 месяцев, находясь в подвале, и твоя нога ступает на родную землю", - отмечает он.
Уже завтра освобожденный судья увидит свою семью.
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доступ идет через самую верхушку - КСУ
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Тут не только оно одно виновато- начиная элементарно от кибер безопасности и заканчивая президентом... тут виновата вся цепочка власти
просто никому это нафиг не нужно- никто не обеспокоился доступы закрыть или изменить
Это можно сравнить с тем, что вы ушли с одно работы на другую- но доступы, почта со старой работы у вас осталась
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А при тому , що те що відбувається на Донбасі (т.зв "АТО") як раз і знаходиться під керівництвом СБУ ...не знали ?
А те , що "тут виновата вся цепочка власти" - тут 100% так і є ...
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и у меня к тебе всего лишь один вопрос- ты реально сам веришь в то что ты написал?
Ты реально веришь что именно СБУ командует АТО на Донбассе?
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2 - сама СБУ просто переповнена агентурою ФСБ , що залишилась там з часів Яника і яку ніхто не чистив ..
3 - хто насправді командує "АТО" - хіба це , якось спростовує перші 2 пункти ?
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ПыСы. Интересно что или кого он сдал, чтоб отпустили?
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Умничек и патриот.
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как можно им не доверять?
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https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.web.system.LoginPage.cls
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Мне очень смущает сам факт того что задержанному сообщили эту информацию. Уж больно она похожа на понты. В глаза он не видел сам реестр. а фамилии судей и следователей есть и в других списках - общедоступных
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Она и выдает ключи, каждый из которых, во-первых персонализированный, а во-вторых - имеет свою степень допуска. Следак райотдела имеет допуск, причем полный только к тем ДР, которые он ведет. Начальник следствия - ко всем делам , которые ведут его подчиненные, но без возможности внесения изменений - просмотр и контроль. Надзирающий прокурор - ко всем поднадзорным делам, с правом внесения изменений в части прокурорского реагирования. Дежурные части - в пределах установления лиц и факутов. Аналитические и статистические подразделения прокуратуры, МВД СБУ - допуск на просмотр заведенных и завершенных дел, а также отдельных процессуальных действий (в пределах обслуживаемой территории). Полный допуск, по идее имеет прокурор области, по территориальности. Генеральный допуск - по идее только ГПУ.
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Возможно, засланный казачок
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---------------------- але така інформація не є подивом для Поросенки, бо не виключено, що він наказав її видати бандюкам на вимогу свого вождя Путлєра.
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послухаєм...
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