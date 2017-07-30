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Все про:заложник (1206) плен (1841) СБУ (14656) пленные (123)

 СБУ сообщила об освобождении судьи Руденко, который 9 месяцев был в плену у террористов. ВИДЕО

Судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко 9 месяцев находился в плену боевиков российско-оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"29 июля 2017 года, при содействии волонтерской группы "Патриот" и Службы безопасности Украины, на контролируемую украинской властью территорию вернулся один из заложников так называемой "ЛНР" - судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко", - сказано в сообщении.

По данным СБУ, в течение девяти месяцев он незаконно содержался и подвергался пыткам в "МГБ ЛНР", надеясь вернуться в Украину.

Отмечается, что руководство Службы проинформировало Президента Украины Петра Порошенко об освобождении судьи.



Напомним, ранее стало известно об освобождении еще одной заложницы боевиков Людмилы Сурженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В плену у боевиков находятся 134 украинца, - СБУ



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Та уж кого бы ни отдали. Своих выручать надо.
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Есть бойцы ВСУ, которые уже почти три года у орков в плену. Я бы предпочёл их освобождение.
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одно другому не мешает - кого отдали, нужно брать...
другой вопрос, что бы это было справедливо с нашей стороны!... а не "по знакомству" или за мзду....
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мешает...очередную консерву, типа надюши савченко выменяли за реальных убийц в колличестве 8 штук...
так что радоваться нечему...
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правильно сделали... что потом делает она, это на ее совести и ей отвечать... менять нужно всех...
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ну ,если всех на всех, то я бы не спорила...
хотя возникают сомнения...
уже 137 гражданских нарисовалось ...
судью никому ненужного выменяли...
Я за то, чтобы выменивали наших бойцов, а не трутней, которые на войне заработать пытаются!
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ну даже если это наша слабая позиция - как ее переломить, я не знаю...
но видимо никто не хочет торговаться лишнюю неделю или месяц, зная ЧТО полицаи и свинособаки творят с заключенными....
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Правильно в первую очередь нужно только бойцов освобождать.
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Так я не против. Только сепары так не считают, вот и приходится брать, кого отдают. Или надо было не брать?
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Этот судья поехал туда по своим личным делам,и видно жадиной оказался,мог бы и откупиться.
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каких своих?
судейская гнида это свои?
изза судейского произвола и происходит в стране то, что происходит...
интересно его маеток и машину посмотреть...
тогда судить будем...
или забыл классичесское:"а судьи кто?"
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Ходят слухи, что взамен отдали восемь ватанов.
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Оно -то, конечно, 8 порций говна за стоящего человека и не жалко. Вот только бы знать, что человек стоящий.
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у верен в том, что он стоящий?
или говно на гвно меняют, что бы не освобождать наших?
судью нужно проверить...
что оно насудило...
а потом будет о чем поговорить...
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пусть бы и дальше сидел .
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он порохосос на отсосе...
за своих травит...
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Це був перший суддя який 9 місяців не брав хабарі, а СБУ не дало встановіти абсолютній рекорд - більше року
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шота много освобожденных. наверное наши агеева уже отпустили
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отпустят...и не за наших бойцов, а за такую вот судью...
интересно его автопарк увидеть...и парад недвижемости...
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Сомнительно..Чтобы судья луганского суда был порядочным человеком..Очччень сомнительно. Скорей учавствовал в их темных делишках под видом "заключения". Судья времен яныка,да еще из Луганска ? Не смешите меня ))
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а мне не смешно...
под того явно подставного патриота, выпустили реальный убийц в колличестве 8 штук...
не смешно, честно...
напоминает, как консерву надю освободили, отдав на свободу двух конкретных убийц...
у мамы Пугачева спросите, что она чувствует...
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щеки то какие у него большие.. и это после 9 месяцев заключения?
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Щось вірю я суддям.. Надюха Хавченко теж була в полоні. Ще поновіть на роботі його. Мудили
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Гнида, ти, руськоязикатий "цыцкин". Так мені здається чомусь...
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гнида - ты...
впариваешь нам этого прикормыша системы...
а за это недоразумение реальных убийц выпустили..
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Интересно очень,чего именно его отпустили и на кого поменяли.Получается судьи важнее,чем обычные воины.
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шас его введут в состав верховного суда, или коституционного и будет он отрабатывать для пети благодарностью и решениями
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Из-за того, что пошел на уступки боевикам, его отпустили из подвала. Обязали жить на территории так называемой "республики", но СБУ и волонтеры из организации "Патриот" помогли Руденко убежать домой.
Источник: https://censor.net.ua/v449705
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А нельзя весь печерский суд обменять на наших патриотов,находящихся в плену у кацапни,или нахер они,печерские, им нужны?
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Та краще всю верховну зраду обміняти на наших полонених
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Часом , це не той суддя, котрий сам поїхав на окуповану територію ордло, і був там схоплений орками? Була колись така інформація на Цензорі..
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той. Він поїхав на окуповану територію, щоб поховати батька. Ті, кому довелося поховати батька, не будуть його засуджувати.
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Просто так его бы никто не освободил! Скорее всего эта тварь откупилась большим баблом!! Которое в непосильных трудах было заработано при Украине!! Отправили бы его нах к родным сепарам! Пусть там судит гнида!
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Мешкав на неокупованій частині. Поїхав на похорон батьки. Затримали на БП. Відпустили лише потому як пообіцяв співпрацювати і не залишати ОРДЛО.
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не могу ничего про судью сказать, но торговые партнёры у киевских странные
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Яким чином цей суддя попав в полон, мабуть воював, чи ні поїхав до родичів і там його пов"язали, і цікаво за які заслуги його відпустили такого на вигляд як Надя після голодовки на кацапії.
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не будь наивен..
седым стал от злоупотребления...
властью, я имею в виду...
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Как все торжественно, парадно подается! Наверняка еще и орден дадут с формулировкой "за мужество" (как Савченко, хотя той актрисе вместе с режиссерами надо было давать "За драматургию" - https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/31155.phtml). И харанта себеушники ужо проинформировали; тут как бы не просто "звизда херойская" лично из рук, перемазанных щеколадом и кровью, а, возможно, сам "Ярослав Мудрый" светит в качестве "заслуженнейшей" награды. Так вот вдвойне обесцениваются высшие награды государства: с одной стороны, их выдает тот, кому и руку то пожимать противно (и не только потому, что ручкается вплоть до будуарных засосов с кремлевским педофилом), а с другой стороны, раздаются они направо и налево "всяким муженко", а настоящие Герои - просто и "незаметно" продолжают выполнять свое дело, хотя заслуживают масштабных почестей.
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Віталій Руденко звільнився з полону.
Це добра новина, яких на жаль, дуже мало останнім часом.

Він поїхав у Краснодон поховати батька, а потрапив "на подвал" до Руського міра.

Дехто скаже: "Сам винен, знав куди їхав!" А на мою думку винна в першу чергу держава, яка навіть у листопаді 2016 року не запалила червоне світло на виїзд, або не вивісила оголошення: "Не влізай, вб*є".

Ані червоне світло світлохвора, ані табличка з попередженням фізично нікого не зупинять.

Але! Ти хоча б попередив про небезпеку.

Подібного попередження не було від держави Україна, і це, мабудь, найменший докір у її бік.

P.S. А усим недоброзичливцям Руденка не хотів би побажати побути в його шкірі.
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этого эблана поменяли на 8 реальных убийц..
все что нужно знать о нынешней власти...
ирина геращенко, егегей!
почему не пиаришься на этой теме?
знаете, что заведомо не популярна!
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сыбыу вы таким не гордитесь, вы что совсем потеряли чувство реальности? ни вы не ваши работники за людей не считаются и их "освобождения" вызывают скорее досаду
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Добровольці знаходяться у тюрьмах Лугандонії по три роки,а всяку дрянь, яка сама побігла до них на територію відпускають,ще за цей час могли підготувати їх працювати проти держави Україна.
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Вот такие судьи и есть кандидаты на самые высокие места в различных судах Украины (КС , Верховный суд и т. д. )
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Что, вора освободили и готовят в Верховный Суд Украины? Если это произойдет - не удивлюсь после савки.
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теперь все дела по задержанным сепарам давать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО этому судье.................
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с такими щеками после стакана воды и 2 кусков хлеба? хм... странно
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ну все логічно - суддя луганського суду. в луганській обслаті судді відпускають на волю всіх лнрівців" (програми тебе чекають дома, я тільки на блокпості стояв і т.д.) - подивіться скільки вироків без фактичного покарання(
ну вот лундонія ще одного віддала - щоб він ім. України їх потім же й випавдав, ну або хоча б не "закрив"...все логічно - чекаєм на всеоохоплюючу амністію й спробу протащити зміни до Конституції
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"Та уж кого бы ни отдали. Своих выручать надо"

Свои никак не поймут, что туда нельзя соваться.
А потом за каждого такого тупого ездока мы вынуждены отдавать боевика.
Уже давно понятнео, что туда нельзя ездить.
Нет, мы упрямо едем туда, чтобы попасть в заложники.
Мама там, значит пускай через людей вывозит маму.
Судьи люди не бедные, дай денег и тебе черта оттуда вывезут, не то что родственника.
так нет, мы пытаемся продолжить жизнь на две территории.
Может эта история хоть кого-то научит и остановит.
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ЛЮДЕЙ треба виручати, воїнів наших, а не зажравшихся суддів (апеляційних судів)! Ця курва відкупилася краденим, "наколядованим" і "відпускним" баблом, а захисники Вітчизни гниють у підвалах! Сука - по цій рожі видно, що його "катували"? Чи морили голодом - весь аж висох з голодухи... падло. І 100% - завербований (та його і вебувати не треба було...). ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ ВИЗВОЛЯТИ ТРЕБА І ДОПОВІДАТИ ПРЕЗИДЕНТОВІ
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PS.А ЯКЕ Ж У НАС СЛАВНЕ СБУ І ЙОГО ОПЕРАТИВНИЙ ПРЕСЦЕНТР! Суддя відкупився, завербувався і "сам" повернувся з окуповапної території. А розтрубили (навіть Президентові!), що "провели успішну операцію". Прям, як американські спецслужби визволяли колись морпєхів з японського і в"єтконговського полону! Надіюсь, нікого не поранено "при виконанні", бо доведеться ще й ордени чіпляти!? Бля-я, Третього Майдану ця компанія не переживе...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСБУ сообщила об освобождении судьи Руденко, который 9 месяцев был в плену у террористов. ВИДЕО
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