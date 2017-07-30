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 Оккупанты имеют доступ к стратегической украинской базе данных, - освобожденный из плена судья Руденко. ВИДЕО

Российские оккупанты на Донбассе имеют свободный доступ ко всей базе украинского Единого реестра досудебных расследований, где есть вся информация об уголовных производствах, следователях и судьях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

О судьбе Виталия Руденко больше девяти месяцев фактически ничего не было известно. Украинский судья попал в плен, когда на оккупированной территории у него умер отец. Руденко захватили боевики так называемой "ЛНР". Держали в подвале, подвергали психологическим пыткам, чтобы заставить сотрудничать с террористами. Об этом сам Руденко рассказал сразу же после освобождения.

Судья попал в плен в октябре 2016-го. На оккупированную территорию подался от безысходности. Умер отец. Надо было ехать хоронить. Руденко боевики задержали на блок-посте. Надели наручники, мешок на голову, далее - одиночная камера в подвале бывшего Луганского СБУ.

"Есть только общий коридор, через который заводят и выводят арестантов. Оно слышно, когда человек заходит сам по себе, а слышно, когда человека не то что заносят, но с большим трудом он передвигается. Когда человек стонет", - вспоминает мужчина.

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Первые две недели к нему никто не заходил, из еды - кружка воды и два куска хлеба. Затем начались допросы. Судья с удивлением узнал, что боевики имеют свободный доступ ко всей базе украинского Единого реестра досудебных расследований, где вся информация об уголовных производствах, следователях и судьях. Одно из дел, которое когда-то вел Руденко, а именно приговор сепаратисту, директору "Луганскводоканалу", стало поводом обвинить его в госизмене так называемой "республике". Наказание - 20 лет за решеткой.

"Госизмена в виде оказания правовой и другой помощи иностранному государству. Когда я спросил у следователя, какому же иностранному государству я оказывал помощь, если я являюсь гражданином этого государства и выполняю обязанности этого государства", - говорит Руденко.

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Он знал, что был в Минских списках на обмен. Однако боевики решили его не отдавать, а использовать судью для пропаганды. Ему предложили признаться сепаратистским СМИ, что он отрекается от Украины и остается в так называемой "ЛНР". Что будет в случае отказа, знал не понаслышке.

"Одевают мешок на голову, наручники, бьют, поливают водой. Потом бьют электротоком - это называется "аппарат Алиса" - когда подключают к мочкам ушей, до кончиков пальцев и идет команда "Алиса" и включается аппарат электротока", - говорит Руденко.

Отречься от проукраинских взглядов его заставляли и угрозами в сторону жены и детей, хоть те и находились на подконтрольной Украине территории.

"Я украинец до мозга костей. Я был, есть и остаюсь гражданином Украины, я патриот своей страны. Я не продавал, не продаю и никогда не продамся. То, что я был вынужден пойти на сделку со следствием, это уже был шаг отчаяния", - говорит освобожденный из плена.

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Из-за того, что пошел на уступки боевикам, его отпустили из подвала. Обязали жить на территории так называемой "республики", но СБУ и волонтеры из организации "Патриот" помогли Руденко убежать домой.

"Ощущения словами не передаются, когда ты этого ждал 9 месяцев, находясь в подвале, и твоя нога ступает на родную землю", - отмечает он.

Уже завтра освобожденный судья увидит свою семью.

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знову про Рашку. Мабуть нікому рідна країна не треба
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боевики имеют свободный доступ ко всей базе украинского Единого реестра досудебных расследований, где вся информация об уголовных производствах, следователях и судьях.

доступ идет через самую верхушку - КСУ
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В нас взагалі вся інформація є у електронних реєстрах, з вільним доступом. Реєстр нерухомості чого вартий...
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Или через сайт Реестра, находящийся в открытом доступе.
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Это точно! Интересуемся исключительно долбоебизмом кацапской орды - шобы на свои косяки не обращать никакого внимания и, шобы свои уёбки успели наложить бабла в оффшоры и замылить следы! - пока шоколадный, со своей шоблой, пугает нас нападением кацапов и "расшатыванием" продырявленой им же лодки.
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а при чем тут СБУ?
Тут не только оно одно виновато- начиная элементарно от кибер безопасности и заканчивая президентом... тут виновата вся цепочка власти
просто никому это нафиг не нужно- никто не обеспокоился доступы закрыть или изменить
Это можно сравнить с тем, что вы ушли с одно работы на другую- но доступы, почта со старой работы у вас осталась
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а при чем тут СБУ?

А при тому , що те що відбувається на Донбасі (т.зв "АТО") як раз і знаходиться під керівництвом СБУ ...не знали ?
А те , що "тут виновата вся цепочка власти" - тут 100% так і є ...
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слушай, я тебя давно знаю тут на Цензоре
и у меня к тебе всего лишь один вопрос- ты реально сам веришь в то что ты написал?
Ты реально веришь что именно СБУ командует АТО на Донбассе?
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1 - офіційно всією АТО керує СБУ
2 - сама СБУ просто переповнена агентурою ФСБ , що залишилась там з часів Яника і яку ніхто не чистив ..
3 - хто насправді командує "АТО" - хіба це , якось спростовує перші 2 пункти ?
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Скорше хтось дає їм доступ, бо має його як діючий співробітник.
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Во-первых, для защиты информации в СБУ есть специальный отдел, это их непосредственная задача. Во-вторых, СБУ таки ответственна за ведение АТО. В-третих, торговля орехами не входит в служебную деятельность СБУ.
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Говновброс зачтён!
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не верю в этот твитт. Поясню - даже если адм президента не выдаст ответ, то ЧТО? Механизмов НОЛЬ целых ..й десятых. Кондитер и его консервы в твиттерах-жежешечках (пономарь.. и проч) отмолчатся и усё. Импичмента - нет, судов - нет, прокуратуры - нет, институтов - нет, сми - нет (ну почти нет).
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Так , да не так . Всё таки Петро побздёхивает насчёт мнения народа (или скажем иначе - тщательно изучает его) . Это не тупой Овощ , хотя между ними ставят знак равенства . Да и случай тут такой , что отмолчаться ему не удастся . Хоть что-то да накопать надобно .
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Мутно как-то. 20 лет ему шили, а тут пошёл на уступки и отпустили, а теперь вообще вернули? Ой, бля, чую я , что консерва ещё та к нам вернулась.

ПыСы. Интересно что или кого он сдал, чтоб отпустили?
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Якби щось серйозне здав, то СБУ йому рота відкрити, та ще й на плюсах Коломойського, не дало б.
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Сань, но согласись, что лугандоны за просто так, по доброте душевной, тех, кому 20-ку пришить по их законам можно, не отпускают. И за раскрытие общеизвестных или не слишком ценных сведений тоже. Потому вопросики, знаешь ли, лезут.
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Питання завжди лізуть- от з відповідями гірше. Почекаємо- має більше інфи з'явитися, ЗМІ від нього вже не відчепляться.
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Израильским солдатам , попавшим в плен , разрешено отвечать НА ВСЕ вопросы , интересующие допрашивающих . Здоровье и жизнь бойца ценнее сведений , которые всё равно быстро устаревают . Да и что этот судья мог знать ценного ...
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Ну я не знаю, что он мог знать ценного, но точно знаю, что орки просто так никого не отпускают, тем более, если 20-ик собрались рисовать.
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Честный судья -это что-то фантастическое,но может и бывает,кто знает что и как там было.
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Есть харьковский судья Мамалуй. Который еще весной 2014 ушел добровольцем в АТО.
Умничек и патриот.
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ступінь його чесності при здійсненні правосуддя визначити важко. але очевидно, що про любов до Батьківщини він говорить щиро. мені цього достатньо
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И в СБУ российских агентов как блох на собаке, и президент наш частенько ведёт себя, будто ему Путин зарплату платит.
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Подавать в Гаагу на хуло пора и потерпевшие есть и военнопленные оккупанты . Чего ждем?
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Нема найголовнішого - офіційно визнаного окупанта !
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Где крики троллей, что это Агент Кремля, наводит напраслину на нашу реформированную судебную систему и честных, неподкупных, живущих на одну зарплату судей! Которые сейчас уехали передохнуть от тяжелых трудов на благо Украины кто на Мальдивы, кто на Сейшелы!
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Не тока база данных в рашке, но и квартиры в маскве.
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они же торговие партнери Гройсмана!

как можно им не доверять?
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Какое то подозрительное освобождение,надо бы проверить.Пока гарант не наградил.А серьезно:не куй шастать,оттуда и базы данных у врага.
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чтобы войти в эту систему нужен ключ записанный на физический носитель

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.web.system.LoginPage.cls
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Без понятия. Думаю не персонализированный. Он по факту нужен только тем кто работает с этим реестром. вряд ли речь идет о простых следователях. Скорее всего некий выделенный работник из отдела информационного обеспечения. Я не про это. Раз есть генератор ключей значит есть к нему доступ для генерации "левых" кодов. Круг крайне небольшой.
Мне очень смущает сам факт того что задержанному сообщили эту информацию. Уж больно она похожа на понты. В глаза он не видел сам реестр. а фамилии судей и следователей есть и в других списках - общедоступных
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Держателем ЕРДР является ГПУ.
Она и выдает ключи, каждый из которых, во-первых персонализированный, а во-вторых - имеет свою степень допуска. Следак райотдела имеет допуск, причем полный только к тем ДР, которые он ведет. Начальник следствия - ко всем делам , которые ведут его подчиненные, но без возможности внесения изменений - просмотр и контроль. Надзирающий прокурор - ко всем поднадзорным делам, с правом внесения изменений в части прокурорского реагирования. Дежурные части - в пределах установления лиц и факутов. Аналитические и статистические подразделения прокуратуры, МВД СБУ - допуск на просмотр заведенных и завершенных дел, а также отдельных процессуальных действий (в пределах обслуживаемой территории). Полный допуск, по идее имеет прокурор области, по территориальности. Генеральный допуск - по идее только ГПУ.
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ключ - це для народу, а для друга Путлєра і його бандюків, які всі є друзями Поросенки, немає секретів!
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Ничего страшного в информации из реестра у боевиков нет, главная украинская гостайна - кто из судей и ментов сколько берет, не раскрыта, ее свято хранит СБУ.
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Мужик или хотел удивить или удивился сам?..Если уж у оккупанта есть вообще закрытые данные по офицерам подразделений спецопераций,то удивляться милицейским (назвать полицией так хочется,но не хочется обидеть цивилизованных полицейских мира причислением к ним нашего ментозавра) сводкам в распоряжении врага смешно...Слив идёт с самого-самого верха....И благодаря торговле этой информацией что СБУшные,что МВДшные,что ГПУшные руководители живут соверщенно не по средствам.
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а як же мітфюст від кролевих?! не ма захисту від даунбасітів?!
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Тут он правду сказал.Продадут нас упыри мусора и крысы с ненштаба.
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Знову ви все в майбутньому часі ... ВЖЕ продали , і продовжують продавати - починаючи з самого початку !
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Вот реестр http://court.gov.ua заходим и смотрим, не каких паролей там не нужно, даже регистрироваться не нужно. На этой страниц поиск по делам http://court.gov.ua/fair там вводишь фамилию и имя стороны дела и вот вам вся инфа, кто судья, кого и за что судил. Эта вся информация и так открыта!
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Ты дурак или прикидываешься? Для полного доступа к реестрам ключи нужны. Справа вверху посмотри и не пиши чепуху больше. Без полного доступа фамилии сторон дел скрыты.
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хочу услышать приговор от него для сепара!! допустим Ефрема!!!
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він чесно відпрацьовує те, що йому спустять; адже це суддя Поросенківського режиму, а не виборний громадою справжній суддя своєї країни.
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А судьи кто у нас?
Возможно, засланный казачок
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Я бы всех наших судей отправил к сепарам. Этого долбодятла никто в спину не толкал, когда он поперся через блокпост, отцу уже ничем не помог бы, а нам создал проблемы. То двух тупых телок выдали, теперь этого мудака. Чего проще запретить выезд на оккупированные территории всех гос. служащих, но Петя занимается бизнесом и травлей патриотов, ему некогда.
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Суддя з подивом сприйняв інформацію, що бойовики мають вільний доступ до всієї бази українського Єдиного реєстру досудових розслідувань Джерело: https://ua.censor.net.ua/v449705

---------------------- але така інформація не є подивом для Поросенки, бо не виключено, що він наказав її видати бандюкам на вимогу свого вождя Путлєра.
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Если это ужасная правда то почему ни чего не меняют и самое главное крыс продажных не садят. Бороться с ато на рынках вместо этого.
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Это гебнявый конек "я знаю где живут твои дети" Два варианта либо прострелить башку кто такое сказал либо детишек обезопасить
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Шо не день, то нове потрясіння. Коли вже будуть добрі новини?
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Та у нас вся система государственного управления, это сплошная всеобщая безответственность чиновников.
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когда Индюковича назначили смотрящим по Украине,ДАУНетские пацаны назначали министрами обороны кацаПсинских хмырей Лебедева и Саламатина,во тогда то и начали сливать всю инфу,о вооружениях,численности,базах и прочее...
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Это что получается ключи коллаборантов для доступа к реестрам до сих пор действующие? Серьёзный просмотр, если так.
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Обдроченцы и кацаПсины Гиркинды хвастались в апреле 2014 года : мы о вас знаем всё...я их за язык не тянул
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Щось більш схоже на брехню.... 9 місяців на хлібі та воді, а мордяка така, що хоч цуциків вбивай. Та й якийсь він дуже невтомний та ситий
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Гройсманам треба до сепарні віддати, щоб він ім розповів про втрати ВВП від блокади ворогів !!!!!!
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А у нас Петренко із суддями про реформи судові патякає, держреєстром три роки ворог користується безкоштовно!!! Барани!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОккупанты имеют доступ к стратегической украинской базе данных, - освобожденный из плена судья Руденко. ВИДЕО
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