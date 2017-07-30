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Все про:заложник (1202) плен (1838) СБУ (14654) пленные (120)

 СБУ сообщила об освобождении судьи Руденко, который 9 месяцев был в плену у боевиков. ВИДЕО

Судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко 9 месяцев находился в плену боевиков российско-оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"29 июля 2017 года, при содействии волонтерской группы "Патриот" и Службы безопасности Украины, на контролируемую украинской властью территорию вернулся один из заложников так называемой "ЛНР" - судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко", - сказано в сообщении.

По данным СБУ, в течение девять месяцев он незаконно содержался и подвергался пыткам в "МГБ ЛНР", надеясь вернуться в Украину.

Отмечается, что руководство Службы проинформировало президента Украины Петра Порошенко об освобождении судьи.



Напомним, ранее стало известно об освобождении еще одной заложницы боевиков Людмилы Сурженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В плену у боевиков находятся 134 украинца, - СБУ



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Та уж кого бы ни отдали. Своих выручать надо.
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Есть бойцы ВСУ, которые уже почти три года у орков в плену. Я бы предпочёл их освобождение.
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одно другому не мешает - кого отдали, нужно брать...
другой вопрос, что бы это было справедливо с нашей стороны!... а не "по знакомству" или за мзду....
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Правильно в первую очередь нужно только бойцов освобождать.
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Ходят слухи, что взамен отдали восемь ватанов.
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Оно -то, конечно, 8 порций говна за стоящего человека и не жалко. Вот только бы знать, что человек стоящий.
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Це був перший суддя який 9 місяців не брав хабарі, а СБУ не дало встановіти абсолютній рекорд - більше року
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шота много освобожденных. наверное наши агеева уже отпустили
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Сомнительно..Чтобы судья луганского суда был порядочным человеком..Очччень сомнительно. Скорей учавствовал в их темных делишках под видом "заключения". Судья времен яныка,да еще из Луганска ? Не смешите меня ))
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Щось вірю я суддям.. Надюха Хавченко теж була в полоні. Ще поновіть на роботі його. Мудили
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Интересно очень,чего именно его отпустили и на кого поменяли.Получается судьи важнее,чем обычные воины.
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шас его введут в состав верховного суда, или коституционного и будет он отрабатывать для пети благодарностью и решениями
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А нельзя весь печерский суд обменять на наших патриотов,находящихся в плену у кацапни,или нахер они,печерские, им нужны?
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Та краще всю верховну зраду обміняти на наших полонених
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Часом , це не той суддя, котрий сам поїхав на окуповану територію ордло, і був там схоплений орками? Була колись така інформація на Цензорі..
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Просто так его бы никто не освободил! Скорее всего эта тварь откупилась большим баблом!! Которое в непосильных трудах было заработано при Украине!! Отправили бы его нах к родным сепарам! Пусть там судит гнида!
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Мешкав на неокупованій частині. Поїхав на похорон батьки. Затримали на БП. Відпустили лише потому як пообіцяв співпрацювати і не залишати ОРДЛО.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСБУ сообщила об освобождении судьи Руденко, который 9 месяцев был в плену у боевиков. ВИДЕО
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