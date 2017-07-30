 СБУ сообщила об освобождении судьи Руденко, который 9 месяцев был в плену у боевиков. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"29 июля 2017 года, при содействии волонтерской группы "Патриот" и Службы безопасности Украины, на контролируемую украинской властью территорию вернулся один из заложников так называемой "ЛНР" - судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко", - сказано в сообщении.
По данным СБУ, в течение девять месяцев он незаконно содержался и подвергался пыткам в "МГБ ЛНР", надеясь вернуться в Украину.
Отмечается, что руководство Службы проинформировало президента Украины Петра Порошенко об освобождении судьи.
Напомним, ранее стало известно об освобождении еще одной заложницы боевиков Людмилы Сурженко.
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другой вопрос, что бы это было справедливо с нашей стороны!... а не "по знакомству" или за мзду....
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