 СБУ сообщила об освобождении судьи Руденко, который 9 месяцев был в плену у террористов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"29 июля 2017 года, при содействии волонтерской группы "Патриот" и Службы безопасности Украины, на контролируемую украинской властью территорию вернулся один из заложников так называемой "ЛНР" - судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко", - сказано в сообщении.
По данным СБУ, в течение девяти месяцев он незаконно содержался и подвергался пыткам в "МГБ ЛНР", надеясь вернуться в Украину.
Отмечается, что руководство Службы проинформировало Президента Украины Петра Порошенко об освобождении судьи.
Напомним, ранее стало известно об освобождении еще одной заложницы боевиков Людмилы Сурженко.
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Освобожденную на Луганщине Сурженко террористы пытали - зажимали пальцы плоскогубцами, она несколько дней была в кандалах, - Ирина Геращенко. ФОТО(68)
Освобожденная из плена Людмила Сурженко подвергалась пыткам в застенках "МГБ ЛНР", - замглавы Луганской ОГА(18)
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другой вопрос, что бы это было справедливо с нашей стороны!... а не "по знакомству" или за мзду....
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так что радоваться нечему...
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хотя возникают сомнения...
уже 137 гражданских нарисовалось ...
судью никому ненужного выменяли...
Я за то, чтобы выменивали наших бойцов, а не трутней, которые на войне заработать пытаются!
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но видимо никто не хочет торговаться лишнюю неделю или месяц, зная ЧТО полицаи и свинособаки творят с заключенными....
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судейская гнида это свои?
изза судейского произвола и происходит в стране то, что происходит...
интересно его маеток и машину посмотреть...
тогда судить будем...
или забыл классичесское:"а судьи кто?"
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или говно на гвно меняют, что бы не освобождать наших?
судью нужно проверить...
что оно насудило...
а потом будет о чем поговорить...
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за своих травит...
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интересно его автопарк увидеть...и парад недвижемости...
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под того явно подставного патриота, выпустили реальный убийц в колличестве 8 штук...
не смешно, честно...
напоминает, как консерву надю освободили, отдав на свободу двух конкретных убийц...
у мамы Пугачева спросите, что она чувствует...
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впариваешь нам этого прикормыша системы...
а за это недоразумение реальных убийц выпустили..
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Источник: https://censor.net.ua/v449705
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седым стал от злоупотребления...
властью, я имею в виду...
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Це добра новина, яких на жаль, дуже мало останнім часом.
Він поїхав у Краснодон поховати батька, а потрапив "на подвал" до Руського міра.
Дехто скаже: "Сам винен, знав куди їхав!" А на мою думку винна в першу чергу держава, яка навіть у листопаді 2016 року не запалила червоне світло на виїзд, або не вивісила оголошення: "Не влізай, вб*є".
Ані червоне світло світлохвора, ані табличка з попередженням фізично нікого не зупинять.
Але! Ти хоча б попередив про небезпеку.
Подібного попередження не було від держави Україна, і це, мабудь, найменший докір у її бік.
P.S. А усим недоброзичливцям Руденка не хотів би побажати побути в його шкірі.
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или провоцируешь?
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все что нужно знать о нынешней власти...
ирина геращенко, егегей!
почему не пиаришься на этой теме?
знаете, что заведомо не популярна!
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ну вот лундонія ще одного віддала - щоб він ім. України їх потім же й випавдав, ну або хоча б не "закрив"...все логічно - чекаєм на всеоохоплюючу амністію й спробу протащити зміни до Конституції
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Свои никак не поймут, что туда нельзя соваться.
А потом за каждого такого тупого ездока мы вынуждены отдавать боевика.
Уже давно понятнео, что туда нельзя ездить.
Нет, мы упрямо едем туда, чтобы попасть в заложники.
Мама там, значит пускай через людей вывозит маму.
Судьи люди не бедные, дай денег и тебе черта оттуда вывезут, не то что родственника.
так нет, мы пытаемся продолжить жизнь на две территории.
Может эта история хоть кого-то научит и остановит.
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